Das US-Justizministerium und eine Reihe von Geheimdiensten haben eine russische Desinformationskampagne auf X (vormals Twitter) gestoppt. Das Netzwerk dahinter bestand aus rund 1.000 Bots, also Accounts, die nicht manuell bedient wurden, sondern Inhalte automatisiert verbreiteten oder mit diesen interagierten. In die Aufdeckungsoperation involviert waren das FBI, die Cyber National Mission Force, das kanadische Centre for Cyber Security, der zivile niederländische Geheimdienst (AIVD) sowie Militärgeheimdienst (MIVD) und die niederländische Polizei.

Ein großer Teil der 968 identifizierten Fakekonten versuchte in ihren Profilbeschreibungen den Eindruck zu erwecken, US-Staatsbürger zu sein. Sie verbreiteten Botschaften im Sinne der politischen Ambitionen des Kremls und zur Spaltung der US-Bevölkerung. Ins Leben gerufen worden soll die Botfarm im Jahr 2022 von einem russischen Staatsbürger, der damals stellvertretender Chefredakteur des staatlichen Senders RT (vormals Russia Today) war.

Verschiedene Postings, die von den automatisierten Accounts verbreitet wurden. US Department of Justice/Screenshot

Anmeldung und Postings mit KI-Support

Für das Projekt wurde eigene Software entwickelt und mit verdeckter Identität seit April 2022 Infrastruktur eingekauft. Unter Genehmigung und finanzieller Unterstützung des Kremls soll das Projekt schließlich in eine private Organisation unter der Leitung eines Mitarbeiters des russischen Geheimdienstes FSB überführt worden sein. Zwei über einen US-Anbieter registrierte und mittlerweile beschlagnahmte Domains wurden genutzt, um E-Mail-Adressen für die X-Konten anzulegen.

Die Postings der Bots wurden mit Hilfe von KI automatisch verfasst, wobei das Netzwerk von Mitarbeitern der Organisation ferngesteuert werden konnte. KI kam auch zum Einsatz, um automatisiert neue Konten anzumelden. Zu den verbreiteten Narrativen zählen etwa Rechtfertigungen für Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine oder verschiedene Aussagen des russischen Machthabers Wladimir Putin, etwa dass die Ukraine, Polen und Litauen ein "Geschenk" Stalins an die dort lebenden Menschen waren, als die rote Armee dort im 2. Weltkrieg die deutsche Wehrmacht besiegte. Generell sei das Ziel dieser Form hybrider Kriegsführung gewesen, einerseits der Ukraine zu schaden und andererseits den geopolitischen Interessen des Kremls zu dienen.

US Department of Justice/Screenshot

Untersuchung läuft weiter

X hat die dem Netzwerk zugeordneten Konten teilweise bereits vor Eingreifen der Ermittler identifiziert und stillgelegt. Die Untersuchung seitens des US-Justizministeriums läuft weiter. Außerdem wurde ein Security Advisory (PDF) herausgegeben, mit dessen Implementation man künftig ähnliche Kampagnen schneller erkennen möchte.

Die BBC kontaktierte RT für eine Stellungnahme zu den Vorwürfen, erhielt aber keine sinnstiftende Antwort. Die aktuelle Vizechefredakteurin Anna Belkina ließ mitteilen, dass sie sich in ihrem Landhaus "sehr gerne um die Farm, die vor allem aus Tomaten und Erdbeeren besteht" kümmere. Das aber "leider ohne irgendeiner Unterstützung des FSB." (gpi, 10.7.2024)