Die ideologische Verblendung in der blauen Jugend ist größer als die politische Intelligenz

Zusammenhalt in guten wie in schweren Zeiten: die österreichische Nationalmannschaft. REUTERS

Ob der blasse Mann, der sich in einem alten Fußballtrikot und einer beigen Chinohose auf den Rasen gestellt hat und dort einen Fußball mit der Hand fängt, im Völkerball talentierter ist, kann man nach dem kurzen Video nicht sagen. In Sachen Polittaktik haben er und seine Kameraden von der Freiheitlichen Jugend jedenfalls Nachholbedarf.

Das Tiktok-Video, in dem der Nachwuchsfunktionär damit prahlt, dass er und die Seinigen "das ganze Jahr für Österreich" arbeiten, damit die hiesige Nationalelf nicht in wenigen Jahren so "aussieht" wie jene Frankreichs, war ein klares Foul. Ein rassistischer Angriff auf Spitzenkicker wie David Alaba, Kevin Danso oder Philipp Mwene.

Gegen demokratische Grundwerte

Und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass die FPÖ Probleme mit Grundwerten der Demokratie hat. In diesen haben nämlich Unterscheidungen nach der Ethnie nichts verloren.

Selbst FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker räumte ein, dass das Video "ungeschickt und unglücklich" sei. Man kann das auch anders nennen: rassistisch, dumpf und hetzerisch.

Aber was der Clip auch offenbarte: Die ideologische Verblendung ist hier größer als die politische Intelligenz. Die klare Distanzierung vom Rechtsextremismus durch Trainer und Spieler dürfte für die FPÖ bitter gewesen sein. Doch sich jene zum Gegner zu machen, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit befinden, ist meist ein Eigentor. In diesem Sinne: Weiter so, FPÖ! Oder: Allez les Bleus! (Colette M. Schmidt, 10.7.2024)