Der russische Überfall hat das in Minsk gegründete Studio hinter "World of Tanks" entwurzelt – und Thaine Lyman vom Entwickler zum Logistikexperten gemacht

Die Corona-Pandemie war für viele Spielefirmen ein Segen. Social Distancing und Lockdowns brachten viele Menschen dazu, sich wieder mehr in Hobbys in den eigenen vier Wänden zu vertiefen. Das ließ auch die Spielerzahlen vieler Games nach oben schnellen. So auch bei Wargaming. Das 1998 in Belarus gegründete Unternehmen ist heute vor allem für seine World of-Reihe bekannt. In World of Tanks, World of Warships und World of Warplanes ziehen Spielerinnen und Spieler mit den namensgebenden Kriegsgeräten in Multiplayerschlachten.

Gemessen an der Mitarbeiterzahl steht das größte Büro von Wargaming heute aber in der litauischen Hauptstadt Vilnius, ein Umstand der eng mit den Ereignissen der letzten Jahre verbunden ist. Hier arbeiten über 900 der rund 3800 Beschäftigten des Konzerns. Betreut wird hier der Hauptteil der Entwicklung von World of Tanks und dessen mobiler Ableger World of Tanks: Blitz. Bei einem Besuch vor Ort im Rahmen der DevGAMM Vilnius 2024 hat DER STANDARD mit Thaine Lyman gesprochen, der die dortige Abteilung für die mobile Version leitet.

Thaine Lyman, Leiter der "World of Tanks: Blitz"-Entwicklung bei Wargaming Vilnius. Wargaming

World of Tanks und World of Warships versammeln gemeinsam rund 200 Millionen Spieler auf sich, während die Fliegerschlachten dazu vergleichsweise ein Nischenprogramm sind. 180 Millionen Nutzer zählt man bei World of Tanks: Blitz. Die Zahlen reflektieren eine große Nutzerbasis, allerdings eine, die um fast ein Drittel kleiner ist, als sie es vor zwei Jahren noch war.

Schneller Abschied aus Russland und Belarus

Das hat nicht nur damit zu tun, dass sich einige Spieler nach dem Abklingen der Pandemie nun wieder vermehrt anderen Aktivitäten zuwenden, sondern natürlich auch mit Russlands Einmarsch in die Ukraine. Am 24. Februar 2022, keine zwei Wochen nachdem das russische Außenministerium noch hochoffiziell über seine Sprecherin ausrichten ließ, dass die Behauptung eines bevorstehenden Angriffs reine US-Propaganda sei, überquerten russische Panzer aus drei Himmelsrichtungen die Grenze. Das änderte nicht nur für die Menschen in dem überfallenen Land, sondern auch für Wargaming von einem Tag auf den anderen vieles.

Die Mitarbeiterstärke in Vilnius ist eine Folge dieser Ereignisse. Denn nicht nur assistierte man Mitarbeitern in der Ukraine – das Studio in Kiew ist weiterhin aktiv –, sondern man entschloss sich auch schnell zum Rückzug vom russischen und belarussischen Markt. Ende März 2022 trennte man die Moskauer Tochtergesellschaft Lesta Studio vollständig vom Konzern und übertrug ihr den operativen Betrieb für die beiden Länder. Auch Wargaming Moscow wurde ihr unterstellt und im Mai in Lesta Games Moscow umbenannt.

Die verspieltere mobile Version "World of Tank: Blitz" ist mittlerweile ähnlich erfolgreich wie das Original am PC. Lukas Balandis/BNS

Neben 30 Prozent der Spielerschaft ließ man laut Lyman auch hunderte Millionen Dollar an Umsatz zurück. Bereits 2022 waren die Einbußen mit 250 Millionen Dollar beziffert worden. Lymans berufliche Anforderungen veränderten sich massiv. Statt sich vorwiegend auf die Weiterentwicklung der Spiele zu konzentrieren, benötigten auf einmal rund 1000 Menschen aus Russland, Belarus und der Ukraine Unterstützung beim Umzug. In den eigenen Spielen startete man eine Unterstützungsaktion für das angegriffene Land. Extern und intern sammelte man mit der Zeit weit über eine Million Euro an Spenden.

Vom Entwicklungsleiter zum Logistikexperten

"Es war eine harte Zeit für uns. Wir machen Spiele. Wir sind keine Politiker. Ich habe einen Abschluss in Englisch und sieben Jahre Latein gelernt. Das ist keine Welt, auf die ich vorbereitet war", schildert der Entwickler. "Ich würde gern darüber nachdenken, wie man ein Spiel aufregender und unterhaltsamer machen kann. Darüber nachdenken, welche Fahrzeuge und Spielmodi den Leuten gefallen oder was nicht funktioniert. Wie man das Team motiviert und unsere Technologien zukunftsfähig macht."

"Doch plötzlich verbrachten wir eine Menge Zeit damit, darüber nachzudenken, wo unsere Leute sind. Sind sie gerade auf der Reise? Sind sie in Sicherheit? Sind sie gelandet? Haben sie ihre Dokumente für die Einwanderungsbehörden alle beisammen? Haben ihre Kinder einen Schulplatz? Viele von ihnen haben noch nie in einem anderen Land gelebt. Es war eine große Veränderung, auch mit all den Unterschieden kultureller und sprachlicher Natur." Lyman selbst verbrachte damals geschätzt 90 Prozent seiner Arbeitszeit mit logistischen Herausforderungen.

"World of Warplanes" hat im Vergleich zu "World of Tanks" und "World of Warships" eine recht kleine Spielerbasis, die aber laut Lyman mit großer Leidenschaft dabei ist. Wargaming

Aber auch beim Marketing musste Wargaming umdenken. Mit dem Beginn eines realen Krieges in Europa zeigten Apple und Google sich auf einmal deutlich reservierter gegenüber Werbesujets mit Fokus auf realistischen Schlachten. Mehrere Monate lang pausierte Wargaming seine Marketingkampagnen und setzte danach auf Anzeigen, die Spielspaß statt Realismus in den Mittelpunkt rückten.

Zum Glück, so Lyman, sei man schon zuvor in Europa recht erfolgreich gewesen, sodass man den Wegfall des einstigen "Heimatmarkts" gut verkraften konnte. Unverändert blieb, dass die Spiele vor allem im Osten des Kontinents großen Zulauf haben. Wenn man an Übersetzungen denkt, so beginnen viele Studios bei Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Französisch, sagt der Wargaming-Veteran, in seinem Unternehmen hingegen kommen zuerst Polnisch und Ungarisch an die Reihe.

Liebe zum (historischen) Detail

Viel Mühe steckt man in die grafische Gestaltung des Kriegsgeräts, insbesondere in der PC-Fassung. Die Kämpfe selbst mögen zwar nicht allzu realistisch ablaufen, die Modelle sind es aber. Und ein Teil der Spielergemeinde hat hier auch ein wachsames Auge darauf, dass bei der Implementierung eines neuen Panzers auch jeder Bolzen und jede Niete dort sitzen, wo sie hingehören.

"Wir haben da ein großes Team, das wie eine akademische Institution ist", schildert Lyman. Mittlerweile wurden hunderte Fahrzeuge ins Spiel gebracht, wofür die Mitarbeiter auch schon auf Expeditionen gegangen sind, um Panzer zu finden, die irgendwo vergraben oder in einem Lager verschollen waren. Auch mit Prototypen und Konzeptpanzern, die nie umgesetzt wurden, setzt man sich auseinander. Ein Beispiel dafür ist etwa der deutsche Panzerkampfwagen VIII Maus, von dem es lediglich zwei Prototypen gibt, der in World of Tanks aber gespielt werden kann.

"World of Tanks" ist das beliebteste Game aus dem Stall von Wargaming. Screenshot/World of Tanks

Für die Wehrmacht sollten Anfang der 1940er verschiedene besonders große und schwere Panzer entwickelt werden, von denen die Maus noch die kleinste Ausführung war. Allerdings stellte sich heraus, dass das Gerät aufgrund des hohen Gewichts dazu neigte, sich im Boden festzufahren, Straßen beschädigte und keine Brücken überqueren konnte. Derlei Hemnisse und kriegsbedingte Produktionseinschränkungen führten letztlich zur Einstellung der Projekte. Auch bei den Alliierten wurden ähnliche Pläne mangels Praktikabilität verworfen.

Auch gegenüber wesentlich obskureren Panzern zeigt man sich offen. Dass man etwa das österreichische Burstyn-Motorgeschütz oder den legendären neuseeländischen Bob-Semple-Tank ins Spiel bringt, hält Lyman durchaus für möglich.

Wenngleich man bei den Fahrzeugen auf eine historisch akkurate Nachbildung achtet, dreht sich beim Spiel selbst längst nicht alles um Realismus. Vom Halloweenmodus über Panzerfußball bis hin zu Blitz mit "Tanks on the Moon"-Gefechten mit reduzierter Schwerkraft bietet man auch Unterhaltung abseits klassischer Kriegsführung. Und wenngleich man noch nichts konkret ankündigen wolle, habe man noch ein paar Ideen auf Lager, an denen gearbeitet werde.

Bob Semple's Tank (1944)

Vielleicht eines Tages auch in "World of Tanks": Der Bob-Semple-Tank. Archives New Zealand

Balancingdiskussionen

Bei der Weiterentwicklung der Spiele versucht man, die Community einzubinden. Das tut man einerseits durch Monitoring und Austausch auf den eigenen Discord-Servern, Umfragen im Spiel selbst und sogenannte Supertests. Dabei handelt es sich im Prinzip um Betatests gemeinsam mit besonders engagierten Spielerinnen und Spielern. Dabei werden nicht nur neue Kampfgeräte und Features ausprobiert, sondern es wird auch nach Fehlern gesucht und Feedback zu Unterhaltungswert und Balancing eingeholt.

Gerade die laufende Anpassung der Attribute der Panzer, Schiffe und Flugzeuge – von der Stärke ihrer Panzerung und ihrer Wendigkeit bis hin zur Schadwirkung ihrer Bewaffnung – sorgt regelmäßig für Diskussionen. Hier verhält es sich bei World of Tanks und Konsorten nicht anders als bei anderen kompetitiven Onlinespielen. Viele Teilnehmer haben hier auch schnell starke Meinungen parat, so Lyman. "Jedes Mal, wenn wir einen Panzer stärken oder schwächen, haben wir da eine Gruppe von Leuten, die sagen, wir hätten das viel stärker durchziehen müssen, und eine andere Gruppe, die uns sagt, dass wir das Ding komplett ruiniert haben."

Die Wahrheit liegt aber nicht unbedingt im Feedback jener, die bestimmte Fahrzeuge lieben oder hassen. Hinter jeder Balancingänderung liegt auch ein Blick in die Datenbank, die mit trockenen Zahlen verrät, wie sich welche Vehikel tatsächlich im Kampf schlagen.

Lyman: Betreiben kein Pay2Win

Das führt freilich auch zu einer anderen Diskussion. Denn die World of-Games sind allesamt Free2Play, Geld verdient man mit Mikrotransaktionen, und es gibt käufliche Premiumkriegsgeräte und Spezialmunition mit laut Beschreibung "erweiterten Eigenschaften". Den Vorwurf, dass die eigenen Spiele Pay2Win wären, will Lyman aber nicht gelten lassen.

Screenshot/World of Tanks

Der allergrößte Teil des ausgegebenen Geldes fließt laut ihm in sogenannte Cosmetics, also grafische Elemente wie Skins, mit denen man das Aussehen der eigenen Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge individualisieren kann. In World of Tanks: Blitz sei es vielleicht ein Viertelprozent der Ausgaben, die in verbesserte Munition gesteckt würden. Und die Premiumpanzermodelle seien nicht zwingend stärker als die anderen Panzer. Bei den Käufern handelt es sich oft um Sammler, die einfach nur ihren Fuhrpark vervollständigen wollen. Und ein Premiumaccount beschert zwar mehr Erfahrungspunkte und schnellere Freischaltung höherer Level und Panzer, macht einen aber nicht zum besseren Spieler.

Letzten Endes seien es Erfahrung und Können, die auf dem digitalen Schlachtfeld den Unterschied machten. Andernfalls, so argumentiert Lyman, müsste es eine deutliche Überschneidung zwischen den erfolgreichsten und den ausgabefreudigsten Spielern geben, was aber nicht der Fall sei. Man müsse im Spiel sehr taktisch vorgehen. Blindes Drauflosschießen bringt wenig, da man viel eher erfolgreich ist, wenn man gezielt die Schwachstellen feindlicher Kriegsgeräte trifft. Neben Reaktion sei es also auch sehr wichtig, sich klug zu positionieren.

Kein Comeback für "Master of Orion" geplant

Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Wargaming seit 2013 auch die Rechte an einer altehrwürdigen Sci-Fi-Strategiereihe besitzt – nämlich Master of Orion. Damals beauftragte man das Studio Nimble Giant mit einem Remake, das 2016 erschien und solide Wertungen erhielt. Die Wiederbelebung, so Lyman, sei damals auch ein Herzensprojekt von Studiogründer Victor Kislyi gewesen. An eine Fortsetzung denkt man aber nicht, auch wenn man die Reihe nicht für tot erklären möchte.

Ebenfalls kein Thema ist eine Ausweitung der World of-Serie in neue Gefilde, mit einem World of Spaceships oder einem World of Mechs ist also nicht zu rechnen. Man habe in den letzten Jahren harte Entscheidungen fällen müssen. "Nach allem, was passiert ist, fokussieren wir uns jetzt auf unsere Kernmarken", sagt Lyman. "Wir sind durch ein firmeninternes Trauma gegangen, für uns ist es nun das Wichtigste, uns wiederaufzubauen." (Georg Pichler, 13.7.2024)