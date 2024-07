US-Präsident Joe Biden sorgte mit seiner schwachen Performance bei einer TV-Debatte Ende Juni für verstärkte Zweifel an seinen Chancen bei der Präsidentschaftswahl. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDRE

Washington – Die Besorgnis unter den Demokraten im US-Kongress über die Wahlchancen von Präsident Joe Biden wächst. Als siebte Demokratin im US-Repräsentantenhaus forderte Mikie Sherrill am Dienstag den 81-jährigen Amtsinhaber öffentlich auf, seine angeschlagene Wiederwahlkampagne zu beenden. "Der Einsatz ist zu hoch – und die Bedrohung ist zu real – um zu schweigen", sagte sie. Auch ein weiterer demokratischer Senator äußerte dahingehend, dass Biden nicht gewinnen könne. "Donald Trump ist auf dem besten Weg, diese Wahl zu gewinnen, und möglicherweise sogar mit einem Erdrutschsieg. Er könnte dann auch den Senat und das Repräsentantenhaus übernehmen", sagte der demokratische Senator Michael Bennet dem Sender CNN. Auf die Frage, ob Biden seine Kampagne beenden sollte, antwortete er: "Das ist etwas, das der Präsident in Betracht ziehen sollte."

Sollte Trump nach den Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Weiße Haus zurückkehren und die Republikaner die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses erobern, wird er bei der Durchsetzung größerer politischer Veränderungen auf wenige Hindernisse stoßen. Die Demokraten haben bereits Schwierigkeiten, ihre Mehrheit von 51 zu 49 im Senat zu verteidigen, da sie mehrere Sitze in republikanisch dominierten Staaten verteidigen müssen. Im Repräsentantenhaus verfügen die Republikaner über eine Mehrheit von 220 zu 213 Sitzen.

Bidens schwache Leistung in der TV-Debatte gegen Trump am 27. Juni und seine niedrigen Zustimmungswerte verstärken die Zweifel an seiner Fähigkeit, die Wahl zu gewinnen oder den Anforderungen des Amtes weitere viereinhalb Jahre lang gerecht zu werden. Trotz der wachsenden Kritik hält Biden daran fest, der beste Kandidat gegen Trump zu sein.

Peinlichkeiten ausgeblieben

Umso wichtiger wurde sein Auftritt beim Nato-Festakt am Dienstag in Washington gewertet. Durch seine kraftvolle Rede ohne Versprecher hat Biden vor den Augen der Welt seine Ansprache bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Nato gehalten – Peinlichkeiten sind ausgeblieben.

Das lag vor allem an einem treuen Helfer Bidens: dem Teleprompter. Biden las – wie üblich bei solchen Veranstaltungen – den Redetext komplett vom Prompter ab. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dem der US-Präsident auf der Bühne für seine Leistung dankte, schaute er ihn die meiste Zeit nicht direkt an, sondern las den Text ab. Biden verlieh Stoltenberg die Freiheitsmedaille des Präsidenten, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen. Auch das Umhängen der Medaille klappte ohne Patzer. Biden sprach – anders als bei der TV-Debatte – kraftvoll und auch wesentlich deutlicher.

Die größten Schnitzer leistet sich Biden aber ohnehin in der Regel nicht, wenn er Reden vom Teleprompter abliest. Schwierig wird es für den 81-Jährigen, wenn er frei spricht. Dann verwechselt er des Öfteren Namen und Orte, führt Sätze und Gedanken nicht zu Ende und ist teils auch sehr schwer zu verstehen. Daher steht die eigentliche Bewährungsprobe für den US-Präsidenten auch noch aus: Am Donnerstag will er zum Ende des Nato-Gipfels eine Pressekonferenz geben. Da wird er spontan reagieren müssen – der Teleprompter wird ihm nicht helfen können.

Patriot-Flugabwehrsystemen für die Ukraine

In seiner Eröffnungsrede hatte Biden die uneingeschränkte Unterstützung des Bündnisses für die Ukraine bekräftigt. Er betonte zudem die Entschlossenheit des Sicherheitsbündnisses, der russischen Aggression entgegenzutreten. "(Russlands Präsident Wladimir, Anmerkung) Putin will nichts weniger als die vollständige Unterwerfung der Ukraine und die Ukraine von der Landkarte fegen", sagte er am Dienstag mit Blick auf den russischen Präsidenten. "Die Ukraine kann und wird Putin stoppen." Der Gipfel steht im Zeichen verstärkter militärischer und humanitärer Hilfe für die Ukraine. In einer gemeinsamen Erklärung mit den Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Italiens, der Niederlande und Rumäniens kündigte Biden die Lieferung von fünf weiteren Patriot-Flugabwehrsystemen an die Ukraine an. Darüber hinaus sollen in den kommenden Monaten Dutzende taktische Flugabwehrsysteme geliefert werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Dienstag in Washington eintraf, begrüßte die Zusagen. "Wir kämpfen für zusätzliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine – das sind Waffen, Finanzen und politische Unterstützung", erklärte er in den sozialen Medien. Er hoffe auf die Leiferung von F-16 Kampfflugzeuge noch in diesem Sommer. (Reuters, APA, red, 10.7.2024)