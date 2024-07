Wie halten es die Parteien mit Flüchtlingen und Einwanderung, die den Ausgang der Nationalratswahl stark beeinflussen werden? Fünf Fragen an die Bereichssprecher

Wenig andere Themen sind in Österreich so umstritten – und Anlass zu ähnlich krasser Polemik – wie die Ausländerfrage. Sei es die Aufnahme von Flüchtlingen oder seien es die Konflikte mit Einwanderern, wie etwa zuletzt die Bandenkriege junger Tschetschenen und Syrer in Meidling und Favoriten: das Thema dürfte bei der Bundeswahl im September mit entscheidend sein. Wie sehen das die Parteienvertreterinnen und -vertreter?

Flüchlinge vor dem Eingang zum Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen: Laut Umfragen werden die Themen Asyl und Integration die Nationalratswahl führend mitbestimmen. Foto: Heribert Corn

Frage: Österreich nimmt – anders als etwa Ungarn – Asylanträge entgegen und führt Asylverfahren durch. Soll das so fortgesetzt werden?

Integrationssprecher Christian Oxonitsch (SPÖ): Die SPÖ setzt sich für solidarische Verteilung in der EU ein, das würde die Antragszahlen in Österreich massiv senken. Auch werden wir alle rechtlichen und politischen Möglichkeiten gegen Ungarns "Durchwinken" nutzen.

ÖVP-Integrationssprecher Ernst Gödl (ÖVP): Wir müssen entscheiden, wer zu uns kommt. Das geht mit robustem Außengrenzschutz und Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Der Europäische Asyl- und Migrationspakt kann hier Trendwende sein.

Hannes Amesbauer (Innere Angelegenheiten, FPÖ): Nein. In Österreich wurden vergangenes Jahr 59.232 Asylanträge gestellt, in Ungarn nur 30. Bei uns wird jedem Illegalen, der das Zauberwort "Asyl" ausspricht, der rote Teppich ausgerollt.

Integrationssprecherin Faika El-Nagashi (Grüne): Ja. Österreich ist rechtlich dazu verpflichtet. Alle EU-Mitgliedsstaaten müssen hier ihre Verantwortung wahrnehmen und sich gegenseitig bei der Aufnahme von Menschen unterstützen.

Asyl- und Migrationssprecherin Stephanie Krisper (Neos): Dazu verpflichtet uns das österreichische, europäische und internationale Recht. Ungarn bricht dieses täglich – müsste sich aber an einer fairen Verteilung von Geflüchteten innerhalb Europas beteiligen.

"Mittelfristig sollte wieder in Teile Syriens und Afghanstans abgeschoben werden" Ernst Gödl (ÖVP)

Frage: Derzeit kommen vermehrt Ehepartner, Kinder und Eltern anerkannter Flüchtlinge als Familiennachzug nach Österreich. Soll das eingeschränkt werden?

ÖVP-Integrationssprecher Ernst Gödl (ÖVP): Familiennachzug darf kein Deckmantel für illegale Migration sein. Vor allem im Bildungsbereich führt der Familiennachzug zu einer Schieflage. Die von Kanzler Nehammer verschärften Kontrollen haben die Anträge bereits massiv reduziert.

Integrationssprecher Christian Oxonitsch (SPÖ): Familiennachzug ist ein Menschenrecht. Es fördert maßgeblich und nachweislich die erfolgreiche Integration. Kontrollen bei Verdacht auf Missbrauch sind bereits Standard.

Hannes Amesbauer (Innere Angelegenheiten, FPÖ): Ja. Die Familienzusammenführung soll im Herkunftsland stattfinden.

Integrationssprecherin Faika El-Nagashi (Grüne): Nein. Der Familiennachzug ist schon jetzt an strenge Voraussetzungen gebunden und leitet sich vom Menschenrecht auf Privat- und Familienleben ab. Bund und Länder müssen hier gut zusammenarbeiten.

Asyl- und Migrationssprecherin Stephanie Krisper (Neos): Das Recht auf Achtung des Familienlebens hat in Österreich Verfassungsrang. Der Nachzug umfasst nicht die Groß-, nur die Kernfamilie. Eine Einschränkung wäre nicht rechtskonform. Sinnvoll wäre, mittels Wohnsitzauflage für eine faire Verteilung Geflüchteter zu sorgen.

Die SPÖ will gegen das "Durchwinken" von Asylsuchenden in Ungarn vorgehen, sagt Christian Oxonitsch. Foto: APA/Eva Manhart

Frage: Zuletzt wurde gefordert, straffällig gewordene Afghanen oder Syrer in ihre Heimatländer abzuschieben. Unterstützen Sie das?

ÖVP-Integrationssprecher Ernst Gödl (ÖVP): Wer seinen Schutzstatus für Verbrechen missbraucht, hat das Recht darauf verwirkt. Mittelfristig sollte wieder in Teile Syriens und Afghanistans abgeschoben werden. Straffällige Asylwerber sollten die Haft in Drittstaaten verbüßen.

Integrationssprecher Christian Oxonitsch (SPÖ): Wer schwere Straftaten oder wiederholt Verbrechen verübt, muss mit voller Härte unseres Rechtsstaats rechnen: mit hohen Haftstrafen bis zur Abschiebung, wenn Letztere im Rahmen des Rechtsstaats möglich ist.

Hannes Amesbauer (Innere Angelegenheiten, FPÖ): Selbstverständlich soll und muss in diese Länder abgeschoben werden. Dazu braucht es Rücknahmeabkommen. Diesbezügliche Anträge der FPÖ im Parlament fanden aber nie Unterstützung durch andere Parteien.

Integrationssprecherin Faika El-Nagashi (Grüne): Alle Menschen in Österreich müssen sich an die Gesetze halten. Bei schwerer Straffälligkeit kann der Schutz aberkannt werden. Abschiebung ins Kriegsland Syrien und zu den Taliban ist jedoch faktisch und rechtlich unmöglich.

Asyl- und Migrationssprecherin Stephanie Krisper (Neos): Derzeit sind solche Abschiebungen rechtlich und faktisch unmöglich. Bei Straffälligkeit werden Strafen daher in Österreich vollzogen. Wir wollen, dass die Lage in beiden Ländern wieder so ist, dass man rückführen kann. Dafür braucht es die EU.

Laut Hannes Ammesbauer (FPÖ) bilden sich islamische "Parallelgesellschaften" in Österreich. Foto: APA/Eva Manhart

Frage: Ist Österreich mit der Integration von Flüchtlingen und anderen Drittstaatsangehörigen überlastet?

ÖVP-Integrationssprecher Ernst Gödl (ÖVP): Es ist jedenfalls eine große Herausforderung, die man nicht kleinreden sollte. Kein EU-Land außer Zypern hat in den letzten Jahren so viele Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen wie Österreich. Es ist wichtig, dem Asyldruck entgegenzuwirken, wie die ÖVP auf EU-Ebene.

Integrationssprecher Christian Oxonitsch (SPÖ): Überfordert sind ÖVP und FPÖ. Mit dem SPÖ-Modell der Integration ab Tag eins und dem verpflichtenden Integrationsjahr, mit dem Geflüchtete direkt in den Arbeitsmarkt integriert werden, haben wir einen Plan für erfolgreiche Integration.

Hannes Amesbauer (Innere Angelegenheiten, FPÖ): Ja, vielfach ist kein Integrationswille gegeben. Das trifft insbesondere auf Menschen aus islamisch geprägten Ländern zu. Es bilden sich Parallelgesellschaften, und die Islamisierung schreitet voran.

Integrationssprecherin Faika El-Nagashi (Grüne): Nein. Österreich hat mit der Aufnahme zehntausender Ukraine-Vertriebener gezeigt, dass Solidarität stärker ist als Diktatoren. Die Herausforderungen durch Integration müssen offen angesprochen werden, um ein Angstschüren zu verhindern.

Integrationssprecher Yannick Shetty (Neos): Die Herausforderungen sind groß, aber bewältigbar, etwa durch eine Wohnsitzauflage für Asylberechtigte. Linke Problemverweigerung und rechte Hetze bringen uns keinen Schritt weiter.

Bei der Sozialhilfe sei der "Wettlauf nach unten" nicht sinnvoll, sagte die Grüne Faika El-Nagashi. Foto: APA/Roland Schlager

Frage: Wären weitergehende Kürzungen von Sozialleistungen für integrationsunwillige Drittstaatsangehörige sinnvoll?

ÖVP-Integrationssprecher Ernst Gödl (ÖVP): Es ist nicht akzeptabel, dass Menschen unser System ausnutzen wollen, die unsere Art zu leben partout ablehnen. Laut Österreichplan von Kanzler Nehammer soll es Sozialleistungen erst nach fünf Jahren sowie eine Sachleistungskarte statt Geldleistungen geben.

Integrationssprecher Christian Oxonitsch (SPÖ):: Bei Integrationsunwilligkeit wird die Mindestsicherung bereits jetzt um bis zu 75 Prozent gekürzt. Weitere Einschnitte würden zu mehr Obdachlosigkeit und Kriminalität führen. Sie würden auch Österreicher betreffen. Das lehnen wir klar ab.

Hannes Amesbauer (Innere Angelegenheiten, FPÖ): Ja. Wer sich nicht integrieren will, muss dafür sanktioniert werden.

Integrationssprecherin Faika El-Nagashi (Grüne): Rechtlich ist es schwer möglich, die Sozialhilfe für bestimmte Gruppen weiter einzuschränken. Jeder derartige Schritt müsste zudem für Österreicher auch gelten. Insgesamt ist hier ein "Wettlauf nach unten" nicht sinnvoll.

Fragt sich, ob die Strafen bei Verstoß gegen die Integrationsvereinbarung tatsächlich angewandt wird: Yannick Shetty (Neos). Foto: APA/Helmut Fohringer

Integrationssprecher Yannick Shetty (Neos): Geltende Maßnahmen sollten angewandt werden, bevor man neue einführt. Inwieweit die bei Verstößen gegen die Integrationsvereinbarung vorgesehenen Strafen angewendet werden, konnte uns etwa die Integrationsministerin nicht beantworten. (Irene Brickner, 10.7.2024)