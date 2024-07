Bei Monika aus Salzburg verliert Nina Horowitz in "Liebesg'schichten und Heiratssachen" den Faden – am Montag um 20.15 auf ORF 2. ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner

Den Auftakt der 28. Staffel von Liebesg'schichten und Heiratssachen verfolgten im Schnitt 800.000 Zuseherinnen und Zuseher. Auch in der zweiten Folge zeigt der ORF am Montag um 20.15 Uhr einsame Seelen, die das Hauptabendprogramm für die Partnersuche wählen und auf den Typus Senta Berger, Tina Turner oder Richard Lugner hoffen. Nina Horowitz lockt die Kandidatinnen und Kandidaten aus der Reserve und verliert zum Schluss selbst den Faden.

Der erste Kandidat des Abends ist der schüchtern strahlende Martin (53) aus dem Lavanttal. Die blaue Feuerwehruniform finde bei Frauen schon Gefallen, doch er habe sie nicht oft an. Er würde sein Aussehen als attraktiv beschreiben, "man muss ja auch mit sich zufrieden sein". "Beneidenswert", sagt Horowitz.

Klare Überzeugungen hat Anschi (80). Ob ein Gentleman der Richtige ist? "Na", ruft sie entschlossen, "ich brauch einen ganz Normalen nur, der ordentlich grüßen kann." Er könne "ruhig ein bisserl blöd sein, Ecken und Kanten haben", so die Grazerin. Auf der Yogamatte beweist sie Wendigkeit, Gleichgewicht und Konzentration. "Stationär gibt's bei mir keine Eintrittskarte mehr", erklärt sie, der Zukünftige müsse sich "ambulant anmelden und in der Früh wieder gehen".

"Auch Spaß muss sein"

Sollten Sie Senta Berger, Sophia Loren oder Shirley McLaine sein, dann ab zu Heinz (67) aus dem Tullnerfeld. Er schwärmt für Kleider, "man soll die weiblichen Züge sehen". Auch Hosen seien akzeptiert, "aber nur zu zehn Prozent". "Ich hoffe, dass einige Zuseher dabei sind, wo du mich findest", sagt Heinz und deutet mit dem Zeigefinger in Richtung Horowitz. "Ich?", fragt diese verwundert – "Auch Spaß muss sein", lacht die Kupplerin. Der Niederösterreicher habe seine erste Ex-Frau kennengelernt, als sie auf einer "anrüchigen Sexmesse" Prospekte verteilte – er selbst sei an der Messe nur vorbeigegangen, stellt er klar. Gattin Nummer drei sei beim ersten Kuss in Ohnmacht gefallen.

Nach einem Blick auf Werke von Egon Schiele oder Gustav Klimt genießt Coco (61) Bier und Canapés auf der Dachterrasse des Wiener Leopold-Museums – ganz in Schwarz gekleidet, "weil's mir gefällt". "Ich neige zum Vielreden, wenn ich einen einzigen Martini getrunken habe", sagt Coco. Mehr trinkt sie nicht, denn sie kenne sich. Ihr Spitzname gehe auf ihre Ähnlichkeit mit Coco Chanel zurück, passend die Untermalung: Je cherche un homme.

"Frauen essen gerne Salate"

Zum Beatles-Klassiker Twist and Shout stellt Hans (66) aus dem Hausruckviertel sein Tanztalent auf dem Wohnzimmerparkett unter Beweis. Der Hobbymusiker sucht "eine Mischung zwischen Tina Turner und Brigitte Bardot", außerdem soll sie Talente, natürliche Schönheit und Humor mitbringen. "Es wird immer schwieriger", fürchtet Horowitz. Gerne nimmt er seine Neue, die am besten "so wie die auf dem Jungbauernkalender" ist, auf E-Bike-Ausflüge zur Schlögener Donauschlinge mit. Nur um die Jause müsste sie sich selbst kümmern, "weil ich keine Salate mache, und Frauen essen gerne Salate".

Monika (76) wirft ihr Fußmassagegerät an und lässt sich gelassen auf den Sessel zwischen Brockhaus-Enzyklopädien und bronzefarbenen Schachfiguren fallen. Ein Stubenhocker wäre nichts für sie: "Der Lugner ist super, weil der lebt wirklich sein Leben", fällt Monika ein. Wobei der 91-Jährige für sie "eigentlich ein bisschen zu alt" sei. Sie für ihn vermutlich auch. Über die Bedeutung von "schönen Stunden" sind sich Monika und Horowitz uneins: "Ich habe immer geglaubt, 'schöne Stunden', da meint man Sex", so die Moderatorin. "Da gehört das Essen auch dazu, da ist alles dabei", erwidert Monika. "Frau Horowitz, Sie sind wirklich ein Witz. Sie denken nur an den Sex". Horowitz: "Na ja, also ... gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, hier im Salzburger Land." (Felix Neumann, 15.7.2024)