Das Pestbakterium kann sich in Nagetieren wie dem Eichhörnchen ausbreiten. Dadurch können sich Flöhe infizieren und es auf den Menschen übertragen. In bestimmten Gegenden der USA kommt das immer wieder vor. IMAGO

In den USA hat sich eine Person mit Beulenpest infiziert. Konkret im Bundesstaat Colorado, das berichtet das Health Department in Pueblo County. Vorläufige Testergebnisse bestätigen das Bakterium Yersinia pestis, das die potenziell tödliche Infektion auslöst. Genauere Informationen über die infizierte Person wie Alter oder Geschlecht wurden keine bekanntgegeben. Derzeit ist auch unklar, wie sie sich infiziert hat. Es ist aber davon auszugehen, dass es über einen infizierten Floh eines Nagetiers passiert ist.

Nun löst die Pest sofort schreckliche Bilder in unseren Köpfen aus. Immerhin hat die Beulenpest im Mittelalter in der ersten großen Welle von 1346 bis 1353 Europa regelrecht entvölkert. Ein Drittel der Bevölkerung dürfte dem Schwarzen Tod damals zum Opfer gefallen sein, das waren 25 Millionen Tote, schätzt man. In vielen weiteren Wellen im Laufe der nächsten Jahrhunderte starben weitere zig Millionen Menschen. Müssen wir uns vor einer neuen Pestwelle fürchten?

Tatsächlich hat die Gesundheitsbehörde von Colorado bereits im Mai vor mit dem Pestbakterium infizierten Flöhen gewarnt, die man im Fell von Eichhörnchen gefunden hatte. Menschen können sich durch Flohbisse anstecken. Wer in Colorado in der Natur unterwegs sei, solle sich deshalb gut mit Insektenschutzmittel einsprühen, um Flöhe fernzuhalten. Weitere Infektionsmöglichkeiten sind Kontakt mit einem infizierten Tier oder auch durch Einatmen von Tröpfchen einer infizierten Person.

Unbehandelt sterben mehr als die Hälfte

Gelangt das Pestbakterium über die Haut oder die Lunge in den Körper, wandert der Erreger über das Lymphgefäßsystem zum nächstgelegenen Lymphknoten, wo eine schmerzhafte Entzündung entsteht. Typische Symptome sind vor allem vergrößerte und geschwollene Lymphknoten, am häufigsten in der Leistengegend, außerdem plötzliches Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Übelkeit, Gliederschmerzen, Erbrechen, neurologischen Störungen und allgemeines Krankheitsgefühl, beschreibt das Robert-Koch-Institut.

Das Problem: Die Beulenpest endet unbehandelt bei 50 bis 60 Prozent der Infizierten tödlich. Bei der Lungenpest sterben sogar fast alle Infizierten. Bei rechtzeitiger Antibiotikatherapie kann man sie heilen, trotzdem gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO immer noch eine Sterblichkeit zwischen acht und zehn Prozent an. Denn die Behandlung sollte innerhalb der ersten 24 Stunden ab Auftreten der Symptome begonnen werden, am besten noch früher. Schützen kann man sich vor dem Bakterium nicht, es gibt keine zugelassene Impfung.

Droht nun ein neuer, großflächiger Ausbruch der Seuche? Das ist eher unwahrscheinlich. Die Pest tritt in bestimmten Regionen der USA immer wieder auf, insbesondere in den ländlichen Gebieten der sogenannten Four-Corners-States, Colorado, New Mexiko, Arizona und Utah, wie im Pro-Med-Report der International Society for Infectious Diseases (ISID) kommuniziert wird. Pro Jahr werden im Schnitt zehn bis 20 Pestfälle in dieser Region gemeldet. Wildnager wie Präriehunde und deren Flöhe tragen das Bakterium in sich, gelegentliche Ausbrüche sind in diesen Tierpopulationen nicht ungewöhnlich.

Keine Pest in Österreich

Durch menschliche Aktivitäten und den Kontakt mit infizierten Tieren oder Flöhen kann die Pest deshalb auch sporadisch auf den Menschen übergehen. Um sich und ihre Haustiere vor dem Erreger zu schützen, rät die IDID den Menschen, die in der Region leben bzw. sich dort bewegen, Verstecke und Brutplätze von Nagetieren rund um Häuser, Garage, Scheunen oder Freizeitbereiche zu beseitigen. Man solle außerdem den Kontakt mit toten Tieren vermeiden und diese im Fall unter Vorsichtsmaßnahmen wie Handschuhe entsorgen. Weiters solle man Haustiere nicht im Bett schlafen zu lassen und regelmäßig gegen Flöhe zu behandeln, Tierfutter müsse man in nagersicheren Behältern aufbewahren.

Besteht die Gefahr, dass man mit infizierten Tieren in Kontakt gekommen ist, und es zeigen sich verdächtige Symptome, solle man sich sofort an einen Arzt oder eine Ärztin wenden. "Eine infizierte Person muss umgehend behandelt werden, um schwerwiegende Folgen oder sogar den Tod zu vermeiden", betont Alicia Solisvon vom Health Department in Pueblo County.

In Österreich gibt es seit vielen Jahrzehnten keine Pestfälle mehr. Sie kommt heute nur noch in kleinen Endemiegebieten in Afrika, Asien und Amerika vor. Die drei Haupt-Endemieländer sind Madagaskar, Demokratische Republik Kongo und Peru. Weltweit registriert die WHO zwischen 1000 und 3000 Pestfälle pro Jahr, meist in Form kleiner, örtlich begrenzter Epidemien. In Europa gab es den letzten dokumentierten Pestausbruch im Zweiten Weltkrieg. Man nimmt an, dass die Krankheit gegenwärtig in Europa nicht mehr existiert. (Pia Kruckenhauser, 9.7.2024)