Raiffeisen darf seinen Anteil an den regionalen Wochenzeitungen NÖN und BVZ in Niederösterreich aufstocken. Die Wettbewerbsbehörden stimmten dem Deal unter Auflagen zu. Raiffeisen beantragte eine Ausweitung seiner Beteiligung von derzeit 20 auf zumindest 25 und bis zu 28,6 Prozent.

Die Verschiebung der Anteile könnte die Mehrheit beim Niederösterreichischen Pressehaus verschieben. Derzeit hält die Diözese St. Pölten mit 54 Prozent die Mehrheit. Der Pressverein in der Diözese St. Pölten besitzt 26 Prozent am Verlagshause. Raiffeisen bisher 20. Wenn Raiffeisen über Genussrechte auf 25 Prozent aufstockt, kommt der Finanz- und Industriekonzern zusammen mit dem Pressverein, der den Herausgeber oder die Herausgeberin bestimmt, auf eine gemeinsame Mehrheit.

Der STANDARD fragte Raiffeisen-Generaldirektor Michael Höllerer erst vor wenigen Tagen zur Zusammenarbeit mit der Diözese, weil Kenner der Lage diese zuvor als "schwierig" beschrieben hatten. Höllerer sagte im Interview: "Wir sind da in sehr konstruktiven Gesprächen. Bei der Beteiligung wartet auch viel Arbeit auf uns beziehungsweise das dortige Management."

"NÖN" und "BVZ" rücken weiter vom Kirchenkreuz unters Giebelkreuz von Raiffeisen - katholische Diözese St. Pölten soll Anteile reduzieren. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Raiffeisen ist einer der größten Medieneigentümer in Österreich mit der Mehrheit am Kurier und damit auch einer Beteiligung am Verlagsriesen Mediaprint, 40 Prozent an der ORF-Sendertochter ORS und einer Vielzahl kleinerer Medienbeteiligungen wie Ärzteverlag, Agrarverlag, Börsianer.

Die übrigen Medienbeteiligungen von Raiffeisen weckten auch einige Bedenken der Bundeswettbewerbsbehörde gegen die Maßnahme, der sie mit einigen Auflagen begegnen will.

Die Auflagen für den Deal

(fid, 9.7.2024)