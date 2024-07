Na, wie schauen wir aus? Alexander Horst und Julian Hörl am Dienstag im Rahmen der Einkleidung des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) in Wien für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Ausstatter sind wie in den Jahren zuvor Erima und Adelsberger. APA/GEORG HOCHMUTH

Irgendwie hatte man darauf gehofft, in Paris würden heuer modisch die Funken fliegen. Doch nun ist es amtlich: Das österreichische Team packt für seinen Auftritt an der Seine die Lederhosen ein. Und das zum wiederholten Mal. Schon 2016 in Rio und zuletzt in Tokio trat man in Tracht an. Die luftigen Leinenlederhosen, die in Japan zum Einsatz kamen, sind allerdings von gestern.

Der Pongauer Hersteller Adelsberger, seit 2014 Ausstatter des österreichischen Teams, versorgt die 80 nominierten Athleten und Athletinnen mit Röcken und Hosen aus Ziegenleder. Dazu trägt das Team weiße Leinenblusen und Leinenhemden sowie graue Westen. Pongau goes Paris, was sonst?

Dafür, dass man zum krachledernen Wiederholungstäter wurde, kann es nur einen Grund geben: Der alpenländische Lederhosen-Schmäh hat sich (wie offenbar die sportlichen Sets vom langjährigen deutschen Ausstatter Erima) im Ausland bewährt. Die Olympischen und Paralympischen Spiele seien heute nicht mehr nur eine Sportveranstaltung, sondern auch "der größte Laufsteg der Welt, der in diesem Jahr noch dazu in der Modemetropole Paris inszeniert wird", frohlockte Bernhard Adelsberger, Geschäftsführer des Ausstatters, vorab. Er freut sich, die Lederhosen vor einem "Milliardenpublikum" vorzuführen.

"Privat bin ich kein Lederhosentyp, aber es passt super und schaut gut aus", sagt Trampolinspringer Benny Wizani. APA/GEORG HOCHMUTH

Ob die Euphorie angebracht ist? Nun ja. Zwar werden die Ziegenlederhosen selbstbewusst mit sportlichen Oberteilen (in Rot, Weiß, Schwarz) vom langjährigen deutschen Ausstatter Erima kombiniert, dazu gibt's unter anderem recyclebare Laufschuhe von Salomon. Doch die 60 Teile umfassenden Uniformen des olympischen Teams sehen aus, als könnten sie sich nicht so recht entscheiden: Sind wir nun Athleisure Wear oder Wiener Wiesn-Outfits?

Wie sich die österreichische Uniform unter dem Eiffelturm macht, testeten die Schwestern Alexandri, Vizekanzler Werner Kogler, Anton Knoll und Jan Herzog in Wien schon einmal aus. APA/GEORG HOCHMUTH

Allerdings muss an dieser Stelle eingeräumt werden, dass die Konkurrenz auf dem "größten Laufsteg der Welt" auch nicht in Bestform ist: Frankreich engagierte für seine Uniform zwar den Luxusmode- und Schuhhersteller Berluti und die Stylistin Carine Roitfeld, doch die marineblauen Anzüge mit den schimmernden Revers mit Farbverlauf sind auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Deutschen? Begehen die Eröffnungszeremonie der Einfachheit halber so, wie samstags die Einkäufe erledigt werden – im Trainingsanzug. Und Italien legt die Outfits für den Sportevent wieder einmal in die Hände des demnächst 90-jährigen Giorgio Armani.

Die zünftigen Entwürfe aus Ziegenleder werden zwischen den Uniformen der anderen also möglicherweise gar nicht auffallen. Nochmal Glück gehabt. (Anne Feldkamp, 10.7.2024)