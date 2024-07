"House of the Dragon", Folge 4: Guter Rat ist Feuer / Schauspieler und Ex-Herrl von Rex: Tobias Moretti wird 65

Die Etat-Nachrichten vom Dienstag im Überblick:

Fellner-Anwesen hoch über Ibiza steht für 29,9 Millionen Euro auf Immoportal – Wolfgang Fellner erklärt auf Anfrage: "Es gibt keinen Verkauf!"

Raiffeisen darf Beteiligung an NÖN unter Auflagen erhöhen – Von derzeit 20 auf bis zu 28,6 Prozent am Niederösterreichischen Pressehaus. Diözese St. Pölten soll Teil ihrer Anteile abgeben

"House of the Dragon", Folge 4: Guter Rat ist Feuer – Die aktuelle Folge zeigt uns in atemberaubender Weise sowohl die erzählerischen als auch die ästhetischen Stärken der Serie. Sehempfehlung: fünf von fünf Dracheneiern!

Der einäugige Aemond (Ewan Mitchell) führt wieder etwas im Schilde. Es wird nichts Gutes sein. Folge vier von "House of the Dragon" auf Sky. HBO/Sky

Schauspieler und Ex-Herrl von Rex: Tobias Moretti wird 65 – Einer der prägenden Schauspieler im deutschen Sprachraum feiert am Donnerstag Geburtstag

Unsere Fehler: Wir helfen traumatisierten Couchpotatoes – Die Auswirkungen der Niederlage von Leipzig auf unser kollektives Bewusstsein sind nicht absehbar. Wir hatten unabsichtlich eine Idee

Wasserstress durch Alfalfawahn: "Wohin die Flüsse gehen" auf Arte – Die Futtermittelproduktion ist auf immer mehr künstliche Bewässerung angewiesen. Eine Reise zu Flüssen in den USA, Mexiko, Spanien, Indien, Ägypten und Frankreich

"Mach dich sichtbar": ORF startet Casting-Initiative für Menschen mit Behinderungen – Das Projekt soll die öffentliche Präsenz von Menschen mit Behinderungen in der Werbung und auch im Fernsehen fördern

Halle Berry und Glenn Close stoßen zur Anwaltsserie "All's Fair" von Kim Kardashian – Die Hollywoodstars Halle Berry und Glenn Close sollen in der Serie mitspielen und sind auch als ausführende Produzentinnen beteiligt

Marlene Beran ist neue kaufmännische Direktorin bei Servus TV – Die gebürtige Salzburgerin war zuletzt für Warner Bros. Discovery tätig

ORF erreichte mit EM-Spielen im Schnitt 536.000 Zuschauer – Der Marktanteil lag durchschnittlich bei 30 Prozent. Das Viertelfinalspiel Spanien gegen Deutschland war das meistgesehene Spiel im ORF

"Styx", "Spider-Man: Homecoming", "Outbreak": TV-Tipps für Dienstag – "Das gefährliche Geschäft der Trüffeljäger", "Report", "Keurz und quer" - Mit Radiotipps

