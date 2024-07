Im bedingt einladend wirkenden Landesgericht für Strafsachen Wien beschäftigt sich ein Schöffengericht mit einem fast gruseligen Verfahren. moe

Wien – Die von Staatsanwältin Bettina Sommer vertretene Anklage gegen Frau W. liest sich wie die Szene aus einem Horrorfilm. Die unbescholtene 55-Jährige soll in der Nacht auf den 14. Mai an das Bett ihrer schlafenden 20 Jahre alten Tochter getreten sein und begonnen haben, mit einem hölzernen Schnitzelklopfer auf deren Kopf und Hüfte einzuschlagen. Begleitet von folgenden Feststellungen: "Ja, du wirst sterben, denn ich werd dir den Schädel zertrümmern, ich schwör's dir, ich werde dir den Schädel zertrümmern" oder "Und jetzt das Nächste zum Schädel, ja, du wirst tot sein. Ich bring dich um. Ich bring dich um" sowie „Wenn du schläfst und ich prügel dir nur drei Mal damit gegen den Schädel, bist du tot". Aus Sicht Sommers eine versuchte absichtliche schwere Körperverletzung, eine versuchte deshalb, da nur Hämatome die Folge gewesen sind.

Verteidiger August Schulz wählt die österreichische Universalentschuldigung: "A b'soffene Gschicht." Seine Mandantin sei "immer ein tadelloser Mensch gewesen", argumentiert er, erst eine strittige und harte Scheidung habe sie und die Kinder aus der Bahn geworfen, ist er überzeugt. Mit dem Ex-Gatten, einem Akademiker, habe es immer wieder Streit ums Geld gegeben, die Familie habe darunter gelitten. Massive Probleme sind bei den in einem noblen Wiener Bezirk lebenden Österreichern offensichtlich: In der Vergangenheit hat die Mutter bereits vier polizeiliche Wegweisungen gegen ihre beiden Kinder erwirkt. Am Tatabend sei W. schwer betrunken gewesen, sie habe aber nur mit den Fäusten und nicht dem Küchengerät zugeschlagen, betont der Rechtsvertreter.

"Das bin einfach nicht ich"

Die Angeklagte, die ihren Beruf als Hausfrau und ihr Einkommen mit 2500 Euro angibt, von dem 10.000 bis 13.000 Euro Schulden aus offenen Stromrechnungen und Inkasso abzuzahlen sind, kann sich den Angriff selbst nicht erklären, wie sie dem Schöffengericht unter Vorsitz von Alfred Hebenstreit-Weinauer darlegt. "Ich kann es mir nicht vorstellen, das bin einfach nicht ich", sagt sie. Dass es ihre Stimme ist, die auf den von der Tochter gemachten Aufnahmen der Morddrohungen zu hören ist, bestreitet sie jedoch nicht.

Das von W. geschilderte Motiv mutet, vorsichtig ausgedrückt, seltsam an. Am 12. Mai war Muttertag, eigentlich hatten die beiden erwachsenen Frauen geplant, diesen mit einem gemütlichen Abend zu zweit zu zelebrieren. Allerdings änderte die 20-Jährige ihre Freizeitgestaltung kurzfristig und fuhr zu ihrem Freund. "Natürlich bin ich enttäuscht gewesen", sagt die Mutter vor Gericht. Die Tochter sei erst am Montag um 2.30 Uhr nach Hause gekommen und ins Bett gegangen.

Am Montag, dem 13. Mai, sollte der Muttertag daher nachgefeiert werden. Man besorgte zwei Sechsertragerln Bier und eine einschlägige DVD. Die 55-Jährige, die sich als "beste Freundin" der Tochter beschreibt und von der Tochter als ihr "Herzblatt" tituliert wird, wollte die Gelegenheit nutzen, um private Themen mit ihrem jüngeren Kind zu besprechen. Ein Plan, den die Tochter nicht goutierte, weshalb sie nach einem oder zwei Getränken wieder die Wohnung verließ. W. trank den Rest des Vorrats alleine aus und machte sich Sorgen, behauptet sie.

Betrunken zurückgekehrt

Um 23 Uhr kam die Tochter betrunken zurück in die Wohnung. Die Mutter hatte Redebedarf, die Tochter nicht. "Sie wollte nicht, sie war arrogant und ist ins Bett gegangen", beschreibt die Angeklagte die Situation. Was danach passiert sei, wisse sie eigentlich nicht mehr genau, beteuert sie. "Plötzlich war es laut, und die Polizei war da." Auf Nachfrage von Hebenstreit-Weinauer präzisiert sie den Vorfall doch etwas. Sie habe sich maßlos über ihre Tochter geärgert und habe sie geschlagen. Mit der Faust. "Ich wollte ihr die Decke wegziehen!", erzählt sie auch. Den von den Polizistinnen und Polizisten am Fußende des Bettes gefundenen Schnitzelklopfer habe sie aber nicht benutzt, schwört sie. Die Tochter habe das Utensil am Nachmittag als Hammer für eine Reparatur verwendet.

"Wie kommt es zu diesem 14. Mai, wenn Sie angeblich doch die beste Freundin der Tochter sind?", will der Vorsitzende wissen. "Na ja, das ist der Alkohol", entschuldigt W. sich. "Sind Sie Alkoholikerin?" – "Kommt auf die Definition an. Manche sagen Ja. Besonders in Belastungssituationen." – "Wären Sie mit einer Weisung zu einer Entzugstherapie einverstanden?" – "Ja."

Als die Tonaufnahme des Angriffs vorgespielt wird, verstärkt sich das Gruseln noch. Denn zu hören ist, wie W. die Drohungen eingebettet in eine Litanei von Vorwürfen völlig emotionslos und ruhig von sich gibt, während ihre Tochter zweimal vor Schmerz aufschreit und einmal um Hilfe ruft. Die 20-Jährige schrieb auch ihrem Freund Nachrichten und bat ihn um die Alarmierung der Polizei. "Bitte, ich brauch Hilfe!", lautete ein Text. Ein zweiter: "Beeil dich, sie hat den Hammer rausgeholt."

Tochter will nichts gesehen haben

Letzteres will die Tochter als Zeugin nicht mehr bestätigen. Sie sei aufgewacht, warum, wisse sie nicht mehr. Da sie sich die Decke schützend über den Kopf gezogen habe, habe sie auch nicht gesehen, ob die Mutter nur die Fäuste oder ein Werkzeug für die Schläge benutzt habe. Ihre Verteidigung der Mutter geht sogar so weit, dass die 20-Jährige sagt, sie habe keine Angst gehabt. "Sie schreien ja sogar um Hilfe, das hört sich schon so an, als ob Sie sich gefürchtet hätten", merkt der Vorsitzende an. "Ich habe sie noch nie in meinem ganzen Leben so gesehen", sagt die Tochter einerseits, andererseits eröffnet sie an anderer Stelle: "Wenn sie zu viel trinkt, ist das Problem, dass sie aggressiv wird."

Da eine psychiatrische Sachverständige in ihrem Gutachten weder einen Zustand voller Berauschung, Zurechnungsunfähigkeit noch eine besondere Gefährlichkeit feststellen konnte, wird W. schließlich wegen versuchter schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung zu 20 Monaten bedingter Haft verurteilt. Zusätzlich bekommt sie Bewährungshilfe und muss eine Entzugstherapie beginnen. Der Senat geht im Zweifel davon aus, dass es die Faust und nicht der Schnitzelklopfer war und eine schwere Verletzung von der 55-Jährigen zwar in Kauf genommen wurde, aber nicht vorsätzlich herbeigeführt werden sollte.

Lächeln am Ende

Während die Angeklagte die Entscheidung akzeptiert, gibt Staatsanwältin Sommer keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. W., die seit dem Vorfall in Untersuchungshaft ist, wird von der Justizwache zurück in die Zelle gebracht, um ihre Habseligkeiten zu holen, beim Verlassen des Saales lächeln sich Mutter und Tochter ein wenig an. (Michael Möseneder, 9.7.2024)