Vor kurzem ist die Waschmaschine k. o. gegangen. Ich kann es ihr nicht verdenken, an ihrer Stelle hätte ich das auch längst getan. Schließlich ist es kein Vergnügen, unermüdlich verschwitzte Teenager-Hoodies, verdreckte Kinderhosen, Männerhemden sonder Zahl und leicht beleidigte Damenblusen zu waschen. Zwischendurch kommt dann auch noch das eine oder andere Badetuch hinzu, das die Katzen konsequent bepieseln, weil sie das so gemütlich finden.

Wie sich bald herausstellte, war die arme Waschmaschine von uns auch noch zu Unrecht der Arbeitsverweigerung verdächtigt worden. Es war nämlich das sie umgebende Rohrleitungssystem, das nicht mehr wollte. Also einen Professionisten suchen. Am besten in der Umgebung, lange Wegzeiten können ins Geld gehen. Das Internet spuckt zahlreiche Möglichkeiten aus, man beginnt hoffnungsfroh zu telefonieren.

Stunden später. Alle Hoffnung ist dahin. Die Professionisten scheinen bis Weihnachten ausgebucht zu sein. Oder sie leiden an chronischer Personalnot und können keine Aufträge mehr annehmen. Oder sie bestehen darauf, erst einmal kostenpflichtig zu erscheinen und dann zu entscheiden, ob, wie und wann, wenn überhaupt!

34,5 Milliarden Euro entgehen dem Staat heuer an Steuereinnahmen durch Schwarzarbeit, das hat der Linzer Ökonom Friedrich Schneider ausgerechnet. Der Pfusch blüht. Man bekommt so eine Ahnung: Das hat Gründe. (Petra Stuiber, 9.7.2024)