Der Plan, den Verkehr im Ersten zu beruhigen, steckt seit mehreren Jahren im Stau. imago images/SKATA

Seit Jahren debattiert die Wiener Stadtpolitik zu der Frage, wie künftig weniger Autos die Innenstadt durchfahren könnten. Nach Lesart von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) liegt das vor allem an der Blockade durch die Grünen auf Bundesebene. Das betonte sie auch einmal mehr in einer Pressekonferenz Anfang der Woche. Das Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler (Grüne) dementiert – und sieht eher ein fragwürdiges Konzept des rot-pinken Wiens. Ein Überblick.

Frage: Was will die Stadt Wien?

Antwort: Künftig sollen sich Kfz-Lenker nicht länger als 30 Minuten im ersten Bezirk aufhalten dürfen. Wer länger bleiben will, muss das Auto in einer Parkgarage abstellen. Dabei sieht die Stadtregierung in ihrem Konzept mehrere Ausnahmen vor: für Ortsansässige mit Hauptwohnsitz im ersten Bezirk, Müllabfuhr, Taxis und Wirtschaftstreibende sowie Einsatzfahrzeuge. Wer sich nicht an die Regel hält, soll mit einer Verwaltungsstrafe sanktioniert werden.

Frage: Was soll das alles bringen?

Antwort: Letztlich sollen weniger Autos durch die Innere Stadt fahren: Aktuell, so schätzt es das von der Stadt beauftragte Verkehrsbüro Traffix, fahren rund 53.000 Autos pro Tag in den ersten Bezirk. Mit der neuen Regelung sollen es 37.000 Autos täglich sein – das entspricht einer Reduktion von circa 30 Prozent.

Frage: Wie soll sichergestellt werden, dass Autos nicht länger als 30 Minuten im Bezirk aufhalten?

Antwort: Die Stadt Wien plant hierfür ein Videoüberwachungssystem. Konkret sollen bei jeder Ein- und Ausfahrt in den ersten Bezirk drei Kameras installiert werden. Diese sollen automatisch prüfen, ob ein Auto für einen längeren Aufenthalt berechtigt ist – und erfassen, wie lange das Fahrzeug in dem Bezirk war. Fahren die Autos in eine Parkgarage, so soll dies ebenso protokolliert werden.

Frage: Ein sehr konkreter Plan also – woran hakt es?

Antwort: Verkehrsstadträtin Sima spielt den Ball dem grünen Klimaschutzministerium zu: Dieses verabsäume seit einem Jahr, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die eine Zufahrtskontrolle via Videoüberwachung legalisiert. Denn für die Umsetzung bräuchte es eine Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf Bundesebene. Doch das Ministerium blockiert – wegen Datenschutzbedenken.

Frage: Was sagt Sima dazu?

Antwort: Aus Sicht von Sima und Neos-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner ist das Kamerakonzept unbedenklich. Dafür verweisen sie auf ein Gutachten des Universitätsprofessors Nikolaus Forgó und Žiga Škorjanc von der Datenschutzberatungsfirma LexICT GmbH. Demnach sind die Pläne grundsätzlich mit dem Datenschutz vereinbar. Sima betont, dass es um keine Videoüberwachung rund um die Uhr gehe, sondern um Fotos von Kennzeichen, die nach Abgleich mit einer Datenbank sofort gelöscht würden.

Frage: Wie reagiert das Klimaministerium?

Antwort: Das Ressort von Leonore Gewessler gibt auf STANDARD-Anfrage an, bereits im Oktober 2023 einen Gesetzesentwurf für kameraüberwachte Zufahrtskontrollen an den Koalitionspartner im Bund, die ÖVP, übermittelt zu haben, seitdem verhandle man. Doch den Entwurf hatten sowohl die ÖVP im Bund und in Wien wie auch Wiener SPÖ kritisiert: Aus Simas Sicht ist er "nicht praktikabel", da er strenge Regeln vorsehe. Etwa müssten Kameras deaktiviert oder verhängt werden, wenn eine Demonstration stattfindet. Da die meisten Demos in Wien durch die Innenstadt führen, dürfte dies bedeuten, dass das System an manchen Tagen mehrfach täglich ausgeschaltet werden müsste.

Frage: Wieso will das Klimaschutzministerium das?

Antwort: Das Ministerium will so den Datenschutz gewährleisten. So hatte die Datenschutz-NGO Epicenter Works in den vergangenen Jahren lautstark das Konzept von SPÖ und Neos kritisiert: Die Rechtslage erlaube der Polizei, auf sämtliches Videomaterial im öffentlichen Raum zuzugreifen, unabhängig davon, wofür es erstellt wurde. Deswegen bestehe das Potenzial, dass Passanten überwacht werden könnten, so die Datenschützer – was eben bei Demonstrationen besonders problematisch wäre.

Frage: Was sagt die ÖVP?

Antwort: Auch die schlägt sich auf die Seite der SPÖ – und wirft den Grünen vor, ein "nicht praxistaugliches" Konzept vorgelegt zu haben, wie Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) im Jänner sagte. Auch im Bund kritisierte der schwarze Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger den Entwurf der Grünen. Eine Einigung zwischen den Koalitionspartnern vor der Nationalratswahl ist wohl nicht zu erwarten.

Frage: Ist es realistisch, dass die Pläne vor der Wien-Wahl 2025 umgesetzt werden?

Antwort: Nein. Das Verkehrsplanungsbüro Traffix schätzt, dass die Umsetzung zwei bis zweieinhalb Jahre dauern würde. Würde das Klimaschutzministerium also noch vor der Wahl einen Entwurf auf den Weg bringen – was unwahrscheinlich ist –, so wäre das Konzept frühestens im Sommer 2026 startbereit. (muz, 10.7.2024)