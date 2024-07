Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. APA/EVA MANHART

Wien – Ein Mann ist nach Feierlichkeiten mit einem Freund im Wiener Kaiserwasser vermisst. Der 29-Jährige ging in der Nacht zum Dienstag gegen 2.25 Uhr im Seitenarm der Alten Donau in der Donaustadt ins Wasser und tauchte nicht mehr auf, wie die Polizei mitteilte. Eine groß angelegte Suchaktion blieb bisher erfolglos. Der Wiener, der an sich schwimmen kann, hatte zuvor mit einem Freund gefeiert und laut aktuellem Erkenntnisstand sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert.

Nachdem der Mann nicht mehr auffindbar war, alarmierte sein Freund unverzüglich die Einsatzkräfte. Neben einem Polizeiboot und Beamten der Wasserpolizei standen auch mehrere Streifenbesatzungen, ein Polizeihubschrauber sowie Feuerwehrtaucher und eine Drohne der Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz. Auch die Berufsrettung Wien war mit einer Sondereinsatzgruppe an der Aktion beteiligt.

Nach mehreren Stunden musste der Einsatz abgebrochen werden und wurde Dienstagvormittag wieder aufgenommen. Es liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. (APA, 9.7.2024)