Ex-Präsident Donald Trump und der amtierende Joe Biden bei der CNN-Präsidentschaftsdebatte – ein Tiefpunkt des demokratischen Wahlkampfs. IMAGO/Artem Priakhin

Jeffrey Alexander gehört zu den einflussreichsten Soziologen der USA. Der Professor an der Universität Yale hat sich in seinen zahlreichen Büchern unter anderem mit der Präsidentschaft Barack Obamas befasst und sich einen Namen als einer der hellsichtigsten politischen Analysten seines Landes gemacht. Diese Woche war der Kultursoziologe auf Einladung der Universität Wien und des Instituts für Höhere Studien in Wien, um hier über ein höchst aktuelles Thema zu sprechen: die Widerstandsfähigkeit von Demokratien und Zivilgesellschaften, die laut Alexander stark von den Werten und Normen jener Personen abhängt, die in den wichtigen Institutionen des Gemeinwesens tätig sind.

Standard: Beginnen wir mit der drängendsten politischen Frage in den USA: Hat US-Präsident Joe Biden noch eine Chance, die Wahlen im November zu gewinnen?

Alexander: Die Wahlen sind erst in vier Monaten, insofern ist es für eine definitive Antwort noch zu früh. Es gibt dieses Zitat der britischen Premiers Harold Wilson, dass eine Woche in der Politik ziemlich viel Zeit ist, und es können noch viele unvorhergesehene Dinge passieren. Aber es scheint zum jetzigen Zeitpunkt höchst unwahrscheinlich, dass Biden gewinnt. Durch die TV-Konfrontation hat er in den entscheidenden Bundesstaaten stark verloren. Wobei die Mehrheit der US-Amerikaner schon seit ein, zwei Jahren überzeugt zu sein scheint, dass er für den Job zu alt ist.

Jeffrey Alexander sieht die Erfolge Trumps im Kontext eines rechten kulturellen Backlashs gegen fortschrittliche gesellschaftliche Bewegungen seit den 1960er-Jahren. Heribert Corn

Standard: Warum haben die Demokraten sich nicht früher um eine Alternative zu ihm bemüht?

Alexander: Wir haben – etwa im Vergleich zum Parlamentarismus in Europa – ein sehr schwaches Parteiensystem. In Großbritannien zum Beispiel wurden in den letzten Jahren vier Premierminister aus dem Amt entfernt, die das auch verdient haben. Aber hier in den USA kontrolliert derjenige, der zum Präsidenten gewählt wird, mehr oder weniger die Partei. Die ist nicht viel mehr als ein Apparat zur Mittelbeschaffung, und niemand kann den Präsidenten wirklich aus dem Amt drängen.

Standard: Was ist mit dem Druck der Öffentlichkeit?

Alexander: Ein zuletzt öfter geäußerter Verdacht ist, dass Bidens engste Mitarbeiter und seine Familie die Öffentlichkeit und sogar die Presse in gewisser Weise manipuliert haben und einen sehr subtilen Schutzschild um ihn herum aufrechterhalten haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Biden seit November 2022 keine Live-Pressekonferenz mehr gegeben hat. Und nun wurde für alle sichtbar, wie schlecht er beisammen ist. Bei den Medien wie der New York Times ist das gar nicht gut angekommen. Dort scheint man das Gefühl zu haben, in den letzten Monaten vom Weißen Haus quasi hinters Licht geführt worden zu sein. Deshalb sind in Medien wie der New York Times die Rücktrittsaufforderungen besonders stark.

Standard: Kann das noch eine Wirkung zeigen?

Alexander: Wir werden sehen. Grundsätzlich scheint man bei den Demokraten eher bereit, auf die traditionellen Medien zu hören. Wir sehen auch, dass führende Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats sich möglicherweise diese Woche gegen Biden organisieren könnten, was ich nicht erwartet hatte. Und auch ich hoffe, dass er dadurch gezwungen sein wird, von einer Kandidatur abzusehen.

Standard: Was ebenfalls nicht leicht zu verstehen ist, ist auf der anderen Seite der Erfolg von Donald Trump. Wie erklären Sie als Soziologe dieses Phänomen?

Alexander: Zum Ersten müssen wir uns klarmachen, dass es ähnliche rechtspopulistische Politiker und Bewegungen zumindest seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder gegeben hat. Überall in Europa, in Lateinamerika und auch in den Vereinigten Staaten gab es solche Figuren, die mehr oder weniger faschistisch waren.

Standard: Aber zumindest in den USA ist in den letzten Jahrzehnten nie jemand wie Trump in diese Machtposition gekommen. Wie war das möglich?

Alexander: Hier würde ich zwei Ebenen unterscheiden – eine gesellschaftspolitische und eine parteipolitische. Zum einen stehen die Erfolge Trumps gesellschaftspolitisch im Kontext eines rechten kulturellen Backlashs gegen fortschrittliche gesellschaftliche Bewegungen seit den 1960er-Jahren. Das begann mit Richard Nixon und seiner sogenannten Südstaatenstrategie. Dann kam Reagan, der ebenfalls auf der Welle dieser Gegenbewegung ritt. Nachdem wir dann mit Obama einen fortschrittlichen, liberalen schwarzen Präsidenten hatten, schlug das Pendel wieder in die andere Richtung aus, diesmal eben noch extremer.

Standard: Und was wäre die parteipolitische Ebene?

Alexander: Bis in die 1970er-Jahre entschieden erfahrene Parteienvertreter auf Parteitagen darüber, wer als Präsidentschaftskandidat nominiert wurde. Und das waren im Normalfall keine Extremisten. Nach einem sehr chaotischen Parteikongress der Demokraten in Chicago 1968 formierte sich starker Unmut gegen die zentrale Kontrolle durch die Partei. So kam es zur Etablierung des Vorwahlsystems, das im Grund auch demokratischer ist, da es sich um eine Art Volksabstimmung handelt, wodurch einerseits auch Außenseiter wie Barack Obama die Chance bekamen, die Nominierung zu gewinnen. Andererseits sind es aber nur rund zehn Prozent der US-Amerikaner, die bei den Vorwahlen der Republikaner abstimmen. Und zu diesen zehn Prozent konnte Trump eine sehr enge Bindung aufbauen.

Standard: Was wird passieren, wenn Trump die Wahlen tatsächlich gewinnen sollte? Könnte es zu einer Umsetzung des ominösen Projekts 2025 kommen, mit dem so etwas wie eine rechte Revolution in den USA in Gang gesetzt werden soll?

Jeffrey Alexander hält die innenpolitischen Möglichkeiten eines möglichen US-Präsidenten Trump für begrenzt: "Es gehört zu den Besonderheiten der Vereinigten Staaten – im Guten wie im Schlechten –, dass der Präsident nur in ganz seltenen Fällen das umsetzen kann, was er umsetzen möchte." Heribert Corn

Alexander: Das ist ein offensichtliches Bedrohungsszenario, auch wenn es meiner Meinung nach auf allzu apokalyptische Weise interpretiert wird. Wir müssen realistisch bleiben und dürfen zunächst einmal nicht vergessen, dass dieser Plan nicht von Trump selbst stammt. Es sind rechte politische Intellektuelle rund um eine Thinktank namens Heritage Foundation, die diese 900-seitige Handlungsanleitung für die Schaffung einer "einheitlichen Präsidentschaft" verfasst haben. Es ist unklar, ob sich Trump an diese Blaupause halten würde.

Standard: Was ist mit dieser "einheitlichen Präsidentschaft" gemeint?

Alexander: In einem solchen Fall wäre die Gewaltenteilung infrage gestellt, und der Kongress, die Medien und die Gerichte wären keine ausgleichenden Kräfte mehr. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass so etwas tatsächlich gelingen kann.

Standard: Was stimmt Sie zuversichtlich?

Alexander: Es gehört zu den Besonderheiten der Vereinigten Staaten – im Guten wie im Schlechten –, dass der Präsident nur in ganz seltenen Fällen das umsetzen kann, was er umsetzen möchte. Der einzige Präsident, dem das meiner Erinnerung nach gelang, war Lyndon B. Johnson, der 1964 mit der größten Stimmenmehrheit gewählt wurde. Alle anderen Präsidenten seitdem, egal ob von der Rechten oder der Linken, bekamen in der Regel nicht, was sie wollten.

Standard: Das Projekt 2025 will aber genau dieses Muster durchbrechen und etwa die Exekutive umbauen, indem man etwa tausende Beamte sofort entlässt und durch neue, willfährige ersetzt. Könnte so etwas nicht klappen?

Alexander: Ich gehe davon aus, dass auf der liberalen Gegenseite bereits alle dementsprechenden Klagen vorbereitet sind und solche Maßnahmen sofort rechtlich angefochten würden. Und dann müssten alle diese Maßnahmen ausgesetzt werden, bis die Gerichte entschieden haben. Es ist wichtig, zwischen einer sehr rechten Bewegung und einer faschistischen Bewegung zu unterscheiden. Die entscheidende Frage angesichts des Trumpismus ist: Wird er sich an die verfassungsmäßigen Spielregeln halten, wenn er an die Macht kommen sollte?

Standard: Besteht angesichts des jüngsten Urteils des Obersten Gerichtshofs nicht die Gefahr, dass die Legislative bei einem solchen rechten Umbau mitmachen könnte?

Alexander: Angesichts der offensichtlichen rechten Positionen des Obersten Gerichtshofs sollten wir zudem nicht vergessen, dass diese nie antidemokratisch waren. Es war dieselben Obersten Richter, die in den Wochen zwischen dem 3. November 2020 und dem 6. Januar 2021 jeden Antrag der Trump-Kampagne zur Wahlanfechtung abgelehnt haben – so wie jeder andere von den Republikanern nominierte Richter auf bundesstaatlicher oder nationaler Ebene. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass die liberale Linke, zu der ich mich rechne, diese letzte Entscheidung um die Immunität des Präsidenten ganz richtig interpretiert hat.

Jeffrey Alexander: "Am beängstigendsten finde ich, was ein möglicher Präsident Trump angesichts der weltpolitischen Lage mit der Nato anstellen könnte – nämlich wenn er ihr die finanzielle Unterstützung verweigert, was in seiner Macht liegt. Er könnte also international sehr viel mehr Unheil stiften als innenpolitisch." Heribert Corn

Standard: Wir hatten kürzlich ein Interview mit dem Komplexitätsforscher Peter Turchin, der meinte, dass es nach der Wahl im November gar zu einem totalen Systemkollaps kommen könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch?

Alexander: Das scheint mir völliger Unsinn zu sein. Die Vereinigten Staaten werden als Gesellschaft nicht zerstört werden. Vorhersagen über das Ende der Demokratie, über den Zusammenbruch der Vereinigten Staaten oder gar das Ende der Welt aufgrund des Trumpismus halte ich für apokalyptische Übertreibungen. Sollte Trump Präsident werden, wird es einen enormen Widerstand gegen ihn geben, wie auch schon in seiner ersten Amtszeit. Die mächtigsten Regionen der USA sind die West- und die Ostküste, und dort ist man überwiegend gegen Trump eingestellt, zumindest von New York nordwärts. Und dieser Widerstand ist angesichts des starken Föderalismus in den USA ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Standard: Was passiert, wenn dieser Widerstand gewaltsam werden sollte?

Alexander: Das könnte in der Tat zu einem Problem werden und würde im Extremfall dazu führen, dass ein möglicher Präsident Trump das Kriegsrecht ausrufen könnte. Das wiederum könnte im Extremfall zum Zusammenbruch der politischen Ordnung führen. Was aber gegen einen völligen Systemkollaps spricht, ist die enorme wirtschaftliche Stabilität der Vereinigten Staaten.

Standard: Hätte Trump Ihrer Ansicht nach die Fähigkeit, ein Diktator zu werden?

Alexander: Natürlich gibt es rund um die Person Trump die meisten Fragezeichen – und wir sollten vor ihm gewarnt sein. Er ist ein impulsiver Mensch und denkt die Dinge nicht durch. Zudem ist auch er in seinen geistigen Fähigkeiten, die nie besonders gut waren, noch eingeschränkter als in seiner ersten Amtszeit. Und was wir nicht vergessen sollten: Es gibt einige Dinge, die ein US-Präsident sehr wohl allein entscheiden kann. Am beängstigendsten finde ich dabei, was ein möglicher Präsident Trump angesichts der weltpolitischen Lage mit der Nato anstellen könnte – nämlich wenn er ihr die finanzielle Unterstützung verweigert, was in seiner Macht liegt. Er könnte also international sehr viel mehr Unheil stiften als innenpolitisch. (Klaus Taschwer, 10.7.2024)