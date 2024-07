Die Lage war schwierig und offenbar auch aussichtslos. Rund sieben Monate nachdem das deutsche Studio Piranha Bytes und sein Publisher THQ Nordic von den Turbulenzen des Eigentümers Embracer Group mitgerissen wurden, gibt es nun Gewissheit. Offenbar wurde kein Käufer und auch keine andere Lösung gefunden. Auch vom polnischen Portal CD Action veröffentlichte Fotos eines in Räumung befindlichen Büros lassen wenig Zweifel: Das Studio hinter Gothic, Risen und Elex ist am Ende.

Für Fans der Reihen und Rollenspiele dieser Art ist das freilich eine traurige Nachricht. Aber kein endgültiger Abschied. Denn einerseits wird von Alkimia Interactive in Barcelona weiter an einem modernisierten Remake des ersten Gothic gearbeitet, das laut letzten Plänen entweder noch heuer oder im Frühjahr 2025 erscheint. Und andererseits haben zwei Piranha-Urgesteine den Entschluss gefasst, weiterzumachen.

Auch laut den ehemaligen Piranha-Veteranen hat das "Gothic"-Studio die Turbulenzen nicht überlebt. Screenshot

Action-Adventures aus dem Ruhrpott

Dabei handelt es sich um Jennifer und Björn Pankratz, die als Gamedesigner federführend bei den Piranha-Produktionen waren. Sie haben eine neue Indie-Spieleschmiede unter dem Namen Pithead Studio gegründet. "Pithead" ist der englische Begriff für den Grubenkopf eines Tagbaus und als Hommage an den Standort gedacht. Firmensitz ist Bochum, man bleibt also dem deutschen "Ruhrpott" treu, der sich einst durch den umfangreichen Abbau von Steinkohle zur Industrie- und Metropolregion entwickelt hat.

Auch in einer Botschaft auf dem Discord-Server der neuen Firma wird das Schicksal von Piranha Bytes bestätigt. Man habe schließlich nach "langen Überlegungen entschieden, einen Neustart zu wagen", da man weiter der eigenen Leidenschaft für Computerspiele nachgehen wolle. In einem FAQ erklärt man auch, dass man keinen Einfluss darauf hat, wie es künftig mit Gothic, Risen und Elex weitergeht, da die Rechte – ebenso wie für den Namen "Piranha Bytes" – bei THQ Nordic liegen. Man verfolge aber gespannt, wie sich das Remake entwickelt.

Ein konkretes Spiel hat Pithead Studio noch nicht angekündigt. Allerdings gibt man einen groben Ausblick auf die eigenen Pläne. Man will sich auf "Action-Adventures mit tiefgründigen Geschichten" sowie Rollenspiel- und Horrorelementen fokussieren. Man bleibt also nahe an den eigenen Piranha-Wurzeln.

DER STANDARD hat eine Anfrage zum offiziellen Status quo von Piranha Bytes an THQ Nordic lanciert. Die Antwort wird bei Einlangen ergänzt. (gpi, 9.7.2024)