20 der 51 Spiele der langsam in die Zielgerade einbiegenden Fußball-Europameisterschaft zeigte der ORF als Sublizenznehmer von Servus TV. Vor dem Beginn des ersten Halbfinales, das ebenso wie die noch folgenden Spiele nun beim Salzburger Privatkonkurrenten zu sehen ist, zog man am Küniglberg Bilanz.

Robert Andrich und Fabian Ruiz beim Match Deutschland gegen Spanien. Foto: IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Im Durchschnitt erreichte man mit den 20 gezeigten Spielen eine Reichweite von 536.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 30 Prozent Marktanteil. In der Gruppe der unter 29-Jährigen kam man gar auf 49 Prozent Marktanteil. Die Topquote erreichte dabei das Viertelfinalspiel Spanien gegen Deutschland.

Im Schnitt sahen die Verlängerung 1,297 Millionen Fans bei 54 Prozent Marktanteil. Bei den unter 29-Jährigen kam man gar auf 82 Prozent. Nimmt man den weitesten Seherkreis als Parameter, verfolgten insgesamt 5,3 Millionen Menschen die Spiele in ORF 1. "Gemeinsam mit der hervorragenden Berichterstattung von Servus TV waren so alle Fans in Österreich jederzeit im Bild", wird ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einer Aussendung zitiert. (APA, 9.7.2024)