Wenn er sich an den Teleprompter hält, sind Joe Bidens Auftritte praktisch fehlerfrei – so auch beim Nato-Gipfel in der Nacht zum Mittwoch (MESZ). IMAGO/Pool/ABACA

Für einen Moment schien die Welt in Ordnung zu sein, als die 14 Trompeter und drei Trommler in Gardeuniformen die Ankunft der Ehrengäste im ehrwürdigen Andrew W. Mellon Auditorium ankündigten. Vergessen die politische Schwäche des US-Präsidenten Joe Biden, die drohende Machtübernahme des Möchtegern-Autokraten Donald Trump und die Extratouren des Putin-Verstehers Viktor Orbán. Stolz reihten sich die Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Mitgliedsstaaten auf der Bühne jener historischen Halle auf, wo vor 75 Jahren der Nordatlantik-Vertrag unterzeichnet worden war.

Ein Schwarz-Weiß-Film spulte in schnellen Schnitten die Geschichte des Verteidigungsbündnisses vom Kalten Krieg über den Bau (und späteren Fall) der Mauer und die Terrorattacken vom 11. September 2001 bis zum russischen Überfall auf die Ukraine ab. Mit schluchzenden Geigenklängen sorgte eine Militärkapelle für das nötige Pathos. "Die Nato ist die erfolgreichste Allianz in der Geschichte", sagte deren scheidender Generalsekretär Jens Stoltenberg: "Und nun ist sie auch die, die am längsten gehalten hat."

Ein bisschen Stolz und Selbstlob durften bei der Feierstunde zum Auftakt des Washingtoner Jubiläumsgipfels schon sein – nicht nur für das Bündnis. Gastgeber Joe Biden, der US-Präsident, nutzte die Gelegenheit auch zur Eigen-PR. Innenpolitisch steht der Präsidentschaftskandidat der Demokraten gewaltig unter Druck, seit er in einer TV-Debatte versagte. "Wer wird die Nato so zusammenhalten wie ich?", hielt er seinen Kritikern in den vergangenen Tagen entgegen. Der Nato-Gipfel sei eine gute Gelegenheit, seine politische Arbeit zu beurteilen: "Kommt und hört, was sie (die ausländischen Staatslenker, Anm.) sagen."

Biden kündigt Patriot-Luftabwehr für Ukraine an

Wie steht's um Biden?

Die amerikanischen Medien wollten hingegen vor allem sehen, wie sich der Präsident auf der Weltbühne schlug. Der 81-Jährige las seine Rede komplett vom Teleprompter ab, den er auch nicht aus dem Auge verlor, als er Stoltenberg mit einem Orden auszeichnete. Das vermied die gefürchteten Versprecher und Patzer. Seine Gestik wirkte entschlossen, seine Stimme kraftvoll. First Lady Jill Biden, die im Publikum saß, dürfte zufrieden gewesen sein.

Eigentlich aber soll es bei dem Gipfel nicht um den gesundheitlich möglicherweise angeschlagenen Kommandanten der amerikanischen Führungsmacht, sondern um die Ukraine gehen. "Die Ukraine kann und wird Putin stoppen", demonstrierte Biden politischen Optimismus. Er kündigte eine "historische Schenkung" mehrerer Nato-Länder – darunter die USA, Deutschland, Rumänien, die Niederlande und Italien – in der Form von fünf Luftverteidigungssystemen an. Das meiste davon ist freilich nicht neu. Bei dem deutschen Beitrag soll es sich um eines von drei bereits gelieferten Patriot-Systemen halten. Die USA, die bereits ein solches System geliefert hat, stellt Kiew nun ein weiteres zur Verfügung.

Ein Orden von Joe Biden für den scheidenden Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. IMAGO/Pool/ABACA

Biden lobte die "starke Koalition" zur Unterstützung der Ukraine und versicherte, in den USA gebe es eine "überwältigende überparteiliche Unterstützung" für weitere Hilfen. Die heikle Frage eines Nato-Beitritts der Ukraine erwähnte er nicht. Auf dem Gipfel wird es – vor allem wegen der Bedenken Washingtons und Berlins – dazu keine feste Zusage geben. Nach aktuellem Stand (Mittwochfrüh MESZ) war die Abschlusserklärung noch nicht finalisiert. Nach Informationen amerikanischer Medien soll der Ukraine aber einen "unumkehrbaren Pfad zur Mitgliedschaft" versprechen, zugleich jedoch Reformen, insbesondere zur Korruptionsbekämpfung, verlangen.

"Russland wird nicht siegen. Die Ukraine wird siegen!", rief der US-Präsident unter Beifall dem Publikum zu. Am Ende reckte er kurz seine geballte rechte Faust in die Höhe. Es wirkte auch wie eine Bekundung in eigener Sache.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen des Fernsehsenders CNN freilich dürften dabei leichte Störgefühle gehabt haben. Während Biden nämlich redete, blendete der Kabelkanal unten rechts immer wieder einen Programmhinweis ein. "Montag auf CNN: Die republikanischen Conventions", stand dort. Daneben prangte ein Porträtfoto des Mannes, der bei diesem Parteitag der Republikaner wohl gewählt werden wird und schon heute als möglicher Totengräber der Nato den ganzen Gipfel überschattet: Donald Trump. (Karl Doemens aus Washington, 10.7.2024)