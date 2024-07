Mehrwertsteuer raucht die Einnahmen weg: "Smoking Ballerina" des US-Künstlers Karon Davis. EPA/GEORGIOS KEFALAS

Des einen Freud, des anderen Leid: Ab Jänner 2025 wird in Deutschland bei bildender Kunst nur noch die reduzierte Mehrwertsteuer von sieben Prozent zur Anwendung kommen. In Österreich beläuft sich dieser Steuersatz auf 13 Prozent, einer der höchsten im Vergleich zu anderen europäischen Kunstmarktnationen. Daraus resultiert schon jetzt ein Wettbewerbsnachteil, der sich künftig verschärft: "Besonders für Kunstschaffende, aber auch für Galerien und den Handelsplatz Österreich", ist Martin Janda, Vorsitzender des heimischen Galerienverbands überzeugt. Zum Vergleich: In Großbritannien liegt dieser Steuersatz bei fünf Prozent, in Frankreich bei 5,5 Prozent und in der Schweiz bei 8,1 Prozent.

Unter dem wachsenden Kostendruck bei gleichzeitig schwierigem Marktumfeld sorgt die Differenz für einen Abfluss des Handels in Länder mit geringerer Steuerbelastung. Eine Beeinträchtigung, die den Galerien im Nachbarland durchaus bekannt ist.

Erhöhung seit 2014

2012 hatte die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland geführt, da dort auf dem Kunstmarkt ausschließlich der reduzierte von sieben Prozent üblich war, also sowohl für Werke bildender Kunst als auch Antiquitäten. 2014 entschied sich die deutsche Bundesregierung deshalb zur Abschaffung der Ermäßigung für den Kunsthandel und führte dort den Regelsteuersatz von 19 Prozent ein.

In Österreich kam bis 2016 für Antiquitäten 20 Prozent und für bildende Kunst zehn Prozent zur Anwendung. Im Zuge der Steuerreform unter Werner Faymann (SPÖ) und Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) wurde der reduzierte Mehrwertsteuersatz für bildende Kunst auf 13 Prozent erhöht und gilt seither – von der zeitlich befristeten Reduktion während der Pandemie abgesehen – sowohl für Künstlerinnen und Künstler bei Verkäufen ab Atelier als auch bei Galerien. Beim Kunsthandel (Sekundärmarkt, z. B. Auktionshäuser) geht es stets nur um eine aliquote Erhöhung. Denn zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ist dort die Margenbesteuerung üblich, also nur die Differenz zwischen Ein- und Verkaufswert mehrwertsteuerpflichtig.

EU-Mindestvorgabe fünf Prozent

In Deutschland hatte sich der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG) bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90 / Die Grünen) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für eine Revision eingesetzt, auch mit dem Argument einer Ungleichbehandlung zwischen Kunstschaffenden und deren Vermittlern, also den Galerien. Mit Erfolg und dementsprechend frohlockt die Branche über dieses Bekenntnis "zum Kunstmarktstandort Deutschland", zumal "in wirtschaftlich schwierigen Zeiten", wie der BVDG betont.

Eine Unterstützung von politischer Seite, die sich Kunstschaffende, Künstlervereinigungen und der Handel wohl auch für Österreich wünschen würden, konkret in einer Angleichung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes an Deutschland. Die EU sieht in ihrer Richtlinie bei ermäßigten Steuersätzen übrigens nur ein Minimum von fünf Prozent vor. Sepp Schellhorn, seit kurzem wieder im Nationalrat als Kultursprecher der Neos aktiv, sieht den Bedarf einer Senkung nicht. "Wo fangen wir an, wo hören wir auf?", merkt er an und verweist auf die auch in der Beherbergungsbranche unterschiedlichen Steuersätze in Europa. Zudem gebe es in Österreich, anders als in Deutschland, eine Galerienförderung durch subventionierte Museumsankäufe.

Diskussion notwendig

ÖVP-Kultursprecher Laurenz Pöttinger hält jedoch eine Diskussion darüber für notwendig, denn der Wettbewerbsnachteil entwickle sich für Kunstschaffende und Galerien dramatisch. Als Gesellschafter der von seiner Schwester geführten Galerie Schloss Parz (Grieskirchen) kennt er die Nöte der Szene nur zu gut. "Die Differenz wird so groß, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig sind", fürchtet er und wird sich für eine Angleichung an den reduzierten Steuersatz in Deutschland einsetzen, von der auch die Buchbranche (zehn Prozent) profitieren würde. (Olga Kronsteiner, 9.7.2024)