Carina Wenninger in Violett. Foto: Daniel Shaked

Wien - Die ehemalige Teamkapitänin Carina Wenninger hat Rapids Frauen-Fußballteam nach einem halben Jahr wieder verlassen. Die 127-fache Teamspielerin gab laut Angaben der Hütteldorfer vom Dienstag an, dass sie künftig wieder in einer höheren Spielklasse spielen möchte. Die Rapidlerinnen treten aktuell in der Wiener Landesliga (dritthöchste Spielklasse) an. Wenningers künftige Clubfarbe wird violett sein. Die Verteidigerin schließt sich der Wiener Austria an.

Die "Veilchen" sind eines der Top-Teams in der Frauen-Bundesliga. Wenninger (33) sagte in einer Mitteilung der Favoritner über ihren Wechsel: "Ich hatte das Gefühl, dass ich sportlich wieder auf höchstem Niveau in der Bundesliga spielen möchte. Die Austria hat mich mit ihrem Weg einfach überzeugt, sportlich wird hier gut gearbeitet und man sieht eine klare Idee."

Ihre im vergangenen Sommer begonnene Arbeit als Managerin der Frauen-Bundesliga wird die gebürtige Steirerin nicht weiterführen. Diese Rolle wird künftig Nina Potz einnehmen, wie der ÖFB bekannt gab. Die Burgenländerin spielte und trainierte selbst bei Neusiedl/See und arbeitete beim burgenländischen Fußballverband im Mädchen- und Frauenbereich.

Die Austria freute sich über den Neuzugang. "Carina macht uns mit ihrer unglaublich großen Erfahrung und ihren fußballerischen Qualitäten noch ein Stück professioneller und ist jemand, auf den unsere zahlreichen jungen Spielerinnen aufschauen werden", sagte die sportliche Leiterin Lisa Makas. Wenninger spielte über 300 Partien für Bayern München, ehe sie ab 2022 für die AS Roma einlief. 2023 beendete sie ihre aktive Karriere, gab im Februar dieses Jahres aber ein Comeback. (APA; 9.7,2024)