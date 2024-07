Der Bösewicht sieht ein wenig aus wie die Billigvariante eines der größten Actionstars aller Zeiten. Nein, nicht Arnold Schwarzenegger, sondern Dolph Lundgren ist natürlich gemeint. Der steht also da und zieht die taffe Soldatin an ihren Hasenohren hoch, bevor er ihren Rucksack zerschmettert, in dem sich ein wertvolles Artefakt befindet. Ja, richtig gelesen, die Hasenohren wurden der Superkriegerin der Spezialeinheit zum Verhängnis. "Neeeein, Bunny!", kreischt die eigene Spielfigur, als die Kamera eigenartig lange über dem Dekolleté der Superheldin bleibt. Ja, die Kameradin heißt nicht Eagle One, Spectre oder Ghost, wie man erwarten würde. Sie heißt Bunny.

Die Outfits der Frauen sind oftmals freizügig. Nexon

Die Namenswahl des Protagonisten wirkt ebenfalls ein wenig eigenartig: Bei "Karel" denkt der typische Mitteleuropäer wohl eher an einen tschechischen Schlagerbarden und Biene Maja als an einen weltenvernichtenden Superschurken. Obwohl, seit der Nummer mit den Hasenohren hat Karel ohnehin jede Glaubwürdigkeit als furchteinflößender Widersacher verloren.

Noch einmal wird aufs Dekolleté der Spielfigur gezoomt, denn natürlich zeigt die "Erste Nachfahrin" ordentlich viel Haut. Schutzausrüstung wäre auf dem Schlachtfeld ja viel zu naheliegend. Aber nach den ersten fünf Minuten von The First Descendant und all dem Irrsinn, den das Free-to-play-Spiel loslässt, ist das auch schon egal.

Da hat Bösewicht Karel die Supersoldatin Bunny erwischt. Nexon

Moment, das kenne ich doch ...

Schnitt, die Spielfigur landet im letzten Refugium der Menschheit, und ein paar Close-ups der Oberweite der Spielfigur später wünscht man sich endlich einen schlabberigen Pullover als ersten Gegenstand. Vielleicht hören dann die unnötigen Kamerafahrten endlich auf. Das Gequassel der erschreckend statischen NPCs kann gleich mit verschwinden. Die erzählen nämlich in der üblichen Manier eine gar nicht einmal so ausgefallene Geschichte: Die Menschheit wird von fiesen Außerirdischen angegriffen. Die First Descendants, Supermenschen mit übernatürlichen Fertigkeiten, sind die letzte Verteidigungslinie gegen die Invasoren. Dazu kommt noch ein mysteriöser Geist, der ständig ins Ohr der Spielfigur flüstert und mehr oder weniger hilfreiche Tipps gibt und manchmal sogar zu Scherzen aufgelegt ist. Ach ja, zur Klassenauswahl gibt es einen Tank mit Hörnerhelm, der Energieschilde beschwört, eine Schurkenklasse und eine Magierin.

Moment: Gefahren aus dem All, die letzte Bastion der Menschheit, die von Supersoldaten mit magischen Kräften verteidigt wird? Drei Klassen, Energieschilde? Jedem, der schon einmal in Kontakt mit Bungies ehrwürdigem Destiny oder Destiny 2 gekommen ist, dürfte das alles sehr bekannt vorkommen. Tatsächlich wirkt schon die erste reguläre Mission wie vom Vorbild geklaut. Wer sich an die Anfangsschritte in Destiny 2 erinnert, kennt sicher noch die Kathedrale, in der ein einsamer Scharfschütze der Menschen Position bezogen hat und der Spielfigur als Auftraggeber dient. Genau diese Kathedrale findet man in der ersten Mission auch bei The First Descendant.

Nun ist eine gute Kopie eines erfolgreichen Videospiels keine schlechte Sache, wenn es irgendwie zur Weiterentwicklung des Genres beiträgt. Hätte ein Call of Duty nicht schamlos bei Medal of Honor kopiert und den Sturm auf Omaha Beach nicht noch einmal – nur noch fetziger – inszeniert, es wäre nie eines der wertvollsten Spielefranchises der Welt geworden. Ein Fortnite hat das Konzept des Battle Royal nicht erfunden, aber clever weiterentwickelt. Und ohne Gauntlet würden wir Diablo heute so wohl nicht kennen. Kopieren, klonen, verbessern, das treibt die Innovation in der Branche an, das war schon immer so, und das ist absolut nichts Schlechtes.

Eine schlechte Kopie

Das weiß man natürlich auch bei der koreanischen Gamesschmiede Nexon. Nur leider hat man nach den Schritten Kopieren und Klonen den Punkt Verbessern vergessen. Der gehypte Shooter wirkt wie eine schlechte Kopie von Bungies Werk, erweitert lediglich um Inhalte, die sich definitiv nicht an eine erwachsene Zielgruppe richten. Stichwort Hasenohren, tiefe Ausschnitte und gepanzerte Bikinis.

Aber der neue gehypte Shooter kopiert noch nicht einmal gut, nein, er macht das "geborgte" Material an vielen Stellen schlechter. Ein Beispiel: Destiny hat einen eigenen Trick, um den Spieler an die Welt heranzuführen. Die Methode war immer sehr ähnlich, aber recht effektiv: Betrat man einen neuen Planeten, wurde man von riesigen Raumschiffen, außerirdischen Bauten oder gewaltigen Festungen im Hintergrund beinahe erschlagen. Weil man wusste: Die sind keine Kulisse, irgendwann jagt man Bösewichte in dem Raumkreuzer oder stürmt die Festung der fiesen Königin. Jeder Schritt in der Welt würde einen näher an die gewaltigen Bauwerke heranbringen, irgendwann würde man ihre Geheimnisse lüften. Erst wenn man die Ehrfurcht vor diesem Leveldesign verdaut hat, werden einem die üblichen Gegnerhorden entgegengeschmissen. The First Descendant bietet sehr ähnliche Schauwerte, nur leider sind die Monumentalbauten im Hintergrund nur leere Kulisse.

Dann wäre da die Kontroverse um eine Waffe, die das Spiel aus Südkorea wenige Tagen nach dem Release ausgelöst hat: In Destiny 2 gibt es ein Scharfschützengewehr namens Sleeper Simulant. In The First Descendant heißt dieses Gewehr plötzlich Different Dream. Den Namen könnte man noch als Verbeugung vor dem großen Vorbild werten, wäre die Waffe nicht eine beinahe exakte Kopie jener aus Destiny 2.

Auffällige Ähnlichkeiten findet man auch bei den Symbolen, die überall auf der Karte Missionsziele, Questgeber und Händler markieren. Wäre das ein Fragezeichen über dem Kopf eines NPCs, geschenkt. Aber Destiny hat eine eigene Bildsprache als Alleinstellungsmerkmal entwickelt. The First Descendant kopiert die Symbole nahezu eins zu eins, wie man auch bei Golem kritisiert.

Wenig überraschend ist, dass auch das Gegnerdesign direkt aus Destiny 2 stammen könnte. Einer der Standardgegner reagiert exakt wie die Cabal Phalanx aus dem Werk von Bungie, und man muss zuerst auf den bunten Punkt auf seinem Schild schießen, damit er verwundbar wird. Bei Forbes ist man der Meinung, dass man The First Descendant viele "Anleihen" verzeihen könne. Aber dass selbst Icons kopiert wurden, ist problematisch, und Bungie müsse etwas unternehmen, schreibt etwa der Spielejournalist Paul Tassi. Ach ja, nicht nur von Bungies Loot-Shooter wurde frech kopiert: Das höchst umstrittene Pay-to-progress-System wurde nahezu identisch aus Warframe kopiert. Auf die Gefahr hin vollends in die Polemik abzugleiten: Na wenigstens hat Nexon nicht nur die Filetstückerln kopiert, sondern auch umstrittene Features übernommen.

Wurden die geklauten Elemente wenigstens professionell zu einem runden Spielerlebnis zusammengefügt? Nein, denn der Shooter wirkt alles andere als liebevoll und gewissenhaft entwickelt, kritisiert etwa Gamestar. Das Urteil: Zu schnell und zu früh auf den Markt geworfen. Bei Shacknews gibt man sich diplomatisch und hofft, dass das Spiel aus dem Bedürfnis, von anderen zu stehlen, "herauswächst".

Ich meine: Niemand braucht ein Spiel wie The First Descendant, und schon gar nicht sollte man echtes Geld in diese lieblos zusammengestückelte Spielvariante von Frankensteins Monster investieren. Spielen Sie lieber Destiny 2, stauben Sie den alten Warframe ab, oder haben Sie im leider völlig unterschätzten Outriders Ihren Spaß. Dort bleibt man auch von albernen Hasenohren und pubertären Stealth-Bikinis verschont. (Peter Zellinger, 13.7.2024)