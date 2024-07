Framburi Fries

Eine beliebt Variante der Framburi Fries ist jene mit Parmesan- und Trüffeltopping. Bitte Rechte (Credit) ergänzen

Ob mit Schnitzel oder veganem Chili sin Carne, im Wiener Lokal Framburi Fries gibt’s Pommes aus Weinviertler Bioerdäpfeln der besonderen Art.



Rotenturmstraße 16–18, 1010 Wien, framburi.at

Pommesfreunde

Die Deutschen servieren drei verschiedene Pommes-Varianten: dünn, dick, Süßkartoffel. Für Experimentierfreudige gibt’s Pommes Chili Cheese, BBQ und Gu­acamole.



Franz-Josefs-Kai 27, 1010 Wien, pommesfreunde.de

Le Salzgries Paris

Klar geht man nicht ins Le Salzgries in der Wiener Innenstadt, nur um Pommes frites zu essen. Wäre aber durchaus nachvollziehbar, denn die haben es echt drauf. Das Steak eignet sich wunderbar als Beilage.



Marc-Aurel-Straße 6, 1010 Wien, le-salzgries.at

Alles Wurscht

Seit in Wien die Würstelstände aufgerüstet haben, gibt es dort auch empfehlenswerte Beilagen. Wie bei Alles Wurscht hinter der Börse die Trüffelpommes.



Börseplatz 1, 1010 Wien, alleswurscht.at

Gartenbar Gugumuck

In seiner Gartenbar in Favoriten probiert Andreas Gugumuck allerhand Appetitliches mit Schnecken aus. Darunter Snail & Chips, eine feine Kombination aus wirklich guten Pommes frites mit Schnecken.



Rosiwalgasse, Am Feld 49, 1100 Wien, gugumuck.com

Donaubrise Gänsehäufel

Pommes schmecken am besten im Freibad – aber leider oft nur theoretisch. So gute Qualitäten wie im Gänsehäufel bekommt man selten. Besonders zu empfehlen sind die getrüffelten New York Disco Fries.



z. B. im Gänsehäufel, Moissigasse 21, 1220 Wien, donaubrise.at

(red, 13.7.2024)