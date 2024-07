1. Er ist ein Spätzünder ...

Designer Giorgio Armani nach seiner Couture-Show im Juniin Paris. REUTERS/Yves Herman

Vor einem halben Jahrhundert gründete Giorgio Armani mit seinem damaligen Lebenspartner Sergio Galeotti das auf seinen Namen lautende Modehaus. Armani, am 11. Juli 1934 in Piacenza bei Mailand als Sohn eines Buchhalters und einer Hausfrau geboren, war damals knapp 40 und als Designer ein Spätberufener. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium hatte er als Schaufensterdekorateur gearbeitet, dann als Einkäufer und Leiter der Herrenmode im Mailänder Kaufhaus Rinascente. Bis heute kontrolliert der italienische Modedesigner, der als Perfektionist gilt, sämtliche Unternehmensprozesse und wacht über das Markenimage.

2. ... und gleichzeitig ein Visionär

Frühjahrs- und Sommerkollektion 2007 von Giorgio Armani während der Haute Couture Fashion Collection Show in Paris.

2007 brach Giorgio Armani ein Tabu: Er übertrug seine Couture-Show live im Internet – und machte die Modenschau neben den 600 exklusiven Gästen in Paris allen Interessierten zugänglich. Auch im Februar 2020 war Giorgio Armani der erste Modedesigner, der während der Mailänder Modewoche eine Show ohne Zuschauer abhielt. Die Entscheidung des Italieners sollte sich als visionär erweisen – insbesondere für eine Branche, die bis dahin glaubte, auf Bussi, Bussi und dichtbesetzte Fashion-Shows nicht verzichten zu können. In den Monaten darauf legte die Corona-Pandemie tatsächlich die lombardischen Textilfabriken und die Büros der Modeunternehmen in der Hauptstadt Mailand lahm, wenig später standen die Firmen so gut wie nie zuvor da. So erwirtschaftete das italienische Modehaus Armani im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2,35 Milliarden Euro, das entsprach einem Plus von 16,5 Prozent.

3. Giorgio Armani, der Unbeugsame

Der italienische Designer gehört in der Luxusmodeindustrie zu einer aussterbenden Art: Armani gab Kaufofferten von Luxuskonzernen wie LVMH nie nach. 2002 bekannte er gegenüber dem Spiegel: "Ich hätte mit einem Verkauf meine persönliche Situation verbessert, nicht die des Unternehmens." Von einem Börsengang seines Unternehmens will der unbeugsame Giorgio Armani bislang nichts wissen: "Ich habe mich immer bemüht, mir genug Liquidität in den Kassen zu sichern", erklärt er in Interviews. Das beschere ihm einen ruhigen Schlaf. Seit dem Tod seines Lebensgefährten und Teilhabers Sergio Galeotti im Jahr 1985 hat er auch die Finanzen im Blick: "Eine gute Kassenliquidität bedeutet Unabhängigkeit und Solidität. So kann man auf unerwartete Situationen reagieren und wichtige Gelegenheiten beim Schopf packen. Man sollte vor allem von niemandem abhängig sein", betont Armani. Im Rahmen eines Nachfolgeplans schließt er einen Börsengang oder eine Fusion allerdings nicht aus.

4. Der Italiener hat eine Schwäche für den Sport

Der italienische Fußballnationaltrainer Luciano Spalletti. IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse

Giorgio Armani ist nicht nur begeisterter Schwimmer und Eigentümer des Basketballklubs Olimpia Milano, er kleidet auch regelmäßig Sportlerinnen und Sportler ein. Während der Europameisterschaft in Deutschland sorgte der 89-Jährige mit seiner Ausstattung des italienischen Fußballteams allerdings für Diskussionen: Trainer Luciano Spalletti tigerte am Spielfeldrand in seiner Kombination aus blauer Jacke mit Verbandswappen, farblich darauf abgestimmtem Hemd und passender Krawatte von Emporio Armani auf und ab. Das gefiel nicht allen, das Outfit wurde schon als "Morgenrock" verspottet. Hier nicht zu sehen: Auf der Rückseite des Jackets prangt in großen Blockbuchstaben ITALIA.

5. Er ist der König der Uniformen ...

Eigentlich müsste man fragen, wen Giorgio Armani noch nicht ausgestattet hat. Er hat Uniformen für die Carabinieri entworfen, die Taxifahrer Mailands ausgestattet, in den Neunzigerjahren revolutionierte er die Uniformen der Alitalia-Crew: Eingeweiht wurden die olivgrünen doppelreihigen Blazer mit dem Einstecktuch in Rosé im Juni 1991 auf einem Flug mit Papst Johannes Paul II. nach Warschau. Bis 1998 war Armani für die Uniformen verantwortlich.

6. ... aber auch ein Pionier auf dem Red Carpet

Schauspielerin Zendaya wählte im Frühjahr 2024 zu den Oscars ein Kleid von Giorgio Armani Privé. AFP/PATRICK T. FALLON

Er machte den roten Teppich zu dem, was er heute ist: einem glamourösen Laufsteg der großen Luxusmodeunternehmen. Giorgio Armani kleidete bereits 1990 halb Hollywood, von Kim Basinger über Jodie Foster bis hin zu Michelle Pfeiffer, für die Oscars ein – und zwar lange, bevor andere Marken auf diesen Zug aufsprangen. Das blieb nicht unbemerkt. Das Branchenblatt WWD bezeichnete damals die Preisverleihung in Los Angeles als "Armani Awards". Die Verbindung der italienischen Modemarke zu den US-Stars war Wanda McDaniel. Sie arbeitete seit 1988 eng mit Giorgio Armani zusammen, er wiederum verlieh seine Mode nur an Schauspielerinnen und Schauspieler, die er bewunderte.

7. Armani hat Richard Gere noch besser aussehen lassen

Richard Gere⭐American Gigolo (1980) Intro | Call me

Oriel Malik

Die Ausstattung des Schauspielers Richard Gere machte Giorgio Armani in den Achtzigerjahren schlagartig weltbekannt. Selbst der Regisseur räumte ein, dass der Film American Gigolo aus dem Jahr 1980 sich weniger um seinen Protagonisten, den Luxuscallboy Julian Kaye, dargestellt von Gere, als um die italienische Luxusmodemarke und deren Anzüge drehte. "In diesem Film geht es vor allem um Armani. Im Nachhinein kann man sagen, dass diese Idee die Blaupause für ein ganzes Jahrzehnt geliefert hat", erklärte Paul Schrader rückblickend. Gemeint war der Materialismus der Achtziger.

8. Er hat die Farbe Greige groß gemacht

Die Farbe Greige, im Social Media-Zeitalter besonders angesagt. IMAGO/Wirestock

Neutrale Farben waren das Um und Auf seiner Karriere. Für Giorgio Armanis bevorzugte Farbpalette zwischen Beige, Grau und Wollweiß bürgerte sich früh der Begriff "Greige" ein. Man könnte auch sagen: Der italienische Designer war der Vorläufer jenes unbestimmten Farbmix aus Grau und Beige, der die Häuser und Wohnungen von Kim Kardashian und etlichen Influencerinnen eroberte. Das hatte Konsequenzen: Was lange als verwaschener Pensionistenfarbton abgetan wurde, gilt im Caffè-Latte-Zeitalter als gefragte Nichtfarbe.

9. Armani war ein Wegbereiter der Designerjeans

In den späten Siebzigern und frühen Achtzigern entdeckte die Modeindustrie die Jeans für sich. Giorgio Armani war zwar nicht der Erste, gehörte aber zu den frühen Wegbereitern von hochpreisigeren Jeans: Der Studio-54-Jetset liebte die engen Hosen von Fiorucci, 1976 zeigte Calvin Klein als erster Designerjeans auf dem Laufsteg. In den Achtzigerjahren warb Brooke Shields für Röhrend von Calvin Klein – und Giorgio Armani setzte mit seiner 1981 gegründeten Zweitlinie Emporio auf Denim.

10. In Frankreich arbeitet sein Nachfolger im Geiste

Simon Porte Jacquemus AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Im Juni besuchte ein französischer Designer die Couture-Show von Armani: Den 1990 geborenen Franzosen Simon Porte Jacquemus könnte man als einen Nachfolger im Geiste des italienischen Modeunternehmers Giorgio Armani bezeichnen. Auch er ist ein Selfmade-Mann, der groß denkt: Kaum einem ist in den vergangenen Jahren gelungen, eine Marke so relevant zu machen wie Jacquemus. Diese Attitüde erinnert an Giorgio Armani in den Achtzigerjahren – kein Wunder, dass der französische Designer derzeit weite Bundfaltenhosen à la Armani in den Eighties trägt. (feld, APA, 11.7.2024)