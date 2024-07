Nach dem S24 bedienen sich nun auch die neuen Galaxy Buds sowie die Galaxy Watch Ultra sehr offensichtlich am Design des Konkurrenten. Das ist ein unerfreulicher Rückschritt

Als Samsung Anfang des Jahres das Galaxy S24 der Öffentlichkeit präsentierte, sorgte das für einige irritierte Blicke. Kann es sein, dass das kleinste Modell wie ein aktuelles iPhone aussieht? Ein direkter Vergleich sorgte schnell für Sicherheit: Ja, kann es.

Von der Gestaltung der Seite über den verwendeten Kurvenradius für den Bildschirm, die Ähnlichkeit ist geradezu frappant. Erst bei aktiviertem Bildschirm fällt die kleinere Aussparung für die Frontkamera im Vergleich zum "Dynamic Island" des iPhones auf. Zugegebenermaßen ist auch die Gestaltung des Kameramoduls anders, wie sich auf der Rückseite zeigt. Trotzdem blieb der vage Eindruck, dass sich die Designer von Samsung mittlerweile offenbar wieder etwas direkter von Samsung "inspirieren" lassen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Ein Eindruck, der sich einige Monate später nun bestätigt. Wie ähnlich manche der im Rahmen des aktuellen Unpacked-Events in Paris vorgestellten Geräte ihren Pendants von Apple sind, ist regelrecht irritierend.

Zufälle gibt's!

Da wären einmal Samsungs Earbuds: Jahrelang hat das Unternehmen allerlei unterschiedliche Designs ausprobiert. Wie gelungen diese waren, darüber kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Zumindest hat der südkoreanische Hardwarehersteller aber etwas Eigenes ausprobiert.

Die Galaxy Buds 3 Pro. Die Ähnlichkeiten zum Apple-Design sind in jeder Hinsicht unübersehbar. Galaxys Buds 3 Pro

Die Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro wirken dagegen wie eine Selbstaufgabe der Samsung'schen Designabteilung. Sie sehen nicht nur aus wie Apples Airpods, schlimmer: Durch die optische Nähe wecken sie Assoziationen an billige China-Klone – und fühlen sich auch so an. Dass Klangqualität und Funktionalität dem ersten Eindruck nach sehr gut zu sein scheinen, geht angesichts dieser sichtbaren Merkmale beinahe unter.

Apple, nein, Galaxy Watch Ultra

Nicht minder verblüfft lässt die ebenfalls neue Galaxy Watch Ultra zurück: Wenn wir einmal von der exakten Spiegelung des Produktnamens absehen – und das können wir gerne, ist das doch auch bei anderen Produkten üblich –, hat das Bestreben, Apple zu kopieren, zu einer Art Frankenstein-Smartwatch geführt. Ein Gehäuse wie direkt von Apple übernommen, darauf platziert aber ein rundes Display. Das ist eine wahrlich seltsame Entscheidung.

Apple-Gehäuse trifft auf rundes Display und ein etwas seltsames Design bei der Galaxy Watch Ultra. Samsung

Ob man bei einer Smartwatch ein rundes oder doch ein eckiges Display bevorzugt, ist dabei nebensächlich. In dieser Frage gibt es bekanntermaßen unterschiedliche Vorlieben, und das ist auch gut so. Aber wenn Samsung dann schon zu einer solch offensichtlichen Kopie greift, wäre es nur konsequent gewesen, das wenigstens durchzuziehen und den Bildschirm ebenfalls rechteckig zu machen.

Immerhin lassen sich in einem rechteckigen Format auch wesentlich mehr Informationen unterbringen, Texte besser lesen. Das hätte natürlich noch mehr nach einer Apple Watch ausgesehen, aber den Eindruck hat sowieso schon jetzt jeder, der sich die Uhr näher ansieht. Jedenfalls sollte man nicht sonderlich überrascht sein, wenn die Watch Ultra mit der nächsten Hardware-Generation dann einen rechteckigen Bildschirm erhält.

Die Rückseite macht die Ähnlichkeiten beim Gehäuse noch deutlicher. Proschofsky / STANDARD

Kein Einzelfall

Damit hier keine Missverständnisse entstehen: Für sich allein betrachtet, ließe sich gerade die Ähnlichkeit des S24 zum iPhone noch mit gewissem Recht argumentieren. Früher oder später nähern sich die Designs solch lange weiterentwickelten Formfaktoren nun mal immer weiter an. Jetzt wo alle eingesehen haben, dass die seitliche Abrundung des Displays eine Fehlentwicklung mit allerlei negativen Nebeneffekten war, wo klar ist, dass Bildschirme mit stärker abgerundeten Ecken angenehmer in der Hand liegen und auch weniger in engen Hosentaschen stören, bleiben nun mal begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten übrig.

In Kombination mit der Galaxy Watch Ultra und den Galaxy Buds 3 ist es aber schwer, das noch als Zufall zu sehen. Der Eindruck: Samsung hat seine Kopiermaschine wieder angeworfen. Wie in den frühen Jahren der Smartphone-Ära bedient man sich wieder offen an Ideen der Konkurrenz. Das ist auch deswegen verblüffend, weil genau diese Vorgehensweise dereinst zu einem erbitterten und für alle Seiten wenig erfreulichen Rechtsstreit geführt hat.

Bis auf das Kameramodul wirkte schon das Design des Galaxy S24 stark von Apple "inspiriert". Proschofsky / STANDARD

Auch Apple mag "Inspiration" durch andere

Nun muss natürlich klargestellt werden, dass auch Apple gerne kopiert. Wer sich das kommende iOS 18 ansieht, der wird dort vieles finden, das man bei Android schon länger so gesehen hat – zum Teil auch verblüffend ähnlich optisch umgesetzt. Von chinesischen Herstellern, die selbst die schlechtesten Ideen des iPhone-Herstellers noch brav nachbasteln, einmal ganz abgesehen. Und auch das Pixel 9 von Google dürfte vom Aussehen her einige Schritte in Richtung iPhone nehmen.

In der Gesamtheit wirkt die aktuelle Entwicklung bei Samsung trotzdem wie eine handfeste Regression. Ein Rückschritt, der vermittelt: Wir haben keine eigenen Ideen. Für ein solch riesiges Unternehmen ist das ein Armutszeugnis. Eines, das nicht nur im Sinne der Vielfalt der Ideen ein Verlust ist. Es ist auch aus Samsung-Perspektive eine seltsame Strategie: Apple zu Apple-Preisen zu klonen – das ist nämlich in der Vergangenheit so gut wie nie aufgegangen. (Andreas Proschofsky, 11.7.2024)