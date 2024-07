Viele Institute werben mit Online-Weiterbildungsprogrammen für die Bildungskarenz. Gerade Frauen mit kleinen Kindern wählen diese Programme. Getty Images

Barbara B. steht vor einem großen Problem. Die 32-Jährige muss binnen 14 Tagen über 12.000 Euro an das Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich zurückzahlen. Bei der Summe handelt es sich um Geld, das sie für ihre Bildungskarenz erhalten hat. Nun versucht sie, dagegen Einspruch zu erheben. Aber wie konnte es so weit kommen, und was war das Problem bei der Anerkennung?

Nach ihrer Elternkarenz schloss die Krankenschwester Barbara B. eine Bildungskarenz an. Diese kann grundsätzlich von allen Arbeitnehmenden mit ihrem Arbeitgeber vereinbart werden. Zwischen zwei Monaten und einem Jahr wird man dann Vollzeit oder Teilzeit für eine Weiterbildung freigestellt. Vom AMS erhält man in der Zeit Weiterbildungsgeld, das circa der Höhe des Arbeitslosengeldes entspricht.

Voraussetzungen für Bildungskarenz

Die Niederösterreicherin entschied sich für eine Weiterbildung zur Mentaltrainerin sowie einen Kinesiologiekurs bei einem Institut, das eine Teilnahme rein webbasiert ermöglicht. "Mit einem Kleinkind ist ein Onlinekurs einfacher. Man ist flexibler, muss nirgendwo hinfahren und kann lernen, wenn das Kind schläft", sagte Barbara B. im Gespräch mit dem ORF.

Um die Weiterbildung anerkennen zu lassen, muss das Institut ein Formular ausfüllen und damit bestätigen, dass die Lerninhalte und die Vermittlungsart den Vorgaben entsprechen. Dazu zählt: ein festgelegter Schulungsplan, ein durchschnittlicher Arbeitsaufwand von 16 bis 20 Wochenstunden, eine interaktive Erarbeitung des Lehrstoffes und die Möglichkeit der Kommunikation (auch elektronisch) mit dem Kursträger.

Dies tat Barbara B. und erhielt eine Zusage vom AMS, dass die Weiterbildung bei dem Institut anrechenbar sei. Sie schloss die Ausbildungen erfolgreich mit einem Zertifikat ab und konnte die 20 Wochenstunden, die als Mindestanforderung gestellt werden, ebenfalls vorweisen. Immer wieder wird stichprobenartig nach Beendigung der Weiterbildung geprüft, ob die Anforderungen auch erfüllt wurden.

Erst Zu-, dann Absage

Das ist auch in Frau B.s Fall geschehen. Rückwirkend wird nun die Weiterbildung doch nicht mehr anerkannt – denn es gibt eine Voraussetzung, die bei diesem Kurs offenbar nicht eingehalten wurde: "25 Prozent des Lernstoffes müssen durch seminaristisches, interaktives Lernen mit Lehrenden und Teilnehmenden erarbeitet werden", erklärt der Pressesprecher des AMS, Gregor Bitschnau. Was ist damit genau gemeint?

Es gibt eine Anmeldebestätigung, die das Institut ausfüllen muss. Aufgrund dessen bewertet das AMS, ob die Ausbildung als Weiterbildung für die Bildungskarenz anerkannt wird. Das wird folgendermaßen abgefragt: Gibt es wöchentliche vorgeschriebene (Online-)Kurszeiten seitens des Instituts? Wenn nein, werden die erforderlichen (Online-)Seminarzeiten von mindestens 25 Prozent seitens der Einrichtung überprüft? Hier ist eine Ja-Antwort erforderlich. Zusätzlich wird gefragt, ob eine interaktive Erarbeitung des Lehrstoffs vorgesehen ist.

Laut Aussagen des Arbeitsmarktservice waren diese Angaben aber nicht vollständig korrekt, denn es habe nicht genügend "seminaristische" Anteile geben. "Darüber hinaus stellten wir fest, dass das Kursinstitut Blanko-Anmeldebestätigungen mit Stempel ausgegeben hat und sich die Kundinnen alles andere selber ausfüllen konnten", heißt es vonseiten des AMS gegenüber dem ORF. Seit einigen Monaten werden nun keine Kurse dieses Instituts mehr für die Bildungskarenz bewilligt. Außerdem sollen rechtliche Schritte gegen das Institut eingeleitet werden.

Rechtlich erlaubt

Das Geld für die Bildungskarenz muss nun von allen Personen zurückgezahlt werden, die bei diesem Institut eine Weiterbildung machten. Laut Angaben des AMS sind davon momentan rund 50 Personen betroffen. Viele davon sind Mütter, die die Bildungskarenz an ihre Elternkarenz anhängten. Barbara B. ist eine davon. Sie fühlt sich zu Unrecht verurteilt, da sie den Kurs nach bestem Wissen und Gewissen abgeschlossen hat. Nun hat sie sich, wie einige weitere, an die Arbeiterkammer gewandt.

Wie schätzt man dort die Lage ein? Ist es rechtens, dass das Bildungskarenzgeld von den Personen selbst zurückbezahlt werden muss? Der gesetzliche Rahmen decke das Vorgehen des AMS in dieser Hinsicht ab, sagt Markus Riedmayer, Leiter des Referats für Erwachsenenbildung der Arbeiterkammer Niederösterreich. Gleichzeitig sei dieses Institut aber ein spezieller Fall. Riedmayer meint, es hätte bereits hin und wieder ähnliche Fälle gegeben, aber keinen in diesem Ausmaß mit so vielen Betroffenen.

Vorsicht bei der Wahl der Bildungseinrichtung

"Bei der Wahl des Weiterbildungskurses raten wir dringend zur Vorsicht. Damit einem selbst so etwas nicht passiert, sollte man sich vorher genau informieren und gut dokumentieren, was man während der Weiterbildung alles machen musste, also Seminare, schriftliche Prüfungen und vieles mehr", sagt Riedmayer. Das helfe, im Prüfungsfall belegen zu können, dass es auch genügend interaktive Elemente gab. Zu beachten gilt auch, dass das Geld vom AMS mit Beendigung der Weiterbildung ebenfalls eingestellt wird, auch wenn mit dem Arbeitgeber ein längerer Bildungskarenzzeitraum vereinbart wurde.

Ob das Institut unrechtmäßig mit der Bildungskarenz auf seiner Website geworben hat, falsche Angaben gemacht hat oder lax mit den Anmeldeformularen umgegangen ist, ist noch offen. Die Bildungseinrichtung und die Betroffenen orten den Fehler beim AMS. Dieses wiederum sieht sowohl die Bildungseinrichtung als auch die Betroffenen in der Verantwortung. Wer hier schuld ist und wer welche Konsequenzen zu tragen hat, gilt es noch zu klären, sagt Riedmayer.

Bildungskarenz als Verlängerung der Elternkarenz?

Momentan sind die Leidtragenden vor allem die Betroffenen, die schon jetzt das Geld zurückzahlen müssen. Das AMS ermöglicht ihnen immerhin eine Ratenzahlung. Laut Riedmann liegt der höchste zurückzuzahlende Betrag einer Person bei rund 27.000 Euro. Alle Beteiligten bedauern, dass vor allem Frauen in eher finanziell prekären oder schwierigen Situationen betroffen sind.

In der Debatte schwingt auch noch eine andere Diskussion mit, die von politischer Seite vor einiger Zeit angestoßen wurde. Es wird Misstrauen darüber geäußert, ob der Grund wirklich der Wille zur Weiterbildung ist oder damit "nur" die Elternzeit verlängert werden soll. Ein Bericht des Rechnungshofs zeigt, dass 74 Prozent der Personen in Bildungskarenz Frauen sind. Jede Zweite macht diese im Anschluss an die Elternkarenz. Ein Grund dafür könnte aber auch sein, dass gerade im ländlichen Bereich zu wenige Kinderbetreuungsmöglichkeiten angeboten werden oder diese teuer sind.

Einige Anbieter in Österreich werben sogar explizit mit reinen Onlinekursen für die Bildungskarenz. Auf manchen Websites werden nicht die Lehrinhalte in den Vordergrund gestellt, sondern wie sich mit dem Programm die Elternzeit verlängern lasse. "Das ist schade, denn das höhlt die eigentlich tolle Möglichkeit aus, sich mit staatlicher finanzieller Unterstützung weiterbilden zu können", so Riedmayer. (Natascha Ickert, 11.7.2024)