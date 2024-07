Die Kroatin Vekic beendete den Lauf der Neuseeländerin Sun und steht erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale

Jannik Sinner gratuliert Daniil Medwedew zum Aufstieg. REUTERS/Paul Childs

London – Für den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner ist das Grand-Slam-Turnier im Wimbledon nach dem Viertelfinale beendet. Der Südtiroler unterlag dem Russen Daniil Medwedew am Dienstag in knapp vier Stunden 7:6(7),4:6,6:7(4),6:2,3:6. Halbfinal-Gegner von Medwedew ist der Sieger der Partie zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul. Die Kroatin Donna Vekic beendete den Erfolgslauf der Neuseeländerin Lulu Sun und erreichte mit einem 5:7,6:4,6:1-Sieg erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale.

Medwedew gelingt Revanche

Medwedew legte den Grundstein zur erfolgreichen Revanche für das verlorene Australian-Open-Finale im dritten Satz. In diesem musste er den körperlich angeschlagenen Sinner nach Breakvorsprung noch einmal herankommen lassen und beim Stand von 5:6 zwei Satzbälle abwehren, ehe er sich im Tiebreak 7:4 durchsetzte. Der entscheidende Servicedurchbruch im fünften Satz gelang ihm zum 3:1. Weil es in London einmal mehr regnete, fand die Partie auf dem Center Court unter geschlossenem Dach statt.

Vekic: "Es war ein wirklich hartes Match"

Vekic entschied das Außenseiter-Viertelfinale nach verlorenem ersten Satz für sich. "Es war ein wirklich hartes Match. Sie hat unglaublich gespielt. Sie hat mich an meine Grenzen gebracht", sagte die 28-Jährige, der bei der Nachfrage zu ihren Verletzungen in den vergangenen Jahren im Siegerinterview die Tränen kamen.

Siegerinneninterview mit Donna Vekic

Wimbledon

Als erst zweite kroatische Wimbledon-Halbfinalistin nach Mirjana Lucic vor 25 Jahren spielt Vekic am Donnerstag um den Finaleinzug. In der Runde der besten vier bekommt es die Weltranglisten-37. mit der italienischen French-Open-Finalistin Jasmine Paolini oder Emma Navarro aus den USA zu tun.

Sun hatte zuvor beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison für Furore gesorgt. Die 23-Jährige stand als erste Qualifikantin seit 14 Jahren in der Runde der besten acht. Schon zuvor schrieb Sun neuseeländische Tennis-Geschichte, weil sie als Erste ihres Landes in der Open Ära seit 1968 die Runde der besten 16 in Wimbledon erreichte. (APA, 9.7.2024)