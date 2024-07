Ulrich Wanderer teilt im Gastblog seine Eindrücke und Erfahrungen als Juror bei der jährlichen Mock Mediation Competition, wo Studierende praxisnah die Herausforderungen und Feinheiten der Mediation erleben und meistern.

Alle Jahre wieder und diesmal Mitte Juni treffen sich mediationsinteressierte Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaften im Rahmen der Mock Mediation Competition abwechselnd an der Karl-Franzens-Universität Graz und dem Juridicum der Universität Wien. Geleitet von Ulrike Frauenberger-Pfeiler und Sascha Ferz fand diese Veranstaltung nun schon zum fünften Mal statt.

Vor mehreren Jahren wurde ich gefragt, ob ich als "Juror" an dieser Competition teilnehmen möchte, wobei ich gestehen muss, dass – und ich hoffe hier nun niemanden zu überraschen – die Idee, andere Menschen zu bewerten, mir nicht sonderlich nahe liegt. Ich bin kein Fan der Beurteilung, ich interessiere mich viel mehr für die so unterschiedlichen Herangehensweisen jener, die teilweise in den Startlöchern der Mediationsausbildung stehen oder auch schlicht Mediation als neuen Horizont im Rahmen des Studiums erkannt haben. Nun, jedenfalls durfte ich mir jene Rollenspiele aus dem Bereich der Familien-, Erbschafts- und Wirtschaftsmediation ansehen und auch die Herangehensweisen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer danach gemeinsam mit einer Kollegin, die online aus Wien zugeschaltet war, im Rahmen einer Feedbackrunde kommentieren. Ja, wir mussten auch Punkte vergeben, aber nachdem diese fast immer im Rahmen der Höchstpunkteanzahl lagen, möchte ich hierauf nicht lang eingehen. Ein Rollenspiel, das den Abschluss der Mediations-Competition bildete, faszinierte und inspirierte mich zu diesem Beitrag.

Die Aufgabenstellung

Zwei Freunde hatten vor vielen Jahren ein Architekturbüro aufgebaut und über Jahrzehnte hinweg mit Freude, Erfolg und Engagement betrieben. Sie waren einander über die Jahre auch freundschaftlich verbunden und so traf der Wunsch von A, nun etwas leiser treten zu wollen und aus der gemeinsamen OG (Offene Gesellschaft) auszuscheiden, seinen Kompagnon B durchaus auf vielen Ebenen. Der Disput zwischen den Freunden entzündete sich schlussendlich an der von B angebotenen Abfindungssumme in der Höhe von etwa 260.000 Euro. A war mit dieser Summe bei weitem nicht einverstanden und drohte nun mit dem Gang zu Gericht, wenn nicht seiner Forderung von knapp unter 400.000 Euro nachgekommen werden würde. Insbesondere all seine Expertise, seine Zeit und sein Herzblut, welches er in den letzten Jahrzehnten in die Firma gesteckt hatte, sah er in der angebotenen Summe bei weitem nicht repräsentiert. B, der verbleibende Kompagnon, fand sich jedoch aufgrund firmeninterner Probleme in der unangenehmen Lage, die gewünschte Summe nicht aufbringen zu können. Er schämte sich, seinem Freund, der die letzten drei Monate abseits der Firma verbracht hatte, die letzten Entwicklungen zu erzählen.

Im Rollenspiel Konflikte lösen. Mit welchem Zugang gelingt es am besten? Getty Images/iStockphoto

Die Aufgabenstellung an die beiden Mediatorinnen war nun, eine gestraffte Einleitung in die Mediation, eine erste Abfrage der Bedürfnisse und nach Möglichkeit einen Weg in Richtung der Lösung zu skizzieren, wenn nicht gar zu beschreiten. Eine wichtige Besonderheit dieses Settings bestand auch darin, dass die Kolleginnen, die die Rollen der Mediatorinnen einnahmen, nicht gemeinsam, sondern hintereinander agierten und sich nach einer halben Stunde abwechselten.

Zwei unterschiedliche Zugänge

Nennen wir die beiden Mediatorinnen M und N, wobei M die erste halbe Stunde übernahm und so die einleitenden Worte an die Parteien richten durfte. Sie tat dies in elegant zurückhaltender Manier und fand auch, als die Parteien versuchten, das Ruder an sich zu reißen, bald wieder in die Spur zurück. Sie hielt die Regeln der Kommunikation auf den Blättern des Flipcharts fest und leitete die Mediation in einer relativ zurückhaltenden Art und Weise. Gelegentlich wünschte man sich als außenstehender Beobachter eine stärkere Präsenz oder die eine oder andere explizitere Intervention. Ich kam meinem Job als Juror nach und notierte mir die eine oder andere Idee für die Feedbackrunde, als mehr oder weniger plötzlich bereits vor Ablauf der ersten halben Stunde ein erstes Ergebnis, welches die Freundschaft der beiden Parteien sicherte, auf dem Tisch lag. Den genauen Weg, die Argumente, Wünsche und adressierten Bedürfnisse könnte ich selbst bei bestem Willen nicht wiedergeben, ich war so sehr auf die Formulierung meines Feedbacks fokussiert. Umso erfreuter und positiv überraschter war ich, als Kollegin M nun die erste und auch einzige Kollegin war, die bereits in der ersten halben Stunde ein konkretes Ergebnis einfahren konnte.

Kollegin N bot nun ein etwas anderes Bild. Sie stieg sehr stark und selbstbewusst mit kurzem Smalltalk in die Runde ein, outete sich als überaus fachkundige Mediatorin, zumal sie auch selber Erfahrung als Gesellschafterin einer OG hatte und führte die Mediation in weiterer Folge in sehr interessierter und konsequenter Art und Weise, die einem jeden Lehrbuch entsprach und ihren Mediationsausbildnern Ehre machte. Sie fragte aktiv nach, ließ kaum einen Winkel unbeleuchtet und brachte auch ihre gesellschaftsrechtliche Expertise im Rahmen der Fragestellungen ein. Man fühlte sich als Zuhörer gut informiert und konnte auch die selbstbewusste Körpersprache der Mediatorin, die teilweise beim Flipchart agierte, dann wieder bei den Parteien saß, entsprechend erkennen. Faszinierend blieb jedoch, dass ein Aspekt, welcher vielleicht dem Außenstehenden eher ersichtlich war, als der gesellschaftsrechtlich firmen und korrekten Mediatorin, etwas weniger adressiert wurde: Jene Wertschätzung, die A für seine Aufbauarbeit und das erwähnte Herzblut erhofft hatte, ging in den gesellschaftsrechtlichen Feinheiten ein wenig unter. Ja, auch Kollegin N hatte wirklich ausgezeichnet mediiert und konnte nicht anders als mit Höchstpunkten bewertet zu werden, doch blieb ein vorerst stilles Staunen zurück.

Woher kannte ich diese Thematik?

Mir war das Thema des Rollenspiels durchaus aus mehreren Perspektiven bekannt. Nicht nur sind Rollenspiele ein sehr willkommener und vor allem praxisnaher Weg, um die Mechanismen der Mediation den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Rahmen von Lehrgängen nahezubringen, ich erinnere mich auch selber sehr gut an jene Rollenspiele, die ich vor über 20 Jahren im Rahmen meiner eigenen Ausbildung zu meiden suchte. Ich war damals sehr unsicher und fühlte mich nicht auf jenem Level, den all die ausgezeichneten anderen Kolleginnen und Kollegen bereits im Rahmen der Ausbildung an den Tag legten. Mit anderen Worten, ich wollte mich nicht blamieren. Als ich dann doch einmal dran war, hielt ich mich vorsichtig zurück, ich ließ die Parteien reden und fragte nur selten und vorsichtig nach, ob ich jenes und dieses richtig verstanden hatte. Und auch hier – selbst, wenn diese Szene über zwei Jahrzehnte her ist – erinnere ich mich gut an meine Verwunderung hinsichtlich des Ergebnisses. Die Lösung des Konflikts stand plötzlich unvermutet und eindeutig vor uns.

Vielleicht lag damals wie heute der Grund für den Erfolg der Zurückhaltung darin, dass sowohl Kollegin M als auch ich in meiner Ausbildung, dem Konsens der Parteien schlicht nicht im Wege gestanden waren. Interessanterweise hatte auch meine Kollegin, die als Co-Jurorin fungierte, eine vergleichbare Erfahrung gemacht. Auch sie erzählte in der Feedbackrunde davon, dass sie in der Ausbildung davon überrascht war, dass jene Rollenspiele, die mit Zurückhaltung und dezenten Interventionen angeleitet wurden, erfolgreicher verliefen, als die perfekt inszenierte Nutzung der mediatorischen Interventionsklaviatur.

Der Konsens sucht sich oftmals seinen Weg

Ein Stehsatz verfolgt wohl alle, die sich der Ausbildung zur Mediatorin oder zum Mediator verschreiben: "Die Parteien sind die Experten ihres Konflikts." Sie kennen die Hintergründe, die eigenen Bedürfnisse und Hindernisse besser als sonst irgendwer. Aufgabe der Mediatorin beziehungsweise des Mediators ist es, gelegentliche Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, durch gezielte Fragestellung oder andere Interventionen dem Konsens den Weg zu bahnen. Während Kollegin N den Weg der Fachkompetenz beschritt und den Parteien dadurch signalisierte, dass sie inhaltlich voll verstanden würden, waren die Interventionen von M subtiler. Sie bot schlicht einen sicheren Raum, in dem die Parteien ebenso offen über ihre Erwartungen sprechen konnten, wie auch über ihre Enttäuschungen. Der Konsens bahnte sich so seinen eigenen Weg. Es war nicht das Ergebnis der Mediation, sondern schlicht jenes, das zwischen den Parteien entstanden war.

Wie bereits erwähnt, ich sehe mich nicht in der Position, andere Menschen zu bewerten. Die Möglichkeit aber, jenen beiden Kolleginnen, die exemplarisch für alle stehen, die sich an diesem Samstag der Aufgabe der Mock Mediation Competition gestellt haben, zu danken, möchte ich in diesem Beitrag nutzen. Danken dafür, dass Sie den Jurorinnen und Juroren Ihre Begeisterung und Ihr Interesse für die Mediation gezeigt und so wieder neue Sichtweisen auf unsere Tätigkeit geboten haben. Herzliche Gratulation, jede wird ihren und jeder wird seinen Weg finden, um im weiteren Berufsweg mediatorisch tätig zu sein, sei es im jeweiligen Stammberufen, auf selbständiger Basis mit Gewerbeschein oder auch mit Eintragung in die Mediatorenliste. Doch auch Ihr, die Ihr Euch aus rein persönlichen Motiven für die Mediation und ihre Zugänge interessiert, Ihr werdet gebraucht. (Ulrich Wanderer, 11.7.2024)