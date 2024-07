Die AfD mit ihren Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla fügt mehrere kleinere Rechtsparteien zu einer neuen EU-Fraktion zusammen. AFP/VOLKER HARTMANN

Berlin/Brüssel – Im Europaparlament wird es künftig drei europaskeptische Fraktionen geben. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) hat nämlich eigenen Angaben zufolge genügend Partner für die Bildung einer eigenen Fraktion gefunden. Ein Sprecher von Co-Parteichefin Alice Weidel bestätigte einen entsprechenden Bericht der Welt. Der Fraktion sollen demnach 28 Abgeordnete aus neun Ländern angehören, 14 davon von der AfD. 23 Abgeordnete aus sieben Ländern sind nötig.

Der Thüringer AfD-Abgeordnete René Aust soll Fraktionschef werden. IMAGO/Jürgen Heinrich

Die AfD schlägt laut Welt den neuen Partnern den Namen "Europa Souveräner Nationen" (ESN) vor. Fraktionschef soll der Thüringer Abgeordnete René Aust werden. Die Gründung der Fraktion soll am Mittwochabend bekanntgegeben werden. Derzeit liefen noch Verhandlungen über die Posten der stellvertretenden Vorsitzenden.

Kleinparteien, bulgarische Nationalisten und polnische Rechte

Voraussichtliche Partner in dem Rechtsbündnis sind demnach die Reconquête aus Frankreich des Ex-Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour, die nationalkonservative Konfederacja aus Polen, die ultranationalistische Wasraschdane ("Wiedergeburt") aus Bulgarien, die Protestpartei Se Acabó La Fiesta aus Spanien, Freiheit und direkte Demokratie (SPD) aus Tschechien, Republika aus der Slowakei, die rechtsextreme Anti-Orbán-Partei Mi Hazánk Mozgalom ("Unsere Heimat") aus Ungarn und die europaskeptische Lokalpartei People and Justice Union aus Litauen. Es habe mit allen voraussichtlich neuen Partnern erfolgreiche Gespräche über eine Zusammenarbeit gegeben, hieß es. "Die AfD wird die Fraktion auch weiter für andere Delegationen offenhalten, die sich anschließen möchten", sagte Weidels Sprecher.

Der Chef der tschechischen Freiheit und direkte Demokratie (SPD), Tomio Okamura, bejahte die Pläne. IMAGO/Michal Krumphanzl

Der Vorsitzende der tschechischen ultrarechten SPD, Tomio Okamura, bestätigte die Pläne zu einer gemeinsamen Fraktionsgründung mit der AfD. "Das Programm der Fraktion richtet sich gegen den Green Deal, Migration und die Islamisierung Europas", sagte der 52-Jährige nach Angaben der Agentur CTK. Die SPD ist mit nur einem Abgeordneten im neuen EU-Parlament vertreten. Sie war in der vergangenen Legislaturperiode Fraktionspartnerin der FPÖ, die aber nun mit der größten tschechischen Oppositionspartei Ano des Ex-Premiers Andrej Babiš gemeinsame Sache macht und der größten europaskeptischen Fraktion "Patrioten für Europa" angehört.

Zerstrittene Rechtsfraktionen

In "Patrioten für Europa" sind praktisch alle Parteien der früheren kleineren europaskeptischen Fraktion "Identität und Demokratie" (ID) aufgegangen. Wegen des Wahlerfolgs des französischen Rassemblement National, der allein 30 EU-Abgeordnete stellt, und der Unterstützung seitens Ano und der ungarischen Regierungspartei Fidesz ist diese Fraktion nun die drittstärkste Kraft in der EU-Volksvertretung. Sie überholte die bisher dominierende europaskeptische Kraft Europäische Konservative und Reformer (EKR).

Die AfD schloss sich der Fraktion "Patrioten für Europa" nicht an, was vor allem an Vorbehalten anderer Parteien liegen dürfte. Kurz vor der Europawahl waren alle AfD-Abgeordneten aus der ID ausgeschlossen worden, nachdem Spitzenkandidat Maximilian Krah umstrittene NS-Äußerungen getätigt hatte. Obwohl Krah nach der Wahl von den anderen AfD-Abgeordneten ausgeschlossen wurde, blieb eine Rückkehr in die europäische Parteienfamilie verbaut.

Maximilian Krah sprach gegenüber der italienischen Zeitung "La Repubblica" davon, dass nicht alle SS-Männer "Verbrecher" gewesen seien – die rechte EU-Fraktion ID schloss darauf die AfD aus. IMAGO

AfD-Chefin Weidel sagte, die Partner in der Fraktion "Patrioten für Europa" unterlägen "politischen und auch außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Zwängen, auf die wir momentan Rücksicht nehmen müssen". In der AfD-Spitze wird die Theorie vertreten, dass etwa die deutsche Regierung Orbán in seiner Rolle als ungarischer Regierungschef davon abhalten könnte, dass es zu einer Zusammenarbeit mit der AfD kommt. (APA, red, 10.7.2024)