Hagelunwetter haben in ganz Europa zugenommen, am stärksten ist die Südseite der Alpen betroffen. 2023 war die dritte rekordverdächtige Hagelsaison in Folge

Viele Regionen waren in den letzten Wochen von Hagelstürmen betroffen. Diese hier wurden von der Feuerwehr im Bezirk Deutschlandsberg gefunden. APA/FEUERWEHR DEUTSCHLANDSBERG

Schwere Unwetter zogen in den vergangenen Tagen über verschiedene Regionen in Europa und brachten zum Teil starke Hagelstürme mit sich. Für Mittwochabend ist in Teilen Österreichs wieder mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu rechnen, warnt die Geosphere Austria. Regelmäßig werden durch Hagel ganze Ernten vernichtet und Autos zerstört. Im Juni wurde eine AUA-Maschine beim Flug durch eine Hagelwolke schwer beschädigt. Zuletzt verursachten die Eisklumpen Anfang Juli massive Schäden im nördlichen Waldviertel. Die Körner waren bis zu sieben Zentimeter groß.

Angesichtes dieser Dimensionen dürfte künftig immer öfter von "Hagelsteinen" die Rede sein. Denn Unwetter, bei denen besonders große Hagelkörner Schaden anrichten, werden immer häufiger, wie Studien des Europäischen Unwetterforschungszentrums (European Severe Storms Laboratory, ESSL) in Wiener Neustadt festgestellt haben. Das markanteste Ergebnis sei, dass im Alpenraum in den letzten 30 Jahren die Häufigkeit, mit denen solche hagelbegünstigende Bedingungen auftreten, stark zugenommen habe, sagte Pieter Groenemeijer, Leiter des ESSL, im Ö1-Morgenjournal. Das geht aus einem Bericht hervor, der Hagelgewitter weltweit von 1950 bis 2022 analysierte, basierend auf Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern und auf Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für Hagelgewitter aufgrund atmosphärischer Bedingungen in der Vergangenheit.

Betroffen sei vor allem die Südseite der Alpen. Im vergangenen Jahr wurden in Norditalien kurz hintereinander Rekorde gebrochen: Am 19. Juli 2023 wurde in Carmignano di Brenta eine Hagelkugel mit einem Durchmesser von 16 Zentimetern gefunden. Nur wenige Tage später, am 25. Juli, wurde in Azzano Decimo der derzeitige Europa-Rekordhalter mit einem Durchmesser von 19 Zentimetern gefunden. Der weltgrößte jemals registrierte Hagelstein schlug 2020 in Argentinien ein und maß 18,8 mal 23,6 Zentimeter. Der größte bekannte Hagelstein aus Österreich hatte 14 Zentimeter Durchmesser und wurde in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) entdeckt.

Wärmere Meerestemperaturen als Ursache

Der Studie zufolge ist in Norditalien die Wahrscheinlichkeit für Hagelkörner mit über fünf Zentimeter Durchmesser heute um 300 Prozent größer als vor 1990. In Österreich habe sich das Hagelrisiko verdoppelt, sagt Groenemeijer. "Das gilt für ganz Österreich, etwas verstärkt im Süden Österreichs." In Südamerika und in Teilen Afrikas nimmt der Hagel laut der Studie dagegen ab.

Dass es in Europa häufiger Hagelunwetter mit immer größeren Eisklumpen gebe, hat Groenemeijer zufolge mit den zuletzt immer wärmeren Meerestemperaturen im Mittelmeer zu tun. Durch Verdunstung gelangt mehr Energie in die Atmosphäre, die in Gewitterwolken aufsteigt und für starke Aufwinde sorgt. Diese starken Aufwinde begünstigen die Hagelbedingungen, wenn es zu Gewittern kommt. "Je stärker der Aufwind, desto größer kann der Hagel werden", sagt der Experte.

Daten der Europäischen Unwetterdatenbank für das Jahr 2023 bestätigen, dass die Hagelkörner immer größer werden. Demnach gab es im Vorjahr 9627 Berichte über große Hagelkörner mit einer Größe von mehr als zwei Zentimetern. 1931 Meldungen betrafen sehr große Hagelkörner (mehr als fünf Zentimeter) und 92 Berichte sogar Riesenhagel mit mehr als zehn Zentimetern Größe. 2023 ist laut ESSL die dritte rekordverdächtige Hagelsaison in Folge. Neben den reinen Meldezahlen war auch die Anzahl der Tage mit großen Hagelkörnern rekordverdächtig. Es gab 229 Tage mit großem Hagel, 96 Tage mit sehr großem Hagel und 13 Tage mit Riesenhagel.

Wissen: Vom Hagelembryo zum Hagelstein Hagel ist gefrorener Niederschlag von mindestens 0,5 Zentimetern und entsteht in bis zu etwa 15 Kilometer hohen Gewitterwolken. Dort stoßen Wassertröpfchen und Eispartikel zusammen und vergraupeln, bilden also sogenannte Hagelembryos. Durch Auf- und Abbewegungen in der Wolke wachsen sie zu größeren Hagelkörnern. Je länger sie sich im Aufwindbereich der Wolke halten können, desto größer können die Eisklumpen werden – bis hin zu steinartigen Geschoßen. Starke und mitunter langlebige Gewitterzellen, die in schwülheißer Luft im Berg- und Hügelland entstehen, bringen besonders häufig Hagel. Lassen die Aufwinde nach oder wird die Hagelkugel zu schwer, fällt sie aus der Wolke aus – und kann dabei eine Fallgeschwindigkeit von mehr als 120 Kilometern pro Stunde erreichen.

686 Kilometer langer Hagelstreifen

Dass die Anzahl der Meldungen 2023 so hoch war, könnte laut ESSL auch daran liegen, dass die Erfassung der Daten effizienter wurde. Zudem kam es im Vorjahr zu sehr lang anhaltenden Hagelstürmen, die an vielen Orten große Hagelkörner erzeugten. Zum Vergleich: 2022 gab es fünf Hagelstürme auf einer Länge von mehr als 200 Kilometern. Im Jahr 2023 gab es 13 solcher Hagelstürme, wobei eine besonders langlebige Superzelle einen 686 Kilometer langen Hagelstreifen erzeugte, der fünf Länder betraf.

Hagelschlag, wie hier in der Innenstadt von Nürnberg, führt immer wieder zu größeren Schäden. IMAGO/Bernd März

Das Land mit den meisten Großhagelmeldungen war Frankreich, dicht gefolgt von Italien. Bei den verheerendsten Hagelstürmen lag Italien jedoch mit 596 Meldungen sehr großer und 67 Meldungen riesiger Hagelschauer an der Spitze, verglichen mit 280 und zehn Meldungen in Frankreich. Das am dritthäufigsten von Großhagel betroffene Land war Deutschland.

Die dadurch entstandenen Schäden waren enorm: Mindestens 328 Menschen wurden dem Bericht zufolge durch Hagel verletzt, die tatsächliche Zahl dürfte weitaus höher liegen. Die meisten Verletzten wurden aus Italien gemeldet. Laut dem Rückversicherer Munich RE kosteten Hagelstürme in Italien Milliarden von US-Dollar, und der Gallagher-RE-Bericht bezifferte die Zahl auf drei Milliarden US-Dollar (rund 2,77 Milliarden Euro). Die Gesamtschadenskosten für die Unwetter in Europa belaufen sich auf etwa zwölf Milliarden US-Dollar.

Sind Gewitter oder Hagel prognostiziert, ist von Wanderungen in die Berge auf jeden Fall abzusehen. Trifft man im Auto in einen Hagelschauer, ist man hingegen relativ sicher. Bei großen Hagelkörnern gilt es, sich vor Splittern in Acht zu nehmen und gegebenenfalls das Gesicht von den Autoscheiben wegzudrehen, falls diese eingeschlagen werden. (kri, 10.7.2023)