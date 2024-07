Die Franzosen gingen früh in Führung, aber die Furia Roja drehte die Partie in München. Yamal kürte sich mit einem Traumtor zum jüngsten EM-Torschützen. Olmo traf zum Sieg

Lamine Yamal (vorne) bejubelt sein Traumtor. AP/Ariel Schalit

Spanien kann am Sonntag in Berlin zum vierten Mal nach 1964, 2008 und 2012 Europameister werden. Die Furia Roja qualifizierte sich in München durch ein 2:1 (2:1) gegen Frankreich für das Endspiel, den Gegner ermitteln heute in Dortmund England und die Niederlande.

Die Spanier zeigten sich von Anpfiff an gewillt, den guten Eindruck, den sie im Verlauf des Turniers hinterlassen hatten, auch gegen den besten Gegner zu untermauern. Ein Teil des Publikums im durch 66.000 Fans ausverkauften Stadion zeigte dagegen wenig Größe. Spaniens glänzender Verteidiger Marc Cucurella wurde wegen seiner umstrittenen Handspielszene im Viertelfinale gegen Deutschland bei jeder Ballberührung ausgepfiffen.

Flotter Beginn

Beeindrucken ließen sich er und die Seinen davon nicht. Schon nach fünf Minuten hätte eine spanische Kombination zum Erfolg führen können, doch Fabián Ruiz brachte den Ball nach perfekter Flanke von Jungstar Lamine Yamal aus kurzer Distanz per Kopf nicht aufs Tor. Les Bleus antworteten in ihrem vierten Halbfinale aus den jüngsten fünf Turnieren quasi mit einer Kopie, diesmal war es Kylian Mbappé, zur Feier des Tages ohne Maske seine gebrochene Nase schutzlos in den Gegenwind haltend, der den Ball in den Strafraum brachte. Der Superstar fand Randal Kolo Muani, der per Kopf netzte. Als der VAR den Verdacht, Mbappé habe davor ein Handspiel verbrochen, entkräftet hatte, war Frankreichs erstes Turniertor aus dem Spiel heraus Gewissheit (9.).

Randal Kolo Muani köpfelte Frankreich früh in Führung. REUTERS/Lisi Niesner

Davor hatte die Equipe Tricolore in fünf Turnierspielen nur ein Elfertor und zwei Eigentore ihrer Gegner gefeiert, dafür aber auch nur einen Gegentreffer erhalten. Diese defensive Stärke gedachte das Team von Coach Didier Deschamps in der Folge auszuspielen, gewürzt freilich durch schnelle Konter auch über Ousmane Dembélé, der diesmal statt Teamrekordler Antoine Griezmann beginnen durfte.

Yamal! Yamal!

Auf der Gegenseite hatte es eine zwangsläufige, gewichtige Umstellung gegenüber dem Viertelfinale gegeben. Jesús Navas ersetzte in der Abwehr den wegen seiner gelb-roten Karte gesperrten Daniel Carvajal. Der 38-Jährige hatte mit dem maskenlosen Mbappé gut zu tun. Zuweilen tauchte Navas aber auch in der Offensive auf und hielt Yamal den Rücken frei. Der an diesem Abend gerade 16 Jahre und 362 Tage alte Offensivzauberer des FC Barcelona brauchte allerdings keine Hilfe, um sehr bald zum jüngsten EM-Torschützen zu avancieren. Drei kurze Haken verwirrten die französische Abwehr nachhaltig, ehe Yamal den Ball aus 20 Metern per Innenstange zum Ausgleich im Tor des chancenlosen Mike Maignan unterbrachte (21.) – ein traumhafter Treffer nach immerhin schon drei Assists in den Spielen davor.

Frankreichs Mike Maignan konnte Lamine Yamals Schuss nicht mehr stoppen. AFP/JAVIER SORIANO

Und die Spanier legten ganz flott in Person von Dani Olmo nach. Der Stürmer von Leipzig besorgte Aurelien Tchouaméni einen Schwindelanfall und hätte aus zwölf Metern auch ohne Mithilfe der Fußspitze von Jules Koundé getroffen. Dem Verteidiger war es ein geringer Trost, nicht als elfter Eigentorschütze in die Geschichte dieses Turniers einzugehen. Olmo wurde der Treffer in der 25. Minute nachträglich völlig zu Recht zuerkannt.

Die Spanier blieben auch danach das gefährlichere Team, weitere Chancen ergaben sich aber nicht. Und auch nach der Pause ließ Zwingendes auf sich warten, ehe Spaniens Goalie Unai Simón bei einem Kopfball von Tchouaméni zugreifen muss (50.). Keinen Zugriff wurde einem Selfiejäger auf Mbappé von etlichen flotten Ordnern gewährt, der Kapitän der Franzosen bekam aber einen neuen Gegenspieler, nachdem Navas ausgedient hatte.

Dani Olmo traf zum 2:1. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Keine Schlussoffensive

Bei Frankreich kam es nach etwas mehr als einer Stunde zu einem Dreifachwechsel. Auch Griezmann mischte nun mit, für ihn ging N’Golo Kanté. Und auch Rekordtorschütze Olivier Giroud kam noch. Die Brechstange nützte allerdings nichts mehr, nachdem Mbappé den Ball zum letzten Mal an diesem Abend über die Latte gejagt hatte, stand dem spanischen Glück nichts mehr im Wege. (Sigi Lützow, 9.7.2024)

Fußball-EM-Semifinale:

Spanien - Frankreich 2:1 (2:1)

München, SR Vincic (SLO)

Tore:

0:1 (9.) Kolo Muani

1:1 (21.) Yamal

2:1 (25.) Olmo

Spanien: Simon - Navas (58. Vivian), Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal (93. F. Torres), Olmo (76. Merino), N. Williams (94. Zubimendi) - Morata (76. Oyarzabal)

Frankreich: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kante (62. Griezmann), Tchouameni, Rabiot (62. Camavinga) - Dembele (79. Giroud), Kolo Muani (63. Barcola), Mbappe

Gelbe Karten: Navas, Yamal bzw. Tchouameni, Camavinga