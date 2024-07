Die Umweltorganisation Global 2000 hat in mehreren europäischen Trinkwässern die Ewigkeitschemikalie TFA entdeckt – in teils hohen Konzentrationen

Sie finden sich in Regenjacken, die dadurch besonders wasserabweisend sind, Pfannen verleihen sie fett- oder schmutzabweisende Wirkung, und in Pestiziden sorgen sie dafür, dass diese länger wirken und Schädlinge effektiver abwehren. So nützlich die Eigenschaften sogenannter PFAS, per- und polyfluorierter Alkylverbindungen, sind, so ungesund können sie auch für den Menschen sein. Gefahren für diesen ergeben sich aus der mutmaßlich chronischen Toxizität. Nun schlägt die Umweltschutzorganisation Global 2000 Alarm. Bereits im Mai wurde TFA in Grund- und Oberflächengewässern gefunden. In einer weiterführenden Analyse traten die Substanzen auch bei europäischem Trinkwasser auf.

TFA steht für Trifluoracetat und ist als Abbauprodukt von PFAS und fluorierten Gasen bekannt. Für die Herstellung von Industriegütern handelt es sich bei der PFAS-Stoffgruppe, zu der rund 10.000 verschiedene Verbindungen zählen, um sehr praktische Materialien. Jedoch weisen sie auch tückische Eigenschaften auf: Durch ihre stabilen Verbindungen sind sie besonders langlebig, was sie zu sogenannten Ewigkeitschemikalien macht. Durch ihre Wasserlöslichkeit verbreiten sie sich besonders gut.

Rückstände von Chemikalien finden sich auch in Gewässern. IMAGO/Jürgen Schwarz

Global 2000 ließ 55 Proben aus Leitungswasser und abgefülltem Mineral- und Quellwasser aus elf EU-Staaten auf den TFA-Gehalt analysieren. Das Ergebnis: Bis auf zwei Ausnahmen aus Deutschland konnte in 34 der 36 Leitungswasserproben TFA nachgewiesen werden. Vor allem die zufällig entnommene Stichprobe aus Oberösterreich sticht mit einer Konzentration von 4100 ng/l hervor. Der europaweite Durchschnitt bei den Leitungswasserproben liegt bei 740 ng/l und ist somit geringer als bei den Oberflächengewässern. Bei den abgefüllten Quell- und Mineralwässern schlugen zwölf von 19 Proben an, mit einem Höchstwert von 3200 ng/l und einem Durchschnitt von 278 ng/l. Die Ergebnisse zu den in Flaschen abgefüllten Wässern wurden vorerst anonymisiert vorgelegt, die Wasserabfüller aber benachrichtigt. Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker bei Global 2000, lässt jedoch wissen, dass es sich bei dem Höchstwert nicht um einen österreichischen Hersteller handle.

Anders als beim Fließgewässertest befanden sich die österreichischen Leitungswasserproben diesmal unter den stärker belasteten. Auffällig sei auch, "dass die höchsten Belastungen bei diesem Stichprobentest genau in den Bundesländern gefunden wurden, wo die meisten landwirtschaftlich genutzten Flächen liegen", so Burtscher-Schaden, der hier eine direkte Verbindung zu PFAS-Pestiziden herstellt, die in der konventionellen Landwirtschaft verwendet werden.

Roman Neunteufel, Senior Scientist an der Universität für Bodenkultur Wien (Boku) relativiert auf STANDARD-Anfrage. Bei PFAS und TFA handle es sich um mittlerweile überall verbreitete Stoffe, deren Eintragungspfade in die Umwelt jedoch sehr vielfältig sein dürften. Dass eine erhöhte TFA-Belastung durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in stark von der Landwirtschaft geprägten Gebieten zu finden ist, sei nicht überraschend. Es sei aber auch wichtig zu betonen, "dass die Landwirtschaft nicht der einzige Eintragspfad ist". Schließlich wurde der Stoff auch schon in Regenmessern gefunden, er dürfte also auch über die Luft transportierbar sein.

Eine "unsichtbare Chemikalie"

Neben einem sofortigen Verbot von PFAS-Pestiziden und F-Gasen fordert Global 2000 in einer nun gestarteten Petition auch die Festlegung eines TFA-Grenzwerts für sicheres Trinkwasser. Einen solchen gibt es in Österreich und auch EU-weit noch nicht, demnach "ist und bleibt TFA eine 'unsichtbare Chemikalie'", so Sara Johansson vom Europäischen Umweltbüro. Im Rahmen der EU-Trinkwasserrichtlinie gibt es jedoch eine Vorgabe über die Regelung von PFAS in Trinkwässern, die Ende 2026 in Kraft treten soll. Die Mitgliedsstaaten haben hiernach die Wahl, ob sie entweder einen Grenzwert von 500 ng/l über alle Per- und Polyfluoralkylstoffe einziehen oder einen strengeren Grenzwert von 100 ng/l lediglich für eine aus 20 PFAS bestehende Gruppe festsetzen wollen. Zum Vergleich: In Kanada wird für alle im Trinkwasser gemessenen PFAS ein Gesamtwert von 30 ng/l angestrebt.

In den vergangenen Jahren haben verschiedene Institute unterschiedliche Risikobewertungen zu TFA getroffen. Nach der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sind es 50.000 ng, die pro Kilogramm und Tag tolerierbar sind. In starkem Kontrast dazu steht die Einschätzung des niederländischen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM): Lediglich 320 ng/kg/Tag sollen es sein, die bei Einhaltung zu keinen langfristigen Schäden führen. Auf diesen niedrigeren Wert bezieht sich auch Global 2000. Helmut Burtscher-Schaden konstatiert: "Die gute Nachricht ist, dass die TFA-Werte, die wir fanden, in den meisten Proben noch innerhalb der Grenzen liegen, die nach heutigem Wissensstand als sicher gelten." Laut dem Bericht bestehen bei der Ableitung der tolerablen täglichen Einnahmemenge "erhebliche Datenlücken, die nicht durch geeignete Unsicherheitsfaktoren berücksichtigt wurden". (Laurenz Lauffer, 10.7.2024)