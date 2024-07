Erkennen Sie sich wieder? Sie sind unterwegs und scrollen durch derStandard.at. Sie stoßen auf ein Thema, das Ihr Interesse weckt, doch haben keine Zeit, den Artikel zu lesen. Viele greifen in die Trickkiste und machen geistesgegenwärtig einen Screenshot, schicken sich den Artikel via E-Mail oder Messenger-Dienst oder öffnen ihn als neuen Tab, in der Hoffnung, ihn wiederzufinden. Und dennoch gilt auch hier meist das Motto: "Aus den Augen, aus dem Sinn."

Doch damit ist jetzt Schluss! Mit der neuen Leseliste auf derStandard.at behalten Sie alle für Sie spannenden Artikel immer im Blickfeld. Und das ganz ohne Tab-Chaos und lästige Screenshots. Wie das Feature genau funktioniert erfahren Sie in diesem Artikel.

Was kann das neue Feature "Später lesen"?

"Später lesen" ermöglicht es eingeloggten User:innen, Artikel auf derStandard.at zu markieren und sie einer persönlichen Leseliste hinzuzufügen. So können die gespeicherten Artikel später in Ruhe gelesen werden – sogar geräteübergreifend. Die Leseliste-Funktion bietet auch die Möglichkeit, Artikel zum späteren Weiterlesen zu sammeln, sollte der Lesefluss unterbrochen werden.

Für wen wurde das Feature entwickelt?

Wir leben in einer schnelllebigen Welt: Ständig prasseln neue Eindrücke auf uns herein – auch und vor allem im Internet. "Später lesen" soll User:innen als kleine Gedächtnisstütze dabei helfen, jene Artikel zu sammeln, für die sie im Moment keine Zeit haben, denen sie sich später aber in Ruhe widmen möchten.

Diese Funktion verschafft daher nicht nur einen geordneten Überblick über die Artikel, sondern verhindert auch das bekannte "Tab-Chaos", welches beim Öffnen vieler einzelner Artikel entsteht. "Später lesen" sorgt hier für Abhilfe und Sie haben eine Sorge weniger.

Was ist das Besondere an "Später lesen"?

Die Leseliste wird im User:innen-Account gespeichert. Das bedeutet, man kann nahtlos zwischen Smartphone, Tablet und Desktop wechseln, ohne die gespeicherten Artikel zu verlieren.

Der aktuell aktive Artikel ist in der Übersicht der Leseliste farblich hervorgehoben. Bereits gelesene Artikel sind ausgegraut und bleiben in der Liste, können aber mit einem Klick entfernt werden.

Dank der Vor- und Zurücktasten können Sie direkt zwischen den gespeicherten Artikeln wechseln.

Wie funktioniert "Später lesen"?

Sie können Artikel entweder mit dem "+ Hinzufügen"-Symbol auf Übersichtsseiten oder dem "Später lesen"-Button auf Artikelseiten zur Leseliste hinzufügen.

Der Button mit der Zahl im linken, unteren Bildschirmrand öffnet die Leseliste und gibt Ihnen Auskunft über die Anzahl der vorgemerkten Artikel. Sobald Sie einen dieser Artikel öffnen, können Sie mit den Pfeiltasten zum vorherigen oder nächsten Artikel in der Leseliste wechseln. Damit ersparen Sie sich das Vor- und Zurücknavigieren auf die Startseite oder das Springen durch Tabs.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Artikel aus der Leseliste zu entfernen. Sie können auf Übersichtsseiten erneut auf das "+ Hinzufügen"-Symbol bzw. auf Artikelseiten den "Später lesen"-Button klicken. Jeder Artikel hat außerdem ein kleines "x Entfernen"-Symbol in der Leseliste.

Unterhalb der Leseliste befindet sich zusätzlich ein roter Button, mit dem Sie alle Einträge entfernen können. Sollten sich sowohl ungelesene als auch gelesene Artikel in Ihrer Leseliste befinden, so entfernt dieser Button im ersten Schritt nur die gelesenen Einträge. Bei erneutem Klick werden alle übrigen Artikel aus der Leseliste entfernt.

Damit die Leseliste geräteübergreifend zur Verfügung steht, ist ein Login zwingend erforderlich. So gehen keine gespeicherten Artikel verloren, wenn Sie verschiedene Geräte verwenden.