Nach seinem Besuch in Moskau kommt Modi nach Österreich. EPA/SERGEI BOBYLYOV / SPUTNIK /

Als das erste Mal ein indischer Regierungschef Österreich besuchte, kam dieser ebenfalls aus Russland angereist: Jawaharlal Nehru landete 1955 noch am Flugplatz Bad Vöslau. Als Staatsgeschenk bekam er eine kostbare Bronzeuhr eines bekannten Wiener Uhrmachers geschenkt.

Was der aktuelle Regierungschef Narendra Modi von Österreichs Regierungsspitzen überreicht bekommt, wenn er am Dienstag und Mittwoch zum offiziellen Besuch in Wien verweilt, ist noch nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass der 73-Jährige zum ersten Mal nach Österreich reist – und es vor ihm überhaupt nur zwei derartige Besuche gab. Der letzte liegt bereits 41 Jahre zurück, als Nehrus Tochter Indira Gandhi im Juni 1983 nach Wien kam. Die Umstände waren 1955 und 1983 gänzlich anders als 2024. Doch der rote Faden ist ein nach Blockfreiheit – oder heute: Multilateralität – strebendes Indien, das global Gleichgesinnte sucht; zum Beispiel im neutralen Österreich, vor allem dann, wenn sich die Fronten geopolitisch verhärten.

Brillanter Redner

Als Nehru anno dazumal in Österreich landete, war Modi gerade einmal fünf Jahre alt. Der heutige Regierungschef wurde im westindischen Gujarat geboren. Seine Mutter war Tellerwäscherin, sein Vater besaß einen Teestand. Bereits mit 13 Jahren wurde er verheiratet, verließ seine Frau aber bald, um sich ganz seinem Engagement bei der radikal-hinduistischen RSS-Organisation zu widmen. Er fiel dort als brillanter Redner auf und stieg in den Reihen auf.

In den 1980ern trat er der neu gegründeten BJP-Partei bei, dem politischen Arm des RSS. Ab den 1990ern konnte die rechte Partei gegenüber der Traditionspartei Kongress immer mehr an Boden gewinnen. 2001 wurde Modi zum Regierungschef seines Heimatbundesstaates gewählt; ein Jahr später geriet er in heftige Kritik, weil er brutale Gewaltexzesse in Gujarat gegen Muslime zumindest nicht verhinderte. Die USA und die EU erklärten Modi gar zur Persona non grata.

Vom Westen umgarnt

Trotzdem konnte er seine Erfolge auch auf Bundesebene wiederholen. 2014 gewann er haushoch die Parlamentswahlen, 2019 verbesserte seine Partei das Ergebnis sogar noch. Bei den Wahlen im Frühjahr verlor seine BJP die absolute Mehrheit, Modi aber nicht sein Premieramt.

Global will er ein Brückenbauer sein. In Indien selbst werfen ihm nicht nur politische Gegner vor, autoritär zu regieren. Gleichzeitig hat er im Land unzählige Verehrer; seine Anhänger bewundern ihn für die Stärke, die er im In- und Ausland zu projizieren vermag. Vergessen sind in Washington und Brüssel die alten Probleme – immer stärker wird Indien als wichtiges Gegengewicht zu China hofiert.

Modi lebt weitgehend asketisch, er trinkt nicht, raucht nicht und ernährt sich vegetarisch. Seine Ehe existiert bis heute nur auf dem Papier, eine Familie hat er nicht. Diese sei Indien, wie er immer wieder betont. (Anna Sawerthal, 9.7.2024)