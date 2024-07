Frontmann Josh Homme muss aus unbekannten Gründen notoperiert werden. Ein neuer Termin für das am 18. Juli geplante Konzert in Wien steht noch nicht fest

Josh Homme am 4. Juli bei einem Konzert von Queens of the Stone Age in Rom. IMAGO/Stefano D´offizi / LiveMed

Die US-Rockband Queens of the Stone Age wird kommende Woche nicht in Wien auftreten. "Josh Homme muss für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren", teilte die Band am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram mit. Josh Homme (51) ist der Frontsänger der Gruppe. Weshalb er ins Krankenhaus muss, schrieb die Band nicht. 2022 war bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Am 18. Juli wäre die Band in der Wiener Metastadt aufgetreten.

Am Mittwoch war ein Konzert in Frankreich geplant, danach sollte es in weitere europäische Länder gehen. Kommenden Dienstag wollte die Band in Berlin auftreten. "Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten und teilen eure Frustration und Enttäuschung", hieß es auf Instagram.

Im vergangenen Jahr hatte die Band In Times New Roman veröffentlicht, ihr mittlerweile achtes Album. (APA, red, 10.7.2024)