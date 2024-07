Kunstrasen hat mit einem natürlichen Rasen nur Namen und Aussehen gemeinsam: Unter den Kunstfasern befindet sich ein Fundament aus Kies, Asphalt, Sandzement oder Pflastersteinen. Kunstrasen heizt sich im Sommer massiv auf – ein Problem in Städten, wo Sportrasen zunehmend durch Kunstrasen ersetzt wird.

Heizt sich schnell auf: Der Kunstrasen für die EM-Fanzone am Brandenburger Tor. IMAGO/Andreas Gora

Der niederländische Hersteller Permavoid will auch künstlichen Rasen kühler machen. Das soll über ein neuartiges Fundament erfolgen, das Wasser speichern kann. Der Vorteil: Das Wasser gelangt über Kapillare an die Oberfläche und kühlt nicht nur den Rasen selbst, sondern auch die Umgebungsluft.

93 vs. 37 Grad Celsius

Dass das gut funktioniert, konnten niederländische Forschende in einem Feldexperiment nachweisen: Der wassergekühlte Rasen erreichte an einem heißen Sommertag eine Temperatur von 37 Grad Celsius – keine zwei Grad mehr als ein ebenfalls getesteter Naturrasen. Zum Vergleich: Der herkömmliche Kunstrasen war mit 68 Grad fast doppelt so heiß. Die Außentemperatur betrug bei den Versuchen allerdings kaum mehr als 30 Grad Celsius. Bei Temperaturen von mehr als 36 Grad kann sich Kunstrasen noch stärker aufheizen: Bei einer Untersuchung aus dem Jahr 2002 (PDF) konnten unangenehme 93 Grad Celsius gemessen werden.

Das bleibt nicht ohne Folgen: Der aufgeheizte Kunstrasen stört nicht nur beim Sporteln, sondern gefährdet auch die Gesundheit. Streift man am 93-Grad-Kunstrasen, kann es zu Verbrennungen kommen. Die Hitze kann außerdem zu Hautreizungen, Bewusstseinsstörungen und Hitzschlag führen.

Kunstrasen heizt Städte auf

Kunstrasen löst in Städten zunehmend natürlichen Rasen ab. Gerade auf Sportplätzen wird dieser vermehrt verlegt. Kunstrasen kann intensiver als sein natürliches Pendant und vor allem unter allen Wetterbedingungen genutzt werden. Das hat allerdings folgenden Nebeneffekt: Weniger Regenwasser dringt in den Boden ein – stattdessen gelangt es über Entwässerungssysteme gleich in die Kanalisation. Dadurch kann auch weniger Wasser an der Oberfläche verdunsten, der Rasen kühlt weit weniger ab. Dadurch wird die Entstehung von städtischen Hitzeinseln befeuert. Im Stadtzentrum ist es teils um bis zu zehn Grad heißer als am Land.

Um konventionellen Kunstrasen kühl zu halten, wird dieser gern mittels Sprinkleranlagen bewässert. Das hält allerdings nicht lange, braucht große Mengen Wasser und schränkt bei der Benutzung ein, zeigt ein Bericht des Penn State's Center for Sports Surface Research (PDF). Kunstrasen, der selbst Wasser speichern kann, scheint da im Vorteil zu sein. Der Wasserspeicher soll auch gegen Überflutungen bei starken Regenfällen helfen. Der größte Nachteil des neuartigen Rasens ist der Preis: Der Kunstrasen von Permavoid soll doppelt so viel wie ein herkömmlicher kosten. (jsa, 10.7.2024)