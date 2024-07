Mitte des Monats erreichten die Temperaturen in Griechenland über 40 Grad. Im Vergleich zum Vorjahr gab es mehr als doppelt so viele Waldbrände

Touristen sind an einem heißen Junitag mit Schirmen in Athen unterwegs. AFP/ARIS MESSINIS

Athen – Griechenland hat den heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Die Durchschnittstemperatur sei seit 1960 zudem um 2,5 Grad Celsius gestiegen, erklärte der Leiter der Forschungsabteilung am Nationalen Observatorium in Athen, Kostas Lagouvardos, am Dienstag. "Der Monat Juni 2024 war durch lange Phasen von mehreren Tagen mit hohen Temperaturen gekennzeichnet, die im ganzen Land weit über den normalen saisonalen Temperaturen lagen", sagte Lagouvardos. Früher hätten die Höchsttemperaturen im Juni in Griechenland bei 30 bis 31 Grad gelegen. In diesem Jahr kletterten die Temperaturen aber auf 35 Grad und in einer Hitzewelle Mitte des Monats sogar auf über 40 Grad.

Viele Waldbrände

In Griechenland gab es nach Angaben der Regierung im Juni auch mehr als doppelt so viele Waldbrände wie im gleichen Monat vor einem Jahr. Regierungssprecher Pavlos Marinakis hatte am Montag gesagt, 2024 habe es im Juni 1281 Brände gegeben – im Vergleich zu 533 im Juni 2023.

Waldbrände, die durch starken Wind und Trockenheit angefacht wurden, wüteten zuletzt in der Region um Athen, auf der Halbinsel Peloponnes und auf der Insel Chios in der nordöstlichen Ägäis. Wissenschaftern zufolge macht der Klimawandel Extremwetter wie Hitzewellen wahrscheinlicher und heftiger. Bei Hitze, Dürre und starkem Wind ist die Waldbrandgefahr am höchsten. (APA, 9.7.2024)