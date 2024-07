Den Rekord von 250.739 Asylanträgen in Österreich in den Jahren 2019 bis 2024 hätten die Innenminister Karl Nehammer und Gerhard Karner (beide ÖVP) zu verantworten, rechnet Burgenlands SPÖ-Klubchef Roland Fürst vor. "Damit ist Österreich in der EU unter den Spitzenreitern", und das Burgenland sei so zum internationalen Hotspot der Schlepperkriminalität geworden.

Roland Fürst, Klubobmann der SPÖ Burgenland, und rechts Jürgen Schabhüttl, Spitzenkandidat der SPÖ Burgenland im Wahlkreis Süd für die Nationalratswahl, beklagen das Totalversagen der Bundesregierung in Asyl- und Migrationsfragen. Sie gehen dabei so weit zu erklären: "Ein Hauptproblem ist mit Sicherheit, dass von den politisch Verantwortlichen noch immer nicht zwischen Asyl und Migration unterschieden wird." Guido Gluschitsch

"Unter keinem Innenminister wurden mehr Asylanträge gestellt als unter Karner", wettert Fürst weiter, "nämlich 170.000 Asylanträge in den Jahren 2022 und 2023. Damit war und ist Österreich Spitzenreiter im Euroraum, was auch die zweithöchste Schutzquote bei Erstanträgen 2023 dokumentiert." Nur Zypern habe – pro Einwohner gerechnet – noch mehr Asylanträge. "Jetzt rächt sich die substanzlose Symbol- und Märchenpolitik der ÖVP."

Märchen und Seismografen

Fürst meint damit, dass die Schließung der Balkanroute, die Aussage, dass die Menschen nicht in Österreich bleiben, sondern in andere Länder weiterreisen, und auch die von der ÖVP ausgerufene Asylbremse, Märchen seien. Vielmehr habe Österreich die größte afghanische Community in Europa.

"Das Burgenland ist vom Totalversagen der ÖVP-Grünen-Regierung hauptbetroffen", ist Fürst überzeugt. Das Burgenland sei der Seismograf dafür gewesen, was bereits passiert ist und was noch kommen wird, weil in den vergangenen fünf Jahren "80 bis 90 Prozent aller Menschen, die irregulär nach Österreich gekommen sind, über die burgenländische Grenze kamen". 2022 und 2023 wurden im Burgenland 109.000 Asylanträge gestellt. Künftig will das Burgenland nur mehr 340 Personen in die Grundversorgung aufnehmen, drohte das Land bereits im Frühjahr.

Streichen von Sozialleistungen und abschieben

"Nehammer und Karner lassen kaum ein Monat vergehen, in dem sie nicht Themen zur Lösung der Problematik präsentieren, die sie aber schon längst hätten umsetzen können", wittert der Klubobmann Showpolitik. Er fordert eine Obergrenze von 10.000 Asylanträgen pro Jahr und dass Sozialleistungen für Asylwerber mit negativem Asylverfahren gestrichen werden. "Wenn kein Asylgrund festgestellt wird, dann gibt es auch keinen Grund, die Menschen nicht in den sicheren Drittstaat oder das Herkunftsland zurückzubringen", sagt Fürst und erklärt, dass das gültige Rechtslage sei. Rechte Politik sieht er darin nicht. "Wir wollen lediglich, dass geltendes Recht umgesetzt wird."

Ohne Rückführungsabkommen für Menschen mit einem negativen Asylverfahren in Drittstaaten werde man das Problem nicht in den Griff bekommen, ist Fürst überzeugt. Aber "das passiert seit Jahren nur zu einem Bruchteil, weil es die ÖVP-Grünen-Bundesregierung nicht geschafft hat, entsprechende wirkungsvolle Rückführungsabkommen abzuschließen. Und wer hier bei uns schwere Straftaten verübt, soll nicht in Österreich seine Haft verbüßen, sondern in Justizzentren an den Außengrenzen der EU, die unter der Schirmherrschaft des Europäischen Gerichtshofs garantieren, dass diese nicht in Österreich bleiben." (Guido Gluschitsch, 9.7.2024)