Ukraine-Krieg: Was Modi zu Putin gesagt hat

Indiens Regierungschef Narendra Modi hat bei seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zum Dialog aufgerufen, um Frieden zu erreichen. Für eine bessere Zukunft unserer nächsten Generation sei Frieden von äußerster Bedeutung, sagte Modi in einer auf Hindi gehaltenen Rede, während er an Putins Seite saß.