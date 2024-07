Bier, Wein und Drinks werden zunehmend in alkoholfreier Form genossen. Welche Erfahrungen machen österreichische Wirte? Getty Images

Die Jungen konsumieren weniger Alkohol als die Generationen vor ihnen. Die zwischen 1997 und 2010 geborene Generation Z schwört laut Umfragen aus Deutschland dem Alkohol immer öfter ab: Während im Jahr 2004 noch 21 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen angaben, mindestens einmal pro Woche Alkohol zu trinken, waren es 2021 nur knapp neun Prozent. Unter den 18- bis 25-Jährigen ging die Zahl im selben Zeitraum von 44 auf 32 Prozent zurück. Die veränderten Bedürfnisse schlagen sich im erweiterten Angebot der Getränkehersteller nieder: Die Auswahl an alkoholfreiem Bier, Wein und Cocktails wird größer. Doch inwieweit sind diese Entwicklungen in der heimischen Gastronomie angekommen? Wir haben uns umgehört.

Bruder

"Wir sind schon auf alles andere spezialisiert", sagt Hubert Peter von der Bar Bruder in der Wiener Windmühlgasse. Er meint damit Drinks und Cocktails, für die er und sein Kompagnon Lucas Steindorfer bekannt sind. Doch mit und nach Corona habe es eine gesteigerte Nachfrage nach alkoholfreien Getränken gegeben – mittlerweile habe diese sich stabil auf einem höheren Niveau eingependelt. Wie man im Bruder damit umgeht? Man habe nicht bei null begonnen, allerdings aufgestockt. "Bei uns gab es schon immer selbstgemachte Limonaden und Kombucha", sagt Peter. Doch statt einem stehen heute mindestens zwei Kombuchas auf der Karte, mit Option auf andere alkoholfreie Getränke. Im Jänner, während des "Dry January", spürt man in der Bar im Sechsten besonders stark, dass dem Alkohol die kalte Schulter gezeigt wird. Doch auch während des Jahres spüre man, dass der (zeitweise) bewusste Alkoholverzicht mittlerweile ein gesellschaftlich weitverbreitetes Phänomen sei, sagt Hubert Peter. Auch bei den Gästen – das reiche von den Autofahrerinnen und Autofahrern, die am Abend auf den Drink verzichten, bis hin zu Menschen, die für zwei oder vier Wochen eine Alkoholpause einlegen. Eine Sache des Alters sei das nicht. (feld)

Stromwärts

Lorenz Mang vom Wirtshaus Stromwärts im neunten Wiener Gemeindebezirk beobachtet schon seit einiger Zeit, dass die Gäste statt zwei, drei Bier zu trinken alkoholfreie Getränke bestellen. Das sei ein relativ neuartiges Phänomen, meint Mang. Er glaubt, dass die veränderten Trinkgewohnheiten mit einem Trend zu einem gesünderen Lebensstil zu tun haben: "Rauchen und Trinken wird immer marginaler." Die Generation bis Mitte 30 bestelle immer häufiger alkoholfreies Bier, auch die Nachfrage nach antialkoholischen Cocktails sei gestiegen. "Hausgemachte Limos gehen irrsinnig gut", erzählt der Gastronom. Auch Phänomene wie den "Dry January", in dem freiwillig auf Alkohol verzichtet wird, machten sich im Stromwärts "ganz klar" bemerkbar. (feld)

Strandbar die Strandung

Georg Neuhauser von der Beachbar die Strandung in Altmünster am Traunsee sieht sich in seiner Region gar als Vorreiter in Sachen alkoholfreie Cocktails. Definitiv nehme die Nachfrage vor allem bei den jüngeren Gästen zu. Prinzipiell habe sich das Konsumverhalten vor allem bei diesen geändert. "Hinzu kommt, dass die Produkte immer besser werden. Mittlerweile lassen sich Cocktails mixen, die einfach 'echt' schmecken. Diese Verbesserung gilt auch für alkoholfreie Weine. Sagen wir es so, das Interesse ist absolut geweckt und da." Auch wollen die Leute nicht immer nur einen gespritzten Apfelsaft trinken, wenn sie noch mit dem Auto fahren müssen oder ihnen der Gusto nicht nach Alkohol steht. Ebenso wachse die Range, da immer wieder neue Produkte auf den Markt kämen. (maik)

