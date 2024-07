Ralf Rangnick, Luis de la Fuente und Gareth Southgate beweisen: Ein guter Trainer ist der Schlüssel zum Erfolg. In Serien ist das nicht anders. Bis zum Finale der Fußball-EM am Sonntag dauert es noch lange. Pries Liste verkürzt die Wartezeit mit Streamingtipps zu besonderen Trainertypen. Das Beste daran: Diese Serien helfen auch gegen die drohende Leere danach. Garantiert!

Ted Lasso kommt, strahlt und siegt. Apple TV+

Trainer der Herzen: "Ted Lasso"

Wie viele Stunden Mentaltraining es braucht, um so unerschütterlich optimistisch zu sein wie Ted Lasso, müsste man erst errechnen. Fakt ist: Kein anderer Trainer kann sich mit diesem Sportsgeist messen. Der schnauzbärtige Grinsekater aus dem Ami-Land, dargestellt von Jason Sudeikis, stößt auf eine zunächst mäßig motivierte englische Mannschaft und auf eine Geschäftsinhaberin, die mit ihrer Ehe und mit allem fertig ist. Und dreht sie um. Ted Lasso vereint alle guten Eigenschaften, die ein Mensch nur haben kann, und lässt uns an das Wertvolle im Menschen glauben. Es gibt nur einen einzigen Haken: Nach drei Staffeln ist immer noch unklar, ob es weitergeht. Diese Serie macht tatsächlich glücklich. Im Zweifelsfall einfach noch einmal schauen. Apple TV+

Ted Lasso — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

Zu allem entschlossen: Eric Taylor in "Friday Night Lights"

Freitagabend gehen in Dillon, Texas, die Lichter aus. Dann heißt es Stadion frei für die Dillon Panthers, eine kickverrückte Mannschaft und ihrem zu allem entschlossenen Trainer Eric Taylor. American Football ist ihr Schicksal, die Serie erzählt die Geschichten des Lebens der Teamspieler auf dem Spielfeld und abseits davon. Sie setzt sich mit Themen wie Rassismus, Alkoholismus, ungewollter Schwangerschaft und einer lebensverändernden Verletzung zu Beginn auseinander und bietet dadurch vielschichtige Unterhaltung. Peter Berg führte mit der Serienversion den Film aus dem Jahr 2004 weiter. In einem Interview bestätigte der Showrunner Jason Katims, dass es bei Friday Night Lights nicht ausschließlich um Football geht: "Es geht um die Gemeinschaft, um die Familie und um das Leben all dieser Menschen."

Die Rolle des Coaches übernahm der fantastische Kyle Chandler. Als Taylors starke Ehefrau glänzt Connie Britton. "Clear eyes, full hearts, can't loose", trichtert Coach Taylor seinen Spielern ein. Sie verstehen und machen, was ihnen gesagt wird. Gewinnen ist schön, aber erst durch die Niederlage fühlt sich der Sieg echt an. Die Männer von Eric Taylor haben beides erlebt – und wie! Prime Video

Friday Night Lights Emmy® Awards trailer

DillonTexas

Der Alte: Morris Buttermaker in "Die Bären sind los"

Diese Mannschaft ist eine Katastrophe! Als der straffällig gewordene Schwimmbadreiniger Morris Buttermaker die ihm anvertraute Baseball-Mannschaft zum ersten Mal sieht, überlegt er kurz, ob Gefängnis nicht doch die bessere Wahl wäre. Die Weaver Bears, das sind Kinder aus zerrütteten Familienverhältnissen. Buttermaker wurde zum Sozialdienst vergattert und soll aus den Rabauken eine schlagkräftige Mannschaft machen. Der Alte mit der Zigarre erkennt ihr Potenzial, und umgekehrt erweisen sich die Lümmel als loyal und gar nicht so untalentiert wie auf den ersten Blick angenommen. Bergauf geht es vor allem dank Amanda Wurlitzer, die den Bengeln zeigt, was ein richtiger Wurf ist. Als die Bären dann irgendwann zum ersten Mal siegen, sind sie nicht aufzuhalten.

So wie die meisten Mannschaftssportserien geht es auch in Die Bären sind los um Freundschaft und gegenseitige Unterstützung. Gemeinsam sind sie stärker, jeder und jede kann es schaffen. Die Serie entstand 1979 nach dem Film Die Bären sind los mit Walter Matthau und Tatum O'Neal. Jack Warden spielte in der Serie den liebenswert-grantigen Coach Buttermaker, Tricia Cast war Amanda. Die Bären sind los hatte nur 26 Folgen. CBS bereitete dem schlagkräftigen Kinderteam ein frühes Ende wegen schlechter Quoten. Apple TV+ und Prime Video

Die Bären sind los Staffel 1 Folge 2 Der große Wurf

Die Bären sind los Staffel 1 Folge 2 Der große Wurf Kenneth Hicks

Der Bluthund: "Das Netz"

Die kriminellen Machenschaften in der Fußballwelt und ihre globalen Zusammenhänge: Das Netz hätte das Masterpiece des ehemaligen Burgtheater-Direktors und Programmchefs bei Servus TV Matthias Hartmann werden sollen. Hartmann dachte groß: "In dieser Serienwelt haben wir die Möglichkeit, die Charaktere durch verschiedene Perspektiven wandeln zu sehen, als sei es das wirkliche Leben. Die Fußballwelt ist global und gleichzeitig überschaubar. Sie eignet sich daher bestens, um ihre korrupten Verstrickungen zu beschreiben", sagte Hartmann noch 2022. Es kam anders: Die Dimensionen waren letztlich sogar Servus-TV-Mutter Red Bull zu groß. Von den ursprünglich veranschlagten fünf Teilen sind bis jetzt erst drei zu je acht Folgen erschienen.

Prometheus hieß der österreichische Teil der Serie mit Tobias Moretti, der darin den einst erfolgreichen Fußballprofi und jetzigen Arzt Georg Trotter spielt. Regie führten Andreas und Daniel Prohaska, die Drehbücher schrieb Martin Ambrosch (Wiener Blut, Das finstere Tal). Beim deutschen Part – Spiel am Abgrund – übernahm Rick Ostermann (Das Boot, Das Haus) die Regie, Birgit Minichmayr tritt als geprüfte Strafverteidigerin auf. In Italien ging Das Netz mit dem Titel Power Play weiter. Erzählt wird die Geschichte um den italienischen Traditionsverein Toscana FC, der versucht, sich gegen Investoren aus China zu wehren. Teile aus Portugal und Spanien wurden nie realisiert. Die Website thenet2022.com ist mittlerweile stillgelegt. Servus TV On

Das ist "Das Netz": Die dunkle Seite des Fußballs in drei Serien | Serien Trailer

ServusTV On

Wie alles anfing: "The English Game"

Arthur Kinnaird gegen Fergus Suter, dagegen ist Simmering gegen Kapfenberg ein Lercherl. Die wahre Geschichte vom sportlichen Wettstreit zwischen dem Kapitän der ehrwürdigen Old Etonians und dem Anführer der Arbeiterveine Darwen FC und Blackburn FC in den 1870er-Jahren zeigt, wie der Fußball unters Volk kam. Sowohl im Bild als auch vom Erzählstil hat hier unverkennbar Downton Abbey-Erfinder und Gosford Park-Autor Julian Fellowes seine Hände im Spiel.

Die Faszination ist offensichtlich. Fellowes formulierte es so: "Es ist eine außergewöhnliche Anomalie der Geschichte, dass der Fußball, der ursprünglich von privilegierten Schülern entwickelt wurde, zu einem Spiel werden konnte, das die Welt beherrscht. Als sich das Spiel verbreitete, wurde es immer unhaltbarer, dass die Etonianer den Fußball für sich behalten konnten. Die Vereine, die in den industriellen Midlands und im Norden entstanden, wurden zu den wahren Vertretern des Spiels." Sport als Steigleiter für sozialen Aufstieg ist ein beliebtes Thema in Filmen und Serien, wie Sport selbst zur anerkannten Größe wurde, kann man hier sehen. Sechs Folgen. Netflix

The English Game | Official Trailer | Netflix

Netflix

Der Idealist: Sam Sylvia in "Glow"

Sam Sylvia ist Erfinder und Regisseur der Gorgeous Ladies of Wrestling. Als B-Movie-Regisseur hat Sam Ambitionen, aus den Wrestlerinnen Bühnenstars zu machen und in den Kämpfen eine komplexe Choreografie einzubringen. Vorbildlich! Allerdings kommt er damit in Konflikt mit dem reichen Finanzier Sebastian Howard, der eine weibliche Bummbumm-Show will. Sam hat seine privaten Themen, und natürlich hat jede einzelne der Ladies in Glow 33-mal mehr Power als er. Aber grundsätzlich ist er ein Vorbild an Loyalität. Steht zu seinem Team wie Ralf Rangnick höchstpersönlich.

Marc Marons Figur, Sam Sylvia, basiert auf dem tatsächlichen Gründer von Gorgeous Ladies of Wrestling. Matt Cimber ist ein italienisch-amerikanischer Regisseur mit einer langen und ziemlich erfolgreichen Karriere. Er drehte vor allem Blaxploitation-Filme. Zu seinen Fans gehören Quentin Tarantino und Samuel L. Jackson. Netflix (Doris Priesching, 13.7.2024)