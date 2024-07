Harald Vilimsky wird Vizepräsident der neuen Rechts-außen-Fraktion. © Christian Fischer

Rom/Brüssel – Der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, und der umstrittene Armeegeneral Roberto Vannacci von der rechten Regierungspartei Lega aus Italien werden neben fünf weiteren EU-Abgeordneten Vizepräsidenten der neuen Rechts-außen-Fraktion "Patrioten für Europa" im EU-Parlament. Das teilten die Freiheitlichen bzw. die Lega am Montag mit. Chef der neuen Gruppierung wird der Vorsitzende des französischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella.

Umstrittener General

Der aus der Toskana stammende General Vannacci übernimmt den Posten auf Druck der Lega, die mit acht EU-Mandataren in der neuen Fraktion vertreten ist. Der 55-Jährige ist im vergangenen Jahr mit seinem Buch Il mondo al contrario ("Die verkehrte Welt") zum Bestsellerautor avanciert. Das im August 2023 erschienene Werk wurde zuletzt vom neurechten Antaios-Verlag in deutscher Sprache veröffentlicht. Der General, der früher in Afghanistan und im Irak gedient hatte, schreibt in seinem Buch unter anderem, dass Homosexuelle nicht "normal" seien. Genauso, wie der Mensch von Natur aus nicht Kannibale sei, könnten Homosexuelle von Natur aus nicht Eltern werden. Daraufhin wurden gegen ihn Ermittlungen wegen Anstiftung zu Rassismus aufgenommen, die jedoch inzwischen eingestellt wurden.

Vannacci kandidierte als unabhängiger Kandidat in den Reihen der Lega um einen EU-Parlamentssitz und wurde gewählt. Er schaffte es auf 538.000 Vorzugsstimmen und war nach Premierministerin Giorgia Meloni der meistgewählte Kandidat.

Neben Vilimsky und Vannacci bekleiden auch die ungarische Fidesz-Abgeordnete Kinga Gál (erste Vizepräsidentin), die Tschechin der Partei ANO, Klara Dostalova, der Niederländer von PVV Sebastiaan Stöteler, der Portugiese der Partei Chega, Antonio Tanger, sowie der Spanier von Vox Hermann Tertsch den Posten des Vizepräsidenten. (APA, 9.7.2024)