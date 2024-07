In den kühleren Randstunden durchlüften, dann Fenster zu, so lautet die Empfehlung an Hitzetagen. Doch damit sind nicht alle einverstanden

Wenn es draußen heiß ist, klettern in den Wohnungen die Temperaturen in die Höhe. Dann kommt von allen Seiten der Rat: Rollläden und Fenster tagsüber geschlossen halten, damit die Sonne die Wohnung nicht aufheizen kann. Dafür sollte in der Nacht, wenn die Temperaturen etwas erträglicher sind, durchgelüftet werden.

Fenster auf bei großer Hitze? Die Frage spaltet die Gemüter. Getty Images

Der Schweizer Meteorologe Jörg Kachelmann kritisiert diese Tipps Jahr für Jahr lautstark aufs Neue. Auf Twitter und in Medienberichten spart er dabei nicht mit Superlativen: Das sei "aktive Sterbehilfe" und lebensgefährlich für ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen in kleinen Wohnungen. Durch die Atemluft stiegen nämlich die Luftfeuchtigkeit und der Kohlendioxidgehalt in den Wohnungen. Kachelmann empfiehlt daher, auch an sehr heißen Tagen zu lüften und Ventilatoren zu verwenden, damit die Luft zirkulieren kann.

Leistungsvermögen sinkt

Trotz der sehr medienwirksamen Aussagen habe Kachelmann in einem Punkt grundsätzlich recht, sagt dazu Peter Skala von der Plattform MeineRaumluft.at: Gerade an besonders heißen Sommertagen sollte man die Raumluftqualität etwa durch ein Hygrometer besonders im Auge behalten, da durch die hohen Temperaturen Wohlbefinden und Leistungsvermögen ohnehin schon vermindert sind.

Wenn die Luft also besonders feucht oder der CO2-Gehalt hoch ist, sollte man auch tagsüber lüften, allerdings nur kurz, um frische Luft hereinzulassen und die verbrauchte Luft abzutransportieren. "Abhängig von der Raumgröße und der Anzahl der Personen im Raum, etwa alle zwei Stunden, idealerweise wenn die Sonne nicht direkt in den Raum scheint", sagt Skala.

Ist die Luft im Raum prinzipiell gut, gelte allerdings weiter die Grundregel: Nur lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als jene im Raum. Im Sommer ist das meist früh am Morgen oder spät am Abend der Fall.

Schutz vor Hitze

Der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien kann den Aussagen Kachelmanns überhaupt nichts abgewinnen: Wer zur heißesten Zeit des Tages die Fenster aufreiße und die Rollläden öffne, heize damit die Wohnung unnötigerweise auf. Dass man stundenlang nicht lüftet, sei natürlich kein Idealzustand. "Aber an Hitzetagen hat der Schutz vor der Hitze Priorität." Gelüftet werde dann frühmorgens oder am Abend.

Sorgen um einen gefährlich erhöhten CO2-Gehalt sowie die Luftfeuchtigkeit seien im Wohnbau unbegründet: "Wir reden hier ja von Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten – und nicht von Schulklassen." Zudem müsse man sich keine Sorgen machen, an zu viel CO2 in der Atemluft zu sterben: "Die Leute sterben eher an der Hitze." Und noch ein Argument bringt Hutter gegen das Lüften zur heißesten Zeit des Tages: Draußen ist um diese Zeit die Ozonkonzentration besonders hoch.

Abends wird gelüftet

Klar ist: Sobald die Temperaturen draußen sinken, braucht es Frischluft. Skala rät vor allem zum Querlüften, damit ein Durchzug entsteht. Sei das nicht möglich, könne auch ein seitliches Fenster oder eine Tür geöffnet werden. Und was viele nicht auf dem Schirm haben: Auch die Wohnungstür kann zum Lüften geöffnet werden und womöglich sogar ein Fenster im Stiegenhaus. Und wenn man es in einem warmen Raum gar nicht mehr aushält, sollte man das Zimmer wechseln und zum Beispiel das Homeoffice ins Schlafzimmer verlagern.

Auch ein Ventilator, der die Luft bewegt, ist laut Hutter eine gute Idee. Und: Wer zu Hause arbeitet, sollte sich regelmäßig abkühlen – notfalls mit einem Fußbad – und öfters Pause machen. (bere, zof, 11.7.2024)