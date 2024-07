Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 findet nicht in einem Stadion statt, sondern in der Pariser Innenstadt. Dass Russland versuchen wird, die Veranstaltung zu stören, gilt laut finnischen Cybersicherheitsforschern als sicher. AFP/BERTRAND GUAY

Wenn die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 26. Juli in der Innenstadt von Paris und auf der Seine über die Bühne geht, dann darf man sich gewiss auf eine spektakuläre Show freuen. In Moskau werden da die Vorbereitungen für massive Cyberangriffe schon abgeschlossen sein. Das Ziel: die Feiern und Bewerbe stören, wo es nur geht. Außerdem sollen das Gastgeberland Frankreich sowie das Olympische Komitee düpiert werden.

Das finnische Cybersicherheitsunternehmen Withsecure hat in einer aktuellen Untersuchung die Bedrohungslage skizziert. Anders als bei früheren Olympiaden sei die Gefährdung durch Cyberangriffe aus Russland diesmal ungleich höher. Laut der Untersuchung ist es höchstwahrscheinlich, dass prorussische Hacker alles versuchen werden, um einen geordneten Ablauf der Spiele zu stören. Für die Teilnehmenden und die Gäste dürften die russischen Aktivitäten nur eine mäßige Gefahr darstellen. Die russischen Hacker haben einen anderen Auftrag: Die Organisatoren sollen so schlecht wie möglich dastehen. Dies könnte etwa durch gezielte Angriffe auf die Pariser Infrastruktur geschehen.

Russlands Groll

Dass Russland einen Groll gegen das Gastgeberland Frankreich und das Internationale Olympische Komitee (IOC) hegt, ist nicht ganz neu. Russland wurde 2019 für vier Jahre gesperrt und durfte nicht an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und 2022 in Peking teilnehmen. Außerdem war Russland für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gesperrt. Grund war eine Verurteilung durch den Internationalen Sportgerichtshof wegen systematischen Dopings. Diese Sperre wäre eigentlich vorbei, und Russland könnte wieder regulär teilnehmen. Doch mit der illegalen Invasion der Ukraine hat das IOC eine Sperre für russische und belarussische Athleten empfohlen. Diese Sanktion wurde aber gelockert, und Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus dürfen unter neutraler Flagge an den Bewerben teilnehmen. Eine Teilnahme an der Eröffnungsfeier ist ihnen untersagt. Russland reagierte daraufhin "empört" und ging sogar so weit zu sagen, das IOC sei "in Rassismus und Neonazismus" abgerutscht.

Dabei war es Russland selbst, das immer wieder mit Sabotageakten gegen die Olympischen Spiele auffiel: Russische staatliche Akteure waren für die Kampagne namens "Olympic Destroyer 2018" verantwortlich. Dabei wurde versucht, die Netzwerke rund um die Winterspiele in Pyeongchang 2018 lahmzulegen – und zwar während der Eröffnungszeremonie.

Frankreich ist ebenfalls ein hochrangiges Ziel für die Hacker, denn die Franzosen haben nicht nur Russlands Angriff auf die Ukraine verurteilt, sie zählen auch zu den stärksten Unterstützern der Ukraine, wenn es um Waffenlieferungen und Kriegshilfen geht. Laut dem Bericht könnten die Ziele Russlands darin bestehen, Frankreich auf der Weltbühne in Verlegenheit zu bringen und zu diskreditieren, das IOC zu untergraben, Informationen zu sammeln und eine Botschaft der Stärke zu senden – etwas, das im dritten Jahr der "dreitägigen militärischen Spezialoperation" in der Ukraine nicht unbedingt gelungen ist.

Hacktivismus als Tarnung

In Moskau wird man gleichzeitig versuchen, die eigenen Aktivitäten möglichst gut zu tarnen. Ein gewisses Maß an Abstreitbarkeit soll gewahrt werden, indem man den Aktionen den Anschein gibt, sie würden von Hackerkollektiven oder Hacktivisten ausgeführt. Diese Verschleierungstechnik wird häufig von russischen staatlich gesponserten Akteuren angewendet. Obwohl der Deckmantel in der Untersuchung ausdrücklich "dünn" genannt wird, könnte das ausreichen, um Zweifel daran zu säen, dass Russland tatsächlich hinter den Aktionen steckt.

"Russland wird sehr daran interessiert sein, seine Macht und seine Stellung als Weltmacht zu demonstrieren", heißt es in der Analyse von Withsecure. "Machtprojektion" heißt das Stichwort, und die Olympischen Spiele wären für Russland eine gute Gelegenheit, Kritik an Frankreich, dem IOC und der Nato zu üben.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Kernnetzwerke, die die Spiele unterstützen, bekannte oder ungemilderte Sicherheitslücken aufweisen, die dem Internet ausgesetzt sind. Ransomware-Akteure stellen wahrscheinlich eine mittlere Bedrohung für Satellitendienste dar, die die Olympischen Spiele unterstützen. Dazu können Dienste wie Ticketverkauf, Hotels und Gastronomie oder die Netzwerke einzelner Sportverbände gehören.

Iran könnte antiisraelische Stimmung verbreiten

Während Russland als größte Bedrohung für die Spiele eingestuft wird, warnt der Bericht davor, dass auch andere staatliche und nichtstaatliche Akteure ein Risiko darstellen. Chinesische Hacker könnten versuchen, die Spiele zu nutzen, um wertvolle Informationen von hochkarätigen Personen und Organisationen zu sammeln. Dass China aktiv versucht, die Spiele zu stören, ist aber nicht anzunehmen. Iranische Akteure könnten die Spiele möglicherweise als Plattform nutzen, um Stimmung gegen Israel zu machen.

Doch welche Schwachpunkte müssen besonders geschützt werden? Da wäre zum einen die Infrastruktur der Spiele selbst, wie etwa das Ticketsystem, die Stromversorgung und die interne Kommunikation an den Austragungsstätten. Dazu kommt zivile Infrastruktur, die für die Spiele wichtig ist, wie etwa das Transportwesen, Unterkünfte und Hotels. Ziele könnten aber auch Netzwerke der Übertragungssatelliten sein. Die Autoren sehen die Verantwortlichen der Spiele zwar gut vorbereitet, aber sie stehen auch vor einer nie dagewesenen Herausforderung. (pez, 12.7.2024)