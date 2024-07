EM-Semifinale Niederlande vs. England, 21 Uhr im STANDARD-Ticker

Gakpo gegen Walker: Der Toptorschütze trifft auf den immer noch flotten Altstar von Manchester City

Cody Gakpo traf bereits dreimal bei der Euro 2024. REUTERS/Annegret Hilse

Flügelspieler gegen Außenpracker als Schlüsselduell, das kennen treue STANDARD-Leser schon vom Vortag. Auch bei den Niederlanden ist der gefährlichste Mann der linke Flügelflitzer: Cody Gakpo ist der einzige noch im Turnier verbliebene Spieler mit drei Toren; hätte Mert Müldür im Viertelfinale nicht zuerst den Ball ins eigene Tor befördert, stünde der Mann aus Eindhoven bei vier Goals. Der 25-Jährige von Liverpool ist ein begnadeter Lochpass-Spekulant, was auch sechs Abseitsstellungen belegen. Nur Cristiano Ronaldo (8) hatte mehr. Alle drei Tore erzielte Gakpo nach einem Haken nach innen samt platziertem (oder gegen Polen: abgefälschtem) Schuss.

Zumindest in Sachen Tempo wird Gakpo Englands Rechtsverteidiger Kyle Walker keine Probleme machen. Der 34-Jährige schafft immer noch 35 km/h und hat auch sonst keine nennenswerten Schwächen. Sollte Gareth Southgate wie gegen die Schweiz zum 3-4-2-1 greifen, müsste auch der offensiv auffällige Bukayo Saka gegen Gakpo mithelfen.

Kyle Walker soll Gakpo bändigen. AFP/ADRIAN DENNIS

Schouten gegen Bellingham: Der entspannte Sechser trifft auf Englands Hoffnungsträger

Jude Bellingham ist der Mann für die genialen Momente. REUTERS/John Sibley

Jude Bellingham geisterte im Verlauf dieser EM praktisch überall auf dem Spielfeld herum, zuletzt gegen die Schweiz beschränkte er sich stärker auf das linke offensive Mittelfeld. Kein Engländer hat aus dem Spiel mehr Schüsse aufgelegt als Bellingham, keiner hat mit Dribblings mehr Angriffe lanciert, nur Declan Rice hat mehr Bälle erobert. Der Real-Star spielt trotzdem kein legendäres Turnier, ist bei den Three Lions aber noch am ehesten der Mann für die legendären Momente – man schlage nach beim 1:1-Fallrückzieher gegen Slowenien.

Ähnliches wird Jerdy Schouten heute Abend tunlichst zu verhindern suchen. In der niederländischen Doppelsechs ist der Eindhoven-Profi als Abfangjäger und Ruhepol tätig, während sein offensiv denkender Nebenmann Tijjani Reijnders Vorstöße mit dem Ball am Fuß lanciert. Wie die Vielfalt seiner Vornamen schon andeutet, ist Jerdy Hendrikus Gerardus Bernardus Schouten kein reiner Arbeiter. Er bevorzugt zwar immer noch den kurzen Sicherheitspass, wagt aber auch mal einen öffnenden Steilpass, bevorzugt auf den rechten Flügel. Im ganzen Turnier hat Schouten erst einen Ball im Zweikampf verloren. Bellingham und sein Hintermann Rice werden auch defensiv gefordert sein.

Jerdy Schouten ist bisher im niederländischen Mittelfeld gesetzt. AP/Petr David Josek

Van Dijk gegen Kane: Der Leuchtturm im Sturm auf den Ritterschlag

Die Kapitäne sind innerhalb ihrer Mannschaften unbestritten, während aber Virgil van Dijk nach ungewohnt schwacher Vorrunde im weiteren Verlauf der EM zeigt, was er sonst immer vermittelt – Stabilität nach außen und Autorität nach innen –, scheint Harry Kane mit allen Chancen auf Titel trotz seiner 44 Pflichtspieltoren für die Bayern auch im schlechtesten Moment seine Form verloren zu haben. "Er ist vielleicht nicht im Fluss, aber er spielt immer noch eine immense Rolle für die Gruppe", sagt Trainer Gareth Southgate, dem wie Kane der Ritterschlag winkt, sollten sie sich zum Titel durchwurschteln. Dass der sonst so spiel- und passstarke Kane oft völlig in der Luft zu hängen scheint, könnte seine Neutralisierung aber sogar schwieriger machen.

Van Dijk, der harte, ja untergriffige Kritik schon hinter sich hat – er sei eine Schande und eines Kapitäns nicht würdig, hatte Rafael van der Vaart, einer seiner Vorgänger, gesagt –, gab zuletzt wieder den 1,95-Meter-Turm in der Abwehr, vor allem aber den Leuchtturm bezüglich Einstellung. Dass er bei der Kritik sich selbst nie ausspart, macht Eindruck. Es habe vor allem am Siegeswillen gemangelt, sagte van Dijk, "also haben wir darüber gesprochen – und zwar mit harten Worten".

Virgil van Dijk (links) und Harry Kane ernteten ungewohnte Kritik. AFP/MIGUEL MEDINA/KENZO TRIBOUIL

Verbruggen gegen Pickford: Süßer Vogel Jugend und der Hüter der Höhle der Löwen

Zum Abschluss wieder ein kleiner Kunstgriff. Es wird kein direktes Duell dieser beiden Herren geben, es sei denn, es gibt einen Eckball in der 95., oder dringenden Schützenbedarf im Elferschießen. Dennoch wird die Tagesform der Torleute mitentscheidend sein.

So unterschiedlich Bart Verbruggen und Jordan Pickford in puncto Erfahrung sind – der 1,94 Meter hohe Niederländer von Brighton & Hove Albion hat mit seinen 21 Jahren gerade einmal ein Dutzend Länderspiele absolviert, während der 1,85 Meter große 30-jährige Engländer nach zwei Weltmeisterschaften seine zweite EM erlebt und schon 66-mal die Höhle der Three Lions gehütet hat – so sehr ähneln sie einander in einer Stärke. Sowohl der Florian-Wirtz-Lookalike Verbruggen als auch Pickford gelten als ausgesprochen stark mit dem Fuß. Der Jungspund aus Breda hat seine Vorteile bei hohen Bällen, der Altspatz von der Tyneside ein gewonnenes Elferschießen und alle karrierehemmenden Marotten hinter sich. (Sigi Lützow, Martin Schauhuber, 10.7.2024)