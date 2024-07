Franz-Stefan Gady war Dienstagabend zu Gast bei Tarek Leitner in der "ZiB 2". Screenshot: ORF On

Militärexperte Franz-Stefan Gady ist einer jener Experten, die es schaffen, ein Thema auch für Laien verständlich zu erklären. Dienstagabend war er zu Gast bei Tarek Leitner in der ZiB 2 und sprach dort über den russischen Angriff auf das Krankenhaus und die russische Militärstrategie. Er selbst habe den Angriff auf das Okhmatdyt-Kinderspital in Kiew analysiert und sei zum Schluss gekommen, dass es sich bei dem Marschflugkörper um ein russisches Produkt handle.

Er könne "mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen", dass die russischen Streitkräfte für diesen Angriff verantwortlich seien. Dieses Borbardement sei Teil der strategischen Luftkriegskampagne. Erstens ziele Russland auf kritische Infrastruktur wie Kraftwerke, zweitens auf die Rüstungsindustrie, und ein dritter Teil seien "Terrorbombardements, um den Willen der Bevölkerung zu brechen", so Gady.

"Bombt sich Putin da aus jeder weiteren Verhandlungslösung hinaus?", fragt Leitner nach. Der Schwerpunkt liege in diesem Jahr klar im Luftraum und nicht mehr an der Frontlinie, sagt Gady. Russland gehe es darum, den Ukrainern hohe Verluste zuzufügen, Städte zu bombadieren und Kraftwerke zu zerstören, um eine neue Flüchtlingswelle auszulösen und den Willen zu brechen – damit die Frontlinie kollabieren könnte. Er sieht eine gezielte Terrorstrategie Russlands gegen die Zivilbevölkerung, mit der Absicht, dass diese teils kollabieren.

Die ukrainischen Streitkräfte müssten jetzt die Städte schützen und ihre Flug- und Raketenabwehrsysteme in den Städten positionieren, diese Systeme würden dann an der Front fehlen. "Die Ukraine steht hier vor einem Dilemma zwischen der Verteidigung der Front und der Verteidigung der Städte." Von der Nato wünscht er sich zusätzliche Raketen und Flugabwehrsysteme für die Ukraine.

"ZiB 2": Der Schwerpunkt liegt nicht mehr an der Frontlinie.

ORF

Er selbst sei gerade an der Frontlinie in der Ukraine gewesen, erzählt Franz-Stefan Gady. Der Personalmangel sei derzeit das größte Problem, das Durchschnittsalter eines Infanteristen sei innerhalb einiger Monate von 40 auf mittlerweile 45 Jahre gestiegen und die Front sehr ausgedünnt. Die Munition komme nur langsam an, andere Waffensysteme seien noch nicht dort. Der Westen müsse schneller und koordinierter liefern. Aber die Ukrainer müssten diese Systeme auch effizienter einsetzen und besser warten.

Ob der Schuss bei solchen Terrorakten und Bildern von Kindern, die aus dem Schutt getragen werden müssen, für Russland auch nach hinten losgehen könnte, will Tarek Leitner wissen. "Oder ist hier der Westen schon abgestumpft?" Gady sieht den Willen des Westens, die Ukraine zu unterstützen, "nach wie vor ungebrochen". Aber: "Wir kommen an das Ende der Kapazitäten der europäischen und amerikanischen Rüstungsindustrie." Und Russland mache nach wie vor Geländegewinn und habe im Moment "in keinster Weise Interesse zu verhandeln". (Astrid Ebenführer, 10.7.2024)