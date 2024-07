Klaus Klaffenböck und Christian Parzer 2002 bei einem Training in Valencia. APA/rubra

Christian Parzer ist verstorben. Der Österreicher wurde 2001 gemeinsam mit Klaus Klaffenböck Seitenwagen-Weltmeister. Am Montag verstarb Parzer wenige Wochen vor seinem 62. Geburtstag nach langer, schwerer Krankheit, wie das Motorsportfachportal Speedweek berichtet.

Klaffenböck/Parzer fuhren mit Unterbrechungen 20 Jahre zusammen. 1990 fuhr das Duo die ersten WM-Punkte ein. 1992 folgten das erste Podium sowie Rang drei in der Weltmeisterschaft. 1997 gelang in Tschechien der erste Grand-Prix-Sieg. 2001 gewannen die beiden nach vier Grand-Prix-Siegen und drei zweiten Plätzen den Weltmeistertitel. 2002 wurden sie nochmals Dritter, 2003 Zweiter. Danach starteten sie noch mehrmals bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man.

Christian Parzer (links im Bild) wurde mit Klaus Klaffenböck Weltmeister im Seitenwagen. APA/PR

Klaffenböck: "Ein einzigartiger Mensch"

"Christian und ich waren 20 Jahre lang ein erfolgreiches Team. Unsere gemeinsame Reise begann vor zwei Jahrzehnten und sie führte uns um die ganze Welt. Wir erlebten unzählige Abenteuer und teilten viele Erfolge, darunter den wohl größten Meilenstein unserer Karrieren, als wir im Jahr 2001 die Seitenwagenweltmeisterschaft gewannen", wird Klaffenböck zitiert.

"Christians Leidenschaft, sein unglaublicher Mut und seine unvergleichliche Kameradschaft machten ihn nicht nur zu einem herausragenden Beifahrer, sondern auch zu einem einzigartigen Menschen. Er wird in der Rennsportwelt und in den Herzen all jener, die ihn kannten, eine bleibende Lücke hinterlassen", sagte Klaffenböck weiter. "In diesen schweren Zeiten gedenken wir seiner und halten die vielen schönen Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, in Ehren. Möge er in Frieden ruhen." (red, 9.7.2024)