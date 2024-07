Im Community-Artikel gibt der evangelische Religions- und Ethiklehrer Dieter Lippl Einblicke in die Herausforderungen und Chancen beider Fächer im Schulalltag.

Seit der Einführung des Ethikunterrichts im Jahr 2021 stellen sich die Schüler:innen der Oberstufen die Frage, ob sie den Ethik- oder den Religionsunterricht besuchen sollen. Durch eine universitäre Zusatzausbildung darf ich seit zwei Jahren beides unterrichten: Evangelische Religion und Ethik. Ich stehe damit im Spannungsfeld von Kirche und Staat. Die Kirche hält naturgemäß am Konzept des konfessionellen Unterrichts fest, während staatliche Akteure und kirchenkritische Geister aktuell die Abschaffung des Religionsunterrichts fordern – zugunsten eines Demokratie- oder Ethikunterrichts für alle.

Die Argumente der Kritiker:innen wiegen durchaus schwer: Der konfessionelle Unterricht wird der zunehmend säkularen und pluralistischen Welt nicht mehr gerecht und fördere das Trennende ("Wir versus andere"). Benötigt werde ein verbindender Unterricht, der Wissen über andere Religionen vermittelt und Werte wie Toleranz und Respekt einübt. Religion soll maximal als Freigegenstand erhalten bleiben.

In den Ethikklassen sitzen Schüler:innen aller Konfessionen und Religionen. Getty Images/iStockphoto

Gemeinsame Projekte

Nun ja, der Religionsunterricht ist verfassungsrechtlich geschützt und wird so schnell nicht gehen. Auch hat sich das Modell der Wahlmöglichkeit etabliert und zumindest an unserer Schule durchwegs bewährt. Wenn auch der Start etwas holprig war, so gibt es mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis zwischen beiden Fächern. Das zeigt sich unter anderem durch gemeinsame Ausflüge oder Projekte. Voriges Jahr gab es ein Ethikprojekt unter der Beteiligung des katholischen und evangelischen Religionsunterrichtes in Form einer Protestaktion am Heldenplatz und einem Charity-Kinoabend. Beides zugunsten der ME/CFS-Forschung. Ende Juni 2024 besuchten wir im Rahmen des Ethikunterrichts die Moschee in Bad Vöslau – gemeinsam mit den katholischen und evangelischen Schüler:innen. Es gibt also Überschneidungen und Synergismen.

Klar, der Umstand, dass ein Religionslehrer auch Ethiklehrer ist, kann für manche auf den ersten Blick nach einem Etikettenschwindel riechen. Der Ethikunterricht versucht ja möglichst objektiv und neutral Werte zu vermitteln und zur kritischen Reflexion und Urteilsfähigkeit anzuleiten – so zumindest der Anspruch. Ehrlicherweise kann aber kein Mensch völlig objektiv und neutral sein. Bei einem Religionslehrer wissen die Schüler:innen zumindest, "aus welcher Ecke" er kommt. Bei anderen Lehrpersonen ist diese Transparenz nicht immer gegeben.

In den Ethikklassen sitzen Schüler:innen aller Konfessionen und Religionen. Beim Ausbruch des Gazakrieges hat sich eine Allianz der muslimischen Schüler:innen gebildet, die den Terrorangriff der Hamas klar als Recht auf Selbstverteidigung interpretiert hat. Die Möglichkeit, im Unterricht gemeinsam alle Argumente auf den Tisch zu legen – ohne Denkverbote – wurde von den Schüler:innen dankbar angenommen und hat sicherlich dazu beigetragen, manche extreme Positionen dann doch noch mal zu überdenken. So geschehen bei einem muslimischen Schüler, der mir nach der Stunde anvertraut hat, dass er seine Meinung geändert hat. Hier leistet der Ethikunterricht, gerade durch die Einbindung verschiedener Konfessionen und Religionen eine sehr wertvolle Arbeit.

Pluraler Stimmenkanon

Möglichst alle Seiten beleuchten und Argumente ausloten – diese Methode ethischer Reflexion, findet auch im Religionsunterricht statt. Der Unterschied ist jedoch, dass bei ethischen Fragen im Fach Religion auch die Position der Kirche zu Wort kommt – als eine Stimme im pluralen Stimmenkanon. Diese Stimme kann die Schüler:innen ansprechen, oder auch nicht. Und natürlich hoffe ich als Religionslehrer, dass manche Kirchen-Stimmen den Schüler:innen bedeutsam sind oder mal werden, wenn die Zeit reif ist. Ob das passiert oder nicht, liegt jedoch nicht in meiner Hand.

"Glaube ist Privatsache" und die Schule sei nicht dazu da, "Glauben zu wecken", so tönt es derzeit vom Bildungsstadtrat in Wien. Wenn aber der Glaube aus den Schulen gedrängt wird, so findet die Glaubensbildung außerhalb des staatlichen Einflussbereichs statt. Nicht mehr staatlich kontrollierte Lehrpläne und qualifizierte Pädagog:innen übernehmen dann die religiöse (Herzens-)Bildung, sondern sie findet in den Hinterhöfen, fern staatlicher Aufsicht statt.

Ja, die Gesellschaft wandelt sich und der Staat muss reagieren, jedoch durch die Aushebelung des Religionsunterrichtes durch eine Abschaffung oder durch eine Entwertung als Freifach werden die religiösen Spannungen nicht kleiner, sondern größer – siehe Frankreich.

Wichtig wären aus meiner Sicht verpflichtende konfessions- und religionsübergreifende Projekte, die Toleranz durch Begegnung und Zusammenarbeit fördern. Die Schule soll also weiterhin der Ort bleiben, in dem gelehrt und vorgelebt wird, dass es vereinbar ist Muslim, Christ oder Jude zu sein UND Teil der österreichischen Gesellschaft. (Dieter Lippl, 11.7.2024)