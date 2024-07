Narendra Modi und Wladimir Putin bekräftigen am Dienstag im Kreml ihre Freundschaft. EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Schon am Wochenende liefen die Freundschaftsbekundungen auf Hochtouren. Dass Narendra Modi, der Premierminister der "größten Demokratie der Welt", nach Wien komme, sei eine ganz "besondere Ehre", schreibt Bundeskanzler Karl Nehammer auf X. Immerhin ist es das erste Mal seit über 40 Jahren, dass ein indischer Regierungschef Österreich besucht.

Anders als die üblichen zehntausenden Aufrufe weist der Tweet gleich 2,5 Millionen Aufrufe auf. Denn Indien ist nicht nur die größte Demokratie, mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist es auch das bevölkerungsreichste Land der Welt. Die Kommentare aus Indien reichen von "Historisch, gelinde gesagt" über "Unverständlich, dass 40 Jahre lang kein Premier mehr zu Besuch gekommen ist" bis hin zu Wünschen, die Einreise für indische Touristen zu erleichtern. Oder auch nur: "Modiji will love the vegetarian schupfnudel mit sauerkraut".

Die Antwort des indischen Regierungschefs ließ nicht lange auf sich warten: "Danke, Kanzler Nehammer", twitterte er zurück. In der Tat sei es eine Ehre, Österreich zu besuchen, um 75 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Österreich und Indien zu feiern. Jene Beziehungen würden auf den gemeinsamen Grundwerten "Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit" basieren, so Modi.

In Indien selbst steht Modi, der soeben seine historische dritte Amtszeit angetreten ist, in der Kritik, ebenjene Werte zu untergraben. Bei den jüngst geschlagenen Parlamentswahlen musste seine Partei BJP Stimmen einbüßen, erstmals ist man auf Koalitionspartner angewiesen. Doch die BJP wurde immer noch deutlich stärkste Partei. Modi gilt in Indien als Macher, als starker Mann, der den äußerst diversen Subkontinent zusammenhält.

Und der 73-Jährige weiß dieses Image auch in die Welt zu projizieren. Das Land positioniert sich unter Modi als "Stimme des Globalen Südens" und Brückenbauer zwischen "West und Ost", das als Weltmacht in der allerersten Reihe mitspielen will. Modi weiß seine Staatsbesuche in Szene zu setzen. Vor einem Jahr durfte er sich über die seltene Ehre eines offiziellen Staatsdinners im Weißen Haus mit Joe Biden freuen. Ex-Präsident Donald Trump begrüßte Modi 2019 gar mit einer "Howdy Modi"-Massenveranstaltung in Houston, Texas – im Gegenzug gab es auch bei Trumps Besuch in Delhi randvolle Stadien.

Ganz so pompös wird es in Wien nicht zugehen. Modis Besuch startete am Dienstag mit einem inoffiziellen Abendessen mit Bundeskanzler Nehammer. Ebenfalls anwesend: Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und dessen österreichischer Amtskollege Alexander Schallenberg. Am Mittwoch stehen ein militärischer Empfang und Arbeitsgespräche im Kanzleramt an, gefolgt von einem Treffen mit Präsident Alexander Van der Bellen. Außerdem soll Modi mit österreichischen und indischen Wirtschaftstreibenden zusammenkommen.

Ukraine-Krieg: Was Modi zu Putin gesagt hat

DER STANDARD

"Lieber Freund Putin"

Dass es bei dem Besuch aber nicht nur um Freundschaftsbekundungen und Wirtschaftskooperationen geht, zeigt schon Modis Reiseroute. Der Gast aus Indien kam direkt aus Moskau nach Wien angereist. Bei seinem Treffen habe er Putin gesagt, dass sein "Herz blutet, wenn unschuldige Kinder sterben" – mit Bezug auf den tödlichen Anschlag auf ein Kiewer Kinderspital vom Vortag. Doch trotzdem betonte er auch nach seinem Treffen mit seinem "lieben Freund Wladimir Putin", dass jeder Inder Russland als Freund betrachte, "in guten wie in schlechten Zeiten".

Von einer erhofften Distanzierung war da nichts zu spüren. Dass "keine Zeit für Krieg" sei, war im September 2022 eines von Modis stärksten Statements gegenüber Putin. Im Mai 2023 hat Indien eine UN-Resolution unterzeichnet, die von einer "Aggression durch Russland gegen die Ukraine" spricht. Den Überfall auf die Ukraine hat Indien aber nie verurteilt. Zuletzt schickte Indien zwar einen Vertreter zum Friedensgipfel in der Schweiz, wollte aber die Abschlusserklärung nicht unterschreiben.

China als Rivale

Russland ist seit Jahrzehnten wichtiger Rüstungslieferant für Indien. Seit dem Überfall auf die Ukraine profitiert das Land außerdem von günstigen russischen Ölpreisen. Entscheidend für Neu-Delhi ist auch der China-Faktor: Indiens größter asiatischer Rivale ist auf Expansionskurs und macht Indien Territorium im Himalaya streitig. So will es Delhi vermeiden, Moskau zu weit in Pekings Arme zu treiben.

Delhi findet sich in einem geopolitischen Dreieck wieder, das nicht immer ganz leicht zu navigieren ist. So braucht es im Machtkampf mit China den Westen (allen voran die USA) genauso wie Russland. Die emsige Reisediplomatie der vergangenen Tage spiegelte dieses scheinbare Dilemma wider: Das Gipfeltreffen in Kasachstan der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), die ihren Sitz in Peking hat, ließ Modi aus. Kurz darauf reiste er aber nach Moskau – ungeachtet dessen, was zum Beispiel Washington davon hält.

Der Österreich-Faktor

Modis Besuch in Wien ist da im Vergleich gänzlich unverfänglich – und doch wirft er Fragen auf. Was führt den indischen Regierungschef bei seiner ersten Auslandsreise seit seiner Wiederwahl ins kleine Österreich? Ein Faktor sind natürlich die guten Beziehungen zwischen Indien und Österreich, die sich zuletzt vertieft haben. Die beiden Außenminister Jaishankar und Schallenberg haben sich in den vergangenen Jahren mehrmals getroffen, es verbinden sie jeweilige Erfahrungen im Heimatland des anderen. Und wirtschaftlich will man noch enger zusammenarbeiten. Andererseits hofft aber Delhi, im globalen Kräftereigen in Wien einen neutralen Partner in Europa zu finden, ganz im Sinne der ehemals blockfreien Tradition Indiens. Heute nennt das Delhi "multipolar" oder "multilateral" – sozusagen von Brückenbauer zu Brückenbauer.

Der österreichischen Regierungsspitze ist es der Besuch offenkundig wert, einen symbolträchtigen Termin in Übersee auszulassen: Am Dienstag startet in Washington der dreitägige Nato-Gipfel. Trotz Einladung wird Österreich aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen, wie das Außenministerium wissen ließ. Anders als die ebenfalls geladene Schweiz, die mit Gabriel Lüchinger vertreten sein wird, der zuletzt die Friedenskonferenz in Bürgenstock organisiert hat.

Für Indien kommt es unterdessen zu keiner Terminkollision: Aus Asien sind nur die Länder Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea eingeladen. (Anna Sawerthal, 9.7.2024)