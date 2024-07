Es ist nicht das erste Mal, dass Kamala Harris rassistischen sowie sexistischen Debatten ausgesetzt ist. IMAGO/Richard Burkhart

Seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass Kamala Harris den bisherigen Kandidaten Joe Biden nach seiner schlechten Wahlkampf-Performance im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur ersetzen wird. Teile der Republikaner und der extremen Rechten machen es sich dementsprechend schon jetzt zur Aufgabe, die aktuelle Vizepräsidentin zu diskreditieren. Online finden sich massig Beiträge und Artikel, die sich jedoch nicht mit ihren Leistungen beschäftigen, sondern mit ihrem Geschlecht und ihrer Hautfarbe.

Von Trumps eigener Plattform Truth Social bis hin zu Gab, einer Plattform für ultrarechte Rassisten, wird sich gerade auf die Vizepräsidentin eingeschossen. Einmal mehr ist auch X, vormals Twitter, wo vermeintlich "verifizierte" Accounts ein großes Publikum erreichen und ungehindert Hass ins Netz spülen können, vorne mit dabei. Mittlerweile schwappen die Erzählungen auch auf traditionelle Medien über: Die trumpaffinen Fox News berichten, und selbst der Boulevard in Form der New York Post griff das Thema bereits auf.

Rassismus und Sexismus Hand in Hand

"Like a retarded brown Hillary", lässt sich in den Kommentarspalten lesen. Das entscheidende Merkmal der beiden Kandidatinnen scheint also zu sein, dass sie weiblich sind, wodurch sie sich direkt in eine Schublade stecken lassen. Im Fall von Harris kommt aber noch hinzu, dass sie eine Person of Color ist, was sie direkt einer doppelten direkten Diskriminierung aussetzt. Dabei sind sich die Kommentatoren in den Onlineforen nicht einmal einig, ob die potenzielle Präsidentschaftskandidatin tatsächlich schwarz ist: Immer wieder findet sich der "Reminder, that she is like 20 % black".

So oder so wird Harris ausschließlich als DEI-Kandidatin angesehen, was für Diversity, Equity und Inclusion (Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion) steht. Laut einem Artikel der New York Post zu Harris' möglicher Kandidatur handelt es sich dabei um ein Konstrukt, das zuerst von der akademischen Welt, der linken politischen Klasse und dann von der Wirtschaft übernommen wurde und das postuliert, dass die Welt im Hinblick auf die historisch Unterdrückten auf Kosten der Unterdrücker (nämlich weiße Menschen und insbesondere weiße Männer) betrachtet werden muss. Durch eine derartige Brille entledigt man sich ihrer vorhandenen oder abwesenden politischen Qualitäten und der Notwendigkeit, über diese zu sprechen. Thema der Debatte ist nur noch ihre Identität, die sie vermeintlich an die Position gebracht hat, an der sie sich nun befindet, was ihr oftmals vorgeworfen wird. Diverse Beiträge sehen deshalb eine Gefahr in DEI: "Idiots like her are lifted up above far smarter people so she starts to believe she's the smartest one in the room", heißt es da. Einen Vergleich von Intellekt findet stattdessen aber nicht statt.

Die Welle an Sexismus und Rassismus keimt momentan natürlich nicht das erste Mal auf. So wurde etwa, als Joe Biden Harris 2020 als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft auswählte, bereits ausführlich in dieselbe Kerbe geschlagen. Auch hier wurde ihre Nominierung ausschließlich auf identitätspolitische Gründe zurückgeführt: "Following the 2020 death of ­George Floyd at the hands of Minneapolis police, the pressure on Biden to pick a woman of color as his running mate was intense", erklärt die New York Post. In den ersten Wochen nach der Verkündung des Doppelgespanns trendete der Hashtag #HeelsUpHarris, der ein weites Spektrum an abwertender Sexualisierung unter sich versammelte.

Aufgewärmte Geschichten

Denn Kamala Harris hatte zum Zeitpunkt der Kandidatur bereits verschiedene hohe politische Ämter wie Generalstaatsanwältin und Senatorin von Kalifornien ausgefüllt. Infolge ihres Geschlechtes konnte sich dies online nur dadurch erklärt werden, dass sie sexuelle Verhältnisse mit ihren Vorgesetzten hatte. So wurde in den letzten Tagen auch die Debatte rund um ihr Verhältnis mit Willie Brown, dem ehemaligen Bürgermeister von San Francisco, in den Neunzigerjahren wieder aufgewärmt. Kritiker werfen ihr vor, eine Affäre mit Brown gehabt zu haben, wobei dieser bereits seit einem Jahrzehnt von seiner Frau getrennt war. Brown berief Harris in zwei staatliche Gremien, was durchaus fragwürdig sein mag, zum Zeitpunkt ihrer ersten Kandidatur für ein Wahlamt war die Beziehung jedoch bereits seit acht Jahren vorbei.

Eine weitere Taktik, mit der sich auch schon Barack Obama lange herumschlagen musste, ist das Anzweifeln der Rechtmäßigkeit ihrer Kandidatur. So wurde in extremistischen Telegram-Kanälen verlautbart: "She is not a natural born citizen." Damit wird darauf angespielt, dass Harris' Eltern aus Indien beziehungsweise Jamaica einwanderten. Sie selber wurde in den USA geboren, hat die amerikanische Staatsbürgerschaft und ist selbstverständlich berechtigt, sich zur Wahl aufstellen zu lassen.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses reagierte empört auf die Welle in den sozialen Netzwerken: "I think it's gross, I think it's disturbing. She should be respected in the role that she has as vice president. She should be respected like any other vice president before her who was in that room." (hlk, 9.7.2024)