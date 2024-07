Der Brite huldigt auf seinem neuen Album "Directions Out of Town" unter anderem The Human League, Ultravox und Erasure. Er bleibt dabei aber modern

Der britische Produzent Finlay Shakespeare vermisst Europa. Finlay Shakespeare

Die synthetische Sehnsuchtsballade Go Back versucht eine verunsichert unternommene Standortbestimmung. Sie fleht um Heimat und Zugehörigkeit. Sie trauert auch ein wenig dem alten, verlorenen, gemeinschaftlichen Europa nach – was für denkende und vor allem auch junge Briten, die ihre sieben Zwetschken zusammenhalten können, natürlich verständlich ist: "Can I hold you just one time? / Want to hold you just one time / Missing the eyes and the shape of Europe / Still missing the sound and the words that you wrote / Missing the time and lines of your world / Missing the sight and the sound of Europe."

Finlay Shakespeare bricht einem mit diesem romantisch im Hallraum verlorengehenden Wehklagen zu pochenden Bässen und wimmernden und klirrenden Streichersätzen aus der Steckdose nicht nur das Herz. Go Back ist übrigens auf Shakespeares aktuell drittem Album namens Directions Out of Town enthalten. Es ist beim ansonsten eher für experimentelle Elektronik statt Pop bekannten Wiener Label Editions Mego erschienen, dessen Chef Peter Rehberg 2021 verstorben ist.

Shakespeare erweist mit Go Back als herzerweiterndem Heuler auch einmal mehr großen alten Vorbildern die Ehre. Die Synthiepop-Pioniere The Human League und Klassiker der Moderne wie die zwischen 1979 und 1981 erschienenen, noch heute zeitlos schön klingenden und eigentlich heute noch in jeden Haushalt gehörenden drei Alben Reproduction, Travelogue und Dare fand Shakespeare im Vinylregal seiner Eltern.

Der junge Elektronikproduzent aus dem britischen Bristol baut seine Analogsynthesizer selbst, um seine Vision von Popmusik entsprechend umsetzen zu können. Damals weitgehend frostig und "kalt" empfundene synthetische Popmusik, der nicht der Schweiß von echter Handarbeit auf Gitarrensaiten und Griffbrett rann, strahlt auch heute noch bei aller Inbrunst eine gewisse Wertschätzung für Distanz aus. Sprich: Heulen ist erlaubt, aber bitte nicht auf meine Jacke. Das damals auch von Human Leagues Zeitgenossen wie Ultravox, John Foxx, Tubeway Army oder Cabaret Voltaire verbreitete Gefühl der Entfremdung und des persönlichen, kulturellen und politischen Verlusts sowie dem vermeintlichen Zerfall von überhaupt allem, was der Fall ist, wirkt angesichts aktueller globaler und nationaler Bedrohungen natürlich ebenfalls zeitlos schön. Thematisch hat sich Finlay Shakespeare dieser Sache angenommen.

180 Fact

Im Song Get, der auf keiner Eighties-Party auffallen würde, weil er auch vom ehemaligen Depeche-Mode-Boss Vince Clarke und dessen Nachfolgeprojekt Erasure stammen könnte, tanzt Shakespeare dann tatsächlich allein den letzten Tanz. Face Value (Trio Mandala) oder I Go For a Walk belegen aber mit sehr frei von formalen Zwängen gehaltenem Songwriting und den harschen Klängen, die entstehen, wenn man rhythmisch gegen einen digitalen Mistkübel tritt, schließlich eines: Finlay Shakespeare möchte nicht ausschließlich als Pastiche-Künstler dastehen, sondern auch als ein moderner zukunftsorientierter. (Christian Schachinger, 11.7.2024)